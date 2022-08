Cuatro amigos y medio - El caso de las panteras solitarias

(Música cabecera)

Gracias por traernos, es mejor que ir andando.

No pasa nada, debo ir al insti temprano.

La señorita Stratmann está de vacaciones

y soy su sustituta.

(SE ASUSTAN)

Nos gustaría llegar sanos y salvos.

Si no te gusta cómo conduzco, ya sabes lo que te toca.

Ya hemos llegado.

¡Qué fuerte, mirad quién es!

¡Es Gerardo, el Guapo!

No sabe conducir muy bien la moto.

(RÍE)

(RÍE TÍMIDA)

¿Salen juntos? Ella es guapísima.

(SORPRENDIDA) ¡Es Laura Geller! Íbamos juntas a kick boxing.

Siempre le tiraba los tejos al profesor, Miguel.

Se habría fijado en mí de no ser por ella.

Ahora trabaja en Panteras Solitarias, el club de moteros.

(LOS DOS) ¡Hala! ¿Qué os pasa a vosotros?

"Aquello no me cuadraba.

La moto, aquella chica.

No pegaba ni con cola con Gerardo, el Guapo".

Aquí veo un caso, lo tengo clarísimo.

Cierra la puerta. ¿Quieres que llegue tarde?

(NO ARRANCA)

¿Qué tiene de sospechoso que nuestro profe haya cambiado de novia?

Tú eres la friki de los ordenadores,

el que tiene instinto de detective soy yo.

¿Cómo lo aguantáis todo el día?

¡Ahora!

(Música)

¿Os habéis fijado qué beso tan forzado?

Como si tú supieses tanto sobre besos.

Quizá más que tú conducir.

En mi opinión, conduce genial.

Ni una rascada. Gracias.

(Música)

Ya lo tengo.

El club de moteros Panteras Solitarias.

No está lejos de aquí.

¿Vamos a ir a ver a Laura Geller? Sí, vamos. ¡Quiero verla en acción!

Una motera que hace kick boxing.

Es como una agente secreta de una peli. ¡Yah!

¡Ay! Cuidado.

Bien, pero hoy tenemos trabajo.

Esta tarde investigaremos a la superchica.

Yo creo que no hace falta investigar nada, conmigo no contéis.

¿Y vosotros?

Hombre... Estos clubes son un poco peligrosos.

Al menos, en las películas.

Pues el peligro es el mejor aliado de Charly&Company.

Yo me apunto, ¿por qué no? Eso es. Así me gusta.

Sé que solo vienes por la chica, pero gracias por acompañarme.

No es cierto. Yo también voy a investigar, como tú.

Ya hemos llegado.

¿Venís a buscar algo?

Sí, una cola. Para dos. ¿Qué?

¿Pero de qué vais? -Tranquilo, Carlo, ya les atiendo yo.

Tomad, disfrutadla.

(LOS DOS) Gracias.

La verdad es que me encantan las motos.

¡Ah! Pues aquí lo pasarás bien.

¿Esta es tuya?

No, es de exhibición.

Es una Old Racer del 48. La estoy desmontando para limpiarla.

Alucino. Las motos de los 40 son una pasada.

(RÍE) Pues sí, son para flipar.

Por cierto, ¿el perro es vuestro?

¡Oh!

Sí, lo siento mucho. ¡Para, Precioso!

No, no, no, solo lo decía porque veo que tiene hambre.

¿Puedo darle algo?

(RÍE) Sí, claro.

Qué guapo es, ¿eh?

Entenderás mucho de motores, ¿no?

Un profe mío tiene una parecida. ¿Vosotros vendéis motos?

Sí, de segunda mano. Los chicos. Y yo soy la que las arregla.

Él se la acaba de comprar, se llama Gerardo, es profe de mates.

¿Lo conoces?

No conocemos a ningún Gerardo, ¿verdad?

-No, no sé quién es.

-Bueno, basta ya. Aquí no puede haber críos.

Alargaos, venga. Bien...

Os pagará él.

¿Por qué pides una bebida si no llevas dinero?

Yo no puedo estar por todo.

El caso es que nos ha engañado y que aquí está pasando algo.

Solo uno es el novio real.

Sí, y después se besó con Carlo, nosotros les vimos.

Charly tenía razón, ahora mismo tenemos un caso.

