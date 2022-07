Cuatro amigos y medio - El caso del robo de arte exquisito

¿Ahora vas de estudiante ejemplar?

Ya sabéis lo que dicen, que los diarios son una...

(TODOS) ...Fuente inagotable de posibles delitos.

Me lo habéis quitado de la boca.

En cambio, el caso de hoy no pasa por las páginas de un diario.

Ahora veréis.

¿Eh?

¡Eh, tú!

¿Qué haces abriendo mi taquilla?

(ASUSTADO) Es la que me han dado, la 221-B.

Lo siento, se habrán equivocado.

Te voy a vigilar de cerca.

Ladrón.

Charly, ha sido una confusión.

No puedes tratar a todo el mundo como si fuese un delincuente.

Eso lo dices tú.

¿Y si es un ladrón que se ha colado en el instituto?

¿No has visto la cara de pillo que tiene?

A lo mejor he salvado a mucha gente dando estos sustos.

Muy bien, os presento a Ben Witt, un nuevo alumno

que se incorpora ahora, a medio curso.

Espero que todos le ayudéis a ponerse al día.

(IRÓNICA) Gracias por habernos salvado de este hombre tan malvado.

A mí me parece sospechoso. ¿Por qué llega a mitad de curso?

A lo mejor esconde un secreto.

(RÍE)

Bien, siéntate con Estefi.

Tú, Charly, siéntate con Fred y Óscar.

Al menos, no te meterás con Ben el primer día.

Menos mal que no sabe que ya lo ha hecho.

(RÍE)

Calentamiento, evaporación, condensación, precipitación.

Qué bien, te ha salido a la primera.

Ay, no. No me he acordado de ir apuntando los datos, qué rollo.

A 99°, en 15 minutos, son 20 cl de agua.

Lo has apuntado todo, genial.

Ya podemos empezar. No lo veo claro.

¿Pero tú qué te crees? Ya puedes abrir el grifo.

¡Charly, el agua!

¿Ah?

(Música)

¡No, para!

(GRITAN)

-Serías capaz de provocar una explosión diseccionando una rana.

(ENFADADA) ¡Venga, todos fuera!

(Música)

¡No, vosotros tres os quedáis a limpiar!

(Música)

-¿Queréis que os ayude?

(MOLESTO) No hace falta, ya lo hacemos nosotros.

De acuerdo, como quieras.

Estamos acostumbrados a limpiar las chapuzas de Charly.

Pobre Ben, la verdad es que parecía muy buen chico,

Charly se estaba pasando con él un poco.

¿Te ayudo a ponerte al día con alguna asignatura?

Vale, por mí, fantástico.

(Música)

Tendríais que hacer más caso a mi instinto de detective.

¿Ah, sí? ¿Por qué lo dices?

¡Oh!

(LEE) "Carl Witt, detenido por el robo de tres esculturas valiosas".

¿Este es el padre de Ben? Y de tal palo, tal astilla.

Ya te he dicho que tenía mirada de pillo.

(LEE) "Se acusa al expresidiario de robar tres esculturas,

llamadas 'Brócoli', 'Cupcake' y 'Huesos',

de la galería de un artista llamado Tartiflet".

¿Ya tienen pruebas?

Encontraron sus huellas en el lugar del robo.

Y no tenía coartada.

Pues no pinta muy bien. ¿Cómo dices?

Es un caso que ya está cerrado, el padre de Ben es un ladrón.

Ben, ¿cómo estás? Carl Witt es tu padre, ¿verdad?

Pero mi padre esta vez no ha hecho nada.

Hace dos años lo apresaron por robar unos cuadros, pero acababa de salir

de prisión, y nos prometió a mi madre y a mí que no volvería a robar.

Quiere empezar desde cero, por eso vinimos aquí.

Mi padre solo cometió un error, y ahora quiere estar con nosotros,

con su familia.

¿Y las huellas encontradas? Habrá sido un montaje.

Estoy seguro de que no ha sido él, tienes que creerme.

No le creas, Estefi.

Sí te creo.

Le encanta hacer siempre lo contrario de lo que le digo.

Anda, cállate, si no te ha oído.

Mis amigos y yo tenemos una agencia de detectives,

y hemos resuelto varios casos. Quizá te podríamos ayudar.

¡Ah!