Ya lo creo.

Laura esconde algo, ya sé que haremos.

Al salir de clase volveremos a ese club a ver qué descubrimos.

¿Vendrás?

Todo parece un poco sospechoso. De acuerdo, investiguémoslo.

Has hablado como una detective.

¡Hala! ¡Qué pasada!

Ahora entiendo que sea ella

la encargada de promocionar las clases de kick boxing.

Es como un superhéroe de un videojuego.

Además, sabe arreglar motos y fue muy amable con Precioso.

Sería genial que fuera de la agencia.

Debe de saber un montón de cosas de artefactos.

Ahora entiendo de qué va todo esto.

Queréis contratar a Laura para la agencia.

¿Qué?

(IMITA) "Es como un superhéroe de un videojuego.

Sería genial que fuese de la agencia".

A ver, es guapa, conduce, es mecánica,

pelearía con los cacos... Sería un gran fichaje, ¿eh?

No sé por qué dices eso.

Laura no me importa, yo solo quiero resolver el misterio.

¿Ah, sí?

La estoy investigando, son sus redes sociales.

Pero, Estefi, ¿vendrás o no?

Te lo pido por favor.

¡Oh!

¡Estefi, te necesito!

(Risas)

Muy bien, Charly,

ahora que todos hemos escuchado tu declaración de amor,

¿podemos comenzar la clase?

Nos estamos aficionando a beber cola.

Pues tendrías que traer más dinero.

¿Yo? Pero si el que estás forrado eres tú.

Chicos, no encuentro a Estefi. Se habrá marchado ya.

Es por vuestra culpa, por la obsesión que tenéis con Laura.

Hola, colega. ¿Vienes a buscarnos?

¿El perro va a estudiar en el instituto?

(LADRA)

¡Hala! Fijaos.

¿Qué ha sido de la moto?

No tengo ni idea, pero seguro que tiene que ver con los moteros.

Pasemos de Estefi, vamos.

¿Qué estará haciendo aquí?

¿Y qué más hacéis, aparte de reparar motos?

A veces las vendemos.

¿También intentas ligar con chicos de mi edad?

¿Qué?

Debería darte vergüenza reírte de ellos así.

Eres mucho mayor que ellos.

Estefi, ¿qué haces? ¿No me has pedido que viniera?

Eh... Pero... Pero no quería que vinieses sola.

Solo ha sido un malentendido. Sí, ya, sí, ya lo entiendo.

Ya veo que hoy todo son malentendidos.

Lo siento, es que es una exnovia mía y... está muy celosa.

Tú tampoco deberías haber vuelto aquí.

Pero ya que estás...

¿Quieres una cola? Invito yo. Vale.

¡Vaya! La moto te ha quedado genial. Gracias. Toda tuya.

Ayer no tuve tiempo,

pero te quería preguntar algunas cosas del mundo de las motos.

Tú dirás. Me dijiste que arreglas...

¡Eh, hola!

-No te pago para que calientes los taburetes, nena.

A trabajar. Perdone, señor,

pero está trabajando. ¿Señor?

(RÍE)

Le estaba preguntando cómo podía arreglar la moto de mi padre.

El otro día vinieron unos amigos a mi casa,

estuvieron haciendo el tonto con la moto y la tiraron al suelo.

Se abolló todo el chasis

y, si mi padre la ve así, se enfadará mucho.

Además, es una moto muy cara, se la compró a Bruce Gillis.

¿A Bruce Gillis, el actor de Hollywood?

El mismo.

Mis padres ahora están de viaje

y debo arreglarla antes de que vuelvan.

Me corre mucha prisa. Tenías que habérnoslo dicho antes.

Encárgate tú, Laura.

Toma, esta es mi dirección. Perfecto.

Quedamos mañana a las 5 de la tarde.

¡Ha quedado con ella!

¡Ha quedado con ella! Shh...

Adiós.

¿Por qué no cogéis un megáfono y decís que estoy aquí?

Es que no lo puede evitar, Laura le cae muy bien.

Ayer le dio comida.

¿Podré ir yo también a tu casa con Laura mañana?

Ya veremos.

¿Habéis descubierto algo? Ya lo creo, ven.

(Música)

Estas de aquí no parece que sean para reparar.

No, estas parecen nuevas.

¡Corre, vámonos!