(RÍEN BURLONES)

Estos son mis amigos de la agencia.

Ya ves que se pasan todo el día investigando.

Ben quiere demostrar que su padre es inocente.

Antes de que digas que no...

Sí, aceptamos el caso de Ben.

¿De verdad? Muchas gracias.

Mmmm.

Si Ben no te cae bien. ¿Por qué has aceptado el caso?

Es verdad. ¿Por qué?

Muy sencillo, demostraremos que Carl Witt es culpable,

y también demostraremos que Ben no es una persona de fiar.

(Música suspense)

Es aquí.

Es la galería de arte donde hubo el robo.

He leído un artículo en internet del artista Tartiflet,

comentaba que no había vendido muchas esculturas.

Viéndolas, no me extraña. Sí, son horrorosas.

Yo nunca las compraría, ni las robaría.

Pues Precioso no piensa lo mismo.

(Música)

Para este perro, cualquier cosa comestible es arte.

"Bienvenue", muchachitos.

Soy el gran Tartiflet. ¿Puedo ayudaros?

Tenemos que hacer un trabajo para clase, y hemos venido a inspirarnos.

Oh, la inspiración, la base de cualquier gran obra de arte.

¿Qué os interesa más, el surrealismo futurista?

¿O quizá preferís el deconstructivismo absurdo?

Yo, personalmente, me inclino más por el realismo gastronómico,

pero la mayoría de esculturas de este estilo que tenía me las han robado:

"Brócoli", "Cupcake" y "Huesos".

¡Oh, qué cruel es el mundo!

¿Habéis leído los diarios?

(ASIENTEN)

-Gracias a Dios, todavía conservo una obra de esta serie:

"Galletas para perro". (TODOS) ¡Oh!

(LLORA)

-¡Largo, mala bestia, fuera de aquí!

El chucho lo ha hecho a propósito.

Lo siento, es muy amante de su obra,

sobre todo las que están hechas con galletas para perros.

¿Es vuestro? Os podría enviar a la cárcel, pandilla de brutos.

¡Fuera de mi galería, marchaos!

"Allez, allez".

¿Por qué se ha llenado de repente la galería?

Les debe de gustar el realismo gastronómico, como a Precioso.

(LADRA)

(LADRA)

Eh, ¿qué hace este aquí?

Le he pedido que viniera, para ponerle al día con la investigación.

Pero de momento no hay novedades.

No pasa nada, yo sí tengo.

¿Ah, sí? Cuenta, cuenta.

He escuchado a mi madre hablando por teléfono,

y resulta que mi padre tiene coartada.

¿De verdad? El mismo día del robo fue a un bar

con uno al que llaman el Halcón, un amigo suyo de la cárcel.

¿Por qué no se lo contó a la Policía?

Supongo que salir con un expreso no es una buena coartada.

Tienes razón, no lo comentó por miedo,

pero podríamos seguir esa línea de investigación.

¿Los antecedentes? ¿Las huellas?

¿Y un encuentro misterioso? con un compañero de prisión?

¿A qué línea te refieres? ¡Charly!

No pasa nada, Estefi.

Si queréis abandonar el caso, lo entenderé.

Nunca hemos dejado un caso a medias, tampoco lo haremos ahora.

Igual a estas horas estos bares aún no están abiertos.

(LLAMA)

¡Ya era hora, hace rato que espero a que llegue el de la cerveza!

Pero si son críos. Sois muy jóvenes para entrar aquí,

si os ve la Policía, me multarán. ¡Largo de aquí!

Espere, solo queremos enseñarle algo.

Una foto.

¿Puede abrir un momento, por favor? ¡No!

(RÍE)

No tenemos edad, y él no tiene ganas de hablar,

nos olvidamos del tema. Lo siento, Ben.

No tan deprisa, Charly.

(SE ESFUERZAN)

-Así debería ser: el trabajo para la gente joven, no para los mayores.

¿De quién ha sido la idea?

Es...

por una buena causa.

Querrás decir... por la causa del guaperas, supongo.

¿Eh?

(LLAMA) (JADEA)

¿Ya viene la cerveza? Aquí la tiene.

¿Pero qué hacéis con la cerveza?

¿Queréis que me multen y me cierren el local? Venga, pasad.

Dejadlo todo aquí, y largaos.

No le daremos nada, si antes no responde a unas cuantas preguntas.