Ya podemos empezar a cargarlas.

¿Pueden ser robadas? Estoy seguro.

Y una será de Gerardo, el Guapo.

¡Clark! ¿Cargo esta?

(RESPIRAN ALIVIADOS)

(Silbato)

¡Venga, venga, quiero ver cómo corréis!

Ayer te pasaste de la raya.

¿Por qué, siendo de la agencia, quieres boicotear la investigación?

¿Qué investigación? La que hacemos de las motos robadas.

¿Así que ahora roban motos?

Ayer vimos cómo las cargaban en un contenedor.

¿En un contenedor? ¿Como los que utilizan los barcos?

Sí, exacto.

Las enviarán al extranjero para venderlas.

Pues... Deberíamos ir a la policía. No, todavía no.

Charly tiene un plan.

Esta tarde ha quedado en su casa con Laura a las 5 en punto.

¿Esa irá a tu casa?

Es la única manera de hablar con ella sin sus jefes

y de poder interrogarla.

Claro, y podemos ofrecerle trabajo en la agencia.

¿Será la agente secreto de los moteros?

Ya veo que acabará sustituyéndome.

Le he dicho que mi padre tiene una moto.

Así ella la arreglaría. Es una trampa, Estefi.

¿Os pasa algo?

Están así por Laura.

El profe de kick boxing, Miguel,

era un chico muy majo hasta que apareció Laura.

Y después se volvió idiota. Los tíos son unos idiotas.

Tengo que hablar con Estefi, asuntos laborales.

Nos veremos después.

¿Por qué te comportas así? ¿Quién habla de sustituirte?

Déjame en paz, adiós.

Muy bien.

Si es incapaz de dejar a un lado los sentimientos,

habrá que pensar en sustituirla.

Venga, vamos, continuaremos trabajando en el caso.

¿Eh?

No sé ni arreglar una bicicleta. ¡Soy un cero a la izquierda!

Eh... ¿Quiere que le ayudemos? ¿Eh?

Si se ha pinchado la rueda, puedo arreglarla.

¿En serio? ¿Qué le ha pasado a la moto?

¿Se la han robado? ¿Cómo lo sabéis?

Era una moto muy chula.

¿Cuándo fue? ¿Lo recuerda? ¿La última vez que vio a Laura?

¿Qué sabes tú de Laura? ¿Ya vuelves a jugar a los detectives?

Nosotros somos detectives. ¿Habéis ido a molestarla?

¡Seguro que me ha dejado por vuestra culpa!

No, se equivoca. Le ha dejado por otro, por Carlo.

¡Charly! ¿Qué? ¿Ha vuelto con su ex?

¡Si es un animal!

Tengo que hablar con ella.

¡Taxi!

¡Espere, la bici!

Este es un caso para profesionales.

¿Era necesario el perro?

Has dicho para profesionales y aquí debemos estar todos.

¿No puedes correr más? ¿Quieres pedalear tú?

¡Shh!

¿Por qué has vuelto con Carlo? ¿Es por la moto?

Si quieres, puedo comprarme otra.

Ya verás como este se pone de rodillas.

¡No me dejes!

-Eh...

Es nuestro momento.

(Música)

¡Es la de Gerardo!

¡Lo sabía! Tenemos que decírselo.

No hará falta.

Ahora tiene otros problemas.

-Antes de ayer fuimos a dar una vuelta con las motos.

Laura tenía ganas de caminar y paramos en un campo.

Era un sitio precioso.

Le hablé de la relación entre la naturaleza y las matemáticas

y, cuando regresamos, la moto ya no estaba.

Ellos le dijeron que le distrajera.

(LLORA) ¡Ya lo sé!

Son socios de Laura.

Solo me quería por la... moto.

-Veo que el profe ha atado cabos.

-Si tienes tanta lógica matemática,

¿cómo quieres que Laura se fije en ti?

-Lo que no veo lógico es que esté con un tipo como tú.

-Será porque tengo mucho sentido del humor.

-Deja tu sitio a otro.

-Y ahora todos calladitos.

¡Eh! ¿Y Precioso? Debe de haberse escapado.

¿Y si le hacen daño o le hacen algo?

¡Corea!

Lo sabía, roban las motos usando a Laura de cebo

y las envían al extranjero.

Entonces, ¿nos envían a Corea?