Diga que sí, por favor. Esto pesa como un muerto.

Ay, de acuerdo.

(SUSPIRAN ALIVIADOS)

-¿Ha visto alguna vez a este hombre?

-Me suena. Estuvo aquí hace unos días.

-¿Iba acompañado?

-Sí, le acompañaba un tipo calvo. ¿Por qué?

-El Halcón.

-¿Qué pasa? ¿Hay una cámara oculta?

¿O es que quizá queréis involucrarme en algún tipo de amaño?

Díganos qué hicieron, y nos marcharemos.

De acuerdo. Tomaron una caña, y se fueron,

que es lo que hace la gente en los bares.

Aunque recuerdo que el calvo me robó una copa, el muy chorizo.

Cuando se había ido el otro, le cogió la copa y se la llevó.

¿Por qué quería la copa de Carl Witt?

¿Cómo queréis que lo sepa? Venga, se os ha acabado el tiempo, fuera.

Creo que ya sé por qué el Halcón quería la copa de tu padre.

¿Por qué? Por las huellas.

Las colocó en la galería, y las hizo pasar por las del ladrón.

¡Es verdad!

¡Toma!

Se nota que somos buenos detectives. ¡Bah!

¿Quieres decir que a lo mejor mi padre es inocente?

(ASIENTE)

Nunca había tenido amigos, y ahora, de golpe...

No sé cómo agradeceros lo que habéis hecho. Sobre todo tú, Estefi.

¡Ah!

¿Qué pasa? ¿Vais a pasaros toda la tarde dándoos las gracias,

o alguien tiene intención de seguir investigando?

Es verdad, debemos buscar al Halcón.

Me voy a casa, a ver si encuentro la agenda de mi padre.

Ben me gusta mucho, y me parece que yo también le gusto.

El único problema ahora es Charly,

no entiendo por qué nos lo pone tan difícil.

También existe la posibilidad de que el Halcón haya robado la copa

porque las colecciona. Él también es un ladrón.

Qué manía de demostrar que el padre de Ben es culpable.

Aquí todos son culpables, hasta que se demuestra lo contrario.

¿No se dice al revés?

Es lo que dice la ley.

Nosotros no somos abogados, somos detectives.

(ENFADADA) ¿Por qué no quieres resolver el caso?

No paras de poner pegas, y de meterte con Ben.

¿Que yo me meto con Ben, yo?

Que seas más amable.

¿Por qué? ¿Solo porque te gusta?

Pues sí, por eso.

¡Ah!

Y me gustaría que te alegraras, y nos ayudases.

(SUSPIRA)

Me parece que Charly está celoso.

A lo mejor también le gustas. ¿Pero qué dices? ¿Estás loco?

"No puede ser que le guste a Charly, imposible.

¿O sí?

Eso explicaría por qué se comporta así con Ben.

No, eso es ridículo.

Charly solo está enamorado de sus casos".

¿Qué os ha pasado? No, nada.

No he encontrado la dirección del Halcón, lo siento.

Conozco a alguien que también le gustará saber

que tenemos otro sospechoso.

¿Así que decís que Witt se vio con otro expreso el día del robo?

No sabemos cuándo fue,

pero sabemos que el Halcón robó la copa de Carl Witt

para tener sus huellas. Podría ser.

Pero es poco probable.

¿Os dais cuenta? Lo que yo había dicho.

(SE SORPRENDEN)

Desde que salió de la cárcel, el Halcón ha cambiado muchísimo.

No ha cometido más delitos.

E incluso ha encontrado trabajo. ¿Ah, sí? ¿Dónde?

En el nuevo mercado de productos orgánicos.

Parece que ahora le interesa mucho el medio ambiente.

No tardará mucho en salir.

Hace rato que el mercado está cerrado.

¿Qué tipo de delincuente es uno al que le interesa la comida orgánica?

Quizás en la cárcel solo comía porquerías.

(Puerta)

¡Es él! ¡Ese es el Halcón!

(Música)

Mira, va hacia el fondo.

No sé si me ha visto.

Creo que no. (RESPIRA ALIVIADO)

Tranquilo, quieto, no te muevas. Ahora bajamos.

No te pongas nervioso.

¡No, Precioso!

(Música)

Huy, huy...

¡No! ¡Que se va!