(Motor)

Nos estamos moviendo. ¿Dónde estará Precioso?

¿Y Estefi? Ella no sabe nada. ¿Nos llevan a Corea en barco?

Voy a vomitar muchísimo.

"¿Cómo podía arreglar la moto de mi padre?"

"Quedamos mañana a las 5 de la tarde".

-"Deja tu sitio a otro".

Quedémonos en silencio.

Me parece que haremos una parada antes de llegar al puerto.

¿Dónde está aparcada la moto de tu padre? ¿En el garaje?

Sí, pero está cerrado.

No pasa nada, no será el primero que abramos.

(RÍE)

Tú, vigílalos.

Y tú, ven conmigo, vamos al lío.

(Música)

¡Shh!

(SUSURRA) Lo siento, todo se ha complicado.

-Laura, reina, lo sabía, no es como ellos.

-Sí, sí que lo soy. Soy una ladrona.

Antes robaba motos con Carlo muy de vez en cuando.

Pero, desde que está con Clark, se le está yendo la mano.

Clark nos obliga a robarlas y después las vende.

Y yo he llegado a mi límite. -Claro que no, reina.

Piensa que yo te lo perdonaré todo.

-Tú, ¿qué haces?

Sabia que no nos podíamos fiar de ti. Carlo, puedes atarla.

El garaje no hay nada.

No me busques las cosquillas, ¿dónde está la moto?

Eh... Sí. La moto... La moto...

Dime dónde está, venga, rápido. Sí, sí, la moto...

La moto... Es muy buena pregunta porque la verdad es que...

¡Shh!

(RÍE)

Va, venga, Charly, coméntales lo del sótano.

Allí la encontrarán.

De acuerdo, le diré dónde está.

Pero a condición de que nos libere a todos cuando lleguemos a puerto.

¡Ja! Lo pensaré.

Pero no vayáis corriendo a la poli.

Piensa que ahora sé dónde vives.

Y, ahora, dime dónde está la moto.

Deben abrir una puerta pequeña

que está escondida bajo una alfombra vieja.

Verán que hay una rampa que baja hasta el sótano.

Ah, sí, he visto que había una alfombra en el garaje.

-¿Y por qué no la has levantado?

¿Tengo que hacerlo todo yo?

Quédate aquí y vigila a esta gente.

(Música)

"¡Eh, eh!"

Sí, señora, genial.

¡Precioso! ¿Qué pasa, colega?

La policía está de camino, es mejor que no intentéis nada.

¿No vas a intentar huir?

-¿Y dejarte aquí sola? No, se acabó.

(Música)

¿Qué hacíais nosotras aquí?

Antes Nicole me había acompañado hasta la agencia.

Hemos estado hablando,

le he explicado lo de la moto de tu padre

y hemos atado cabos.

Como papá no tiene moto,

nos hemos dado cuenta de que le habías preparado una trampa a Laura.

Pero ha sido Precioso el que nos ha acabado de convencer.

Ha llegado a la agencia y se ha puesto a ladrar como un loco.

Y hemos visto que esto iba en serio. Eres el mejor perro del mundo.

¿Podéis hacerme el favor de desatarme, por favor?

Siento no haberte hecho caso desde el principio.

No pasa nada.

Me has demostrado que no debo sustituirte nunca.

Aparte de resolver el caso, nos has salvado.

Hacéis muy buena pareja.

Ahora quizá podríais volver.

¿Qué? Ya sé que tú eras su ex.

Me lo comentó cuando estabas celosa. ¡Charly!

Estaba trabajando de incógnito.

¡Eh! ¿No íbamos juntas a kick boxing, con Miguel?

-¡Eh! ¿De mí quién se acuerda?

-Os felicito, chicos, lo habéis hecho muy bien esta vez.

Este motero estará encerrando una buena temporada.

Es un placer poder colaborar con ustedes.

¿Y esos dos? Al final nos han ayudado.

Estos saldrán pronto.

También hay moteros que son buenos. (RÍE)

(INTENTA ARRANCAR)

Me parece que la devolveré al concesionario,

no estamos hechos el uno para el otro.

(RÍEN)

Aunque, si quieres, Laura, espero que salgas de la cárcel

y no devuelvo la moto.

-No, olvídalo.

¿Lo ves? Eso es un beso de verdad.

(RÍEN)