¿Dónde están Fred y Precioso?

(GRUÑE) ¡Precioso, que tenemos prisa!

Luego te daré galletas.

¡Rápido, el Halcón se ha ido por allí!

(Música)

Este barrio me suena de algo.

¿A qué habrá venido?

¡Eh! Aquí robaron las esculturas.

(ACENTO FRANCÉS) ¡Está abierto! Ya puedes entrar.

¿Empiezas a convencerte de que el padre de Ben es inocente?

De acuerdo. A lo mejor teníais razón...

esta vez. Pero no os acostumbréis.

Fred, Rabanito, id a la comisaria y enseñadles esto.

Ahora os creerán. Eres el mejor.

Estefi y yo vigilaremos al Halcón.

Y tú, Ben, puedes quedarse, si quieres.

"Por fin Charly volvía a ser el de siempre.

La investigación era más importante que lo que sentía por Ben,

o por mí".

(SUSURRA) No hay nadie.

¿Ha vendido todas las esculturas?

(Ruido)

¡No, Precioso!

Estas esculturas antes no estaban aquí.

Son brócoli, cupcake y huesos. ¡Son las tres esculturas que robaron!

(Puerta)

¡Shh!

(Música suspense)

Te dije que escondieses las esculturas,

no que me las volvieses a traer aquí. -Las había escondido en el mercado,

pero hoy un compañero ha encontrado la caja y era muy arriesgado.

¡Eh!

¿Por qué están fuera de la caja? -¿Qué quieres decir?

-Cuando he dejado la caja aquí, las esculturas estaban dentro.

-¿Ah, sí?

Pues eso quiere decir que alguien ha entrado en la galería.

(Música suspense)

Aquí seguro que nos encontrarán.

No temas, todo va a ir bien, ya lo verás.

(Música tensión)

¡Ajá!

¡Ya eres mío!

(Música)

¡Marchaos! No nos iremos sin ti.

(Continúa la música)

(LADRA)

Gracias, Ben.

¿A dónde creéis que vais?

-¡Ah! Si son los malandrines del otro día y aquel perro asqueroso.

-Yo te conozco, es el hijo de Carl Witt.

¿Lo pasabas bien yendo a ver a tu padre la cárcel?

Porque no volverás a ir a ver...

muy pronto. -¡Ni hablar! ¡Mi padre es inocente!

Ustedes sí que irán a la cárcel.

Colocó las huellas de Carl Witt en la galería para acusarlo.

¿Por qué simuló el robo? No podrá cobrar el seguro.

Usted no es conocido.

Aquí la gente no entiende nada de arte.

Hasta que no leyeron que me habían robado las tres esculturas,

nadie me había comprado nada.

He vendido más en una semana que en todo el año pasado.

-Sí.

Y yo estoy esperando cobrar mi parte.

Y vosotros no me vais a arruinar el negocio.

(Sirena)

¡Sí!

¡Oh, qué mundo tan cruel!

(Música)

Esta vez nos han creído. Y habéis llegado justo a tiempo.

Muchas gracias.

(Música)

Siempre que resolvamos un caso debemos celebrarlo así.

Nos dolería el estómago porque los resolvemos todos.

¡Hala! ¿Qué es todo esto?

(LOS TRES) ¡Sorpresa!

-¿Lo habéis hecho por mí?

Para darte la bienvenida oficial a nuestra pandilla.

¿Es que no te gusta? Sí, me encanta.

Pero mi padre quiere que nos vayamos.

Después de todo lo que ha pasado,

quiere comenzar de cero en otra ciudad donde no nos conozcan.

Oh...

Pero... ¿No podrías intentar hablar con él

para ver si cambia de idea?

Ya tenemos las maletas hechas, nos vamos mañana.

Os propongo otra cosa, chicos.

¿Por qué no pasáis el día juntos vosotros dos

y os olvidáis de la fiesta?

Así nosotros tendremos más tarta.

¡Eh! Mirad qué me ha dado la policía por haberles ayudado.

He podido escoger la escultura que más me gusta.

¿Ah, sí? ¿Cuál has elegido?

Es la de Precioso. Toma, colega.

(RÍEN)

(Música)

"Sabía que echaría mucho de menos a Ben,

pero tengo suerte de tener tan buenos amigos.

Y sé que ellos se quedarán aquí".