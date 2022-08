Cuatro amigos y medio - El caso del chantaje en el escenario

"EL CASO DEL CHANTAJE EN EL ESCENARIO"

(SOLLOZA) Jolines, mamá.

¿Cómo lo haremos nosotros? Papá, tenemos que hacer algo.

Tranquilo, Philip, al final todo saldrá bien.

-Lo siento mucho, hijo. ¡Oh!

Has interrumpido la escena.

No pasa nada, vamos a comer.

Muy bien, ya lo tenemos.

Faltan tres días para el estreno. (SUSPIRAN)

Baja, director de escena. Vamos a comer.

A ver...

Venga, daos prisa.

Gracias de nuevo por la oportunidad que me ha dado.

Es un sueño hecho realidad, señor Pinter.

De pequeño ya tenía la ilusión de ser actor algún día.

-No me lo agradezca, señor Snutter. Hace muy bien de padre.

El señor Pinter es muy buena persona.

No es verdad.

Desde que estás en esta comedia no dedicas ni un segundo

a la Charly&Company. Y no trabaja ni el perro.

Además, ¿qué pinta él aquí?

Tiene el papel del perro de la familia.

Fue idea de Seege. No sé qué le ves a esto del teatro.

Pues que es muy divertido. ¡Ja! ¿Te crees que me engañas?

Te apuntaste porque la señorita Stratmann

hace de madre y al final te da un besito.

¿Qué?

Eso no es cierto.

Estefi, ¿ya te sabes todo el papel? De memoria.

Señor Pinter, espere. Se le ha caído esto.

Ah... Gracias, Fred. ¿Lo has leído?

No...

No era nada importante.

En fin, veo que la señorita Janis no está por aquí.

Me voy a comer.

Charly, ¿pero qué haces? Trabajar.

Pues pásatelo bien. Me voy a comer.

Si te cae bien el señor Pinter deberías leer esto.

Nada de excepciones o lo pagarás muy caro.

Un chantaje. ¿Qué?

No estamos seguros de que sea lo que tú dices.

He visto la cara que ha puesto el señor Pinter

cuando le has dado esto y te aseguro

que se trata de un chantaje.

Pero ¿quién es Pinter? ¿La víctima o el chantajista?

¡Te dije que si no pagabas sufrirías las consecuencias!

(RISA MALVADA)

Tranquilo, Fred.

Ahora Charly no está por aquí.

Muy bien, atención.

Antes de continuar con el ensayo de hoy,

me gustaría comunicaros que tenemos una incorporación de última hora.

Una persona que siente gran pasión por el teatro

me ha pedido trabajar con nosotros.

Le he visto tan ilusionado que va a ser mi ayudante de dirección.

(SORPRENDIDOS)

-Bienvenido, Charly.

Gracias, señor Pinter. Ha hecho realidad mi sueño.

Yo antes le he dicho lo mismo. -Muy bien.

Volvamos a la escena doce.

Bueno, señor Pinter. ¿Cómo le va todo?

(DUDA) Muy bien, gracias. Muy amable.

Venga. Frase 62.

Señorita Stratmann, recuerde que su personaje

está en un momento trágico y eso se tiene que notar.

Ahora todos conocen su pasado secreto.

Los crímenes que cometió cuando era joven.

Está a punto de ir a juicio y se siente muy culpable.

Teme que la condenen a cadena perpetua.

-Y no poder ver más a mi familia. -Exactamente.

Venga, vamos a por ello.

-Tranquilo, Philip, seguro que al final todo irá bien.

-Lo siento mucho, hijo.

(SORPRENDIDOS)

Creo que me he equivocado de botón.

Tienes que tener más práctica con los focos.

Puedes hacerle daño a alguien. Lo siento, señor Pinter.

No pasa nada. Descansemos un rato. Tengo que hacer una gestión.

No tardaré más de diez minutos.

(OLFATEA)

Sigámosle a ver qué hace.

Adelante.

Es la clase de la señorita Janis.

A lo mejor le está haciendo chantaje...

o la chantajista es ella.

La señorita Janis es la jefa del departamento artístico.

Ella contrató al señor Pinter para dirigir.

Lo más normal del mundo es que se vean para hablar.

(CHISTA)

Lo siento, Werner, pero el consejo escolar no me lo permite.

-No os pido más dinero,

solo que me adelantéis lo que ya quedamos que me pagaríais.

-Ya lo sé, pero la normativa de la escuela es así.

Tendrás que esperar hasta final de mes.

No puedo hacer nada. -Qué le vamos a hacer...

lo has intentado.

-Aún me acuerdo cuando eras alumno.

Se veía que llegarías muy lejos.

Es genial que presentes la obra aquí, en el instituto donde estudiaste.

-Bueno, gracias por todo. -Adiós.

Esto demuestra que le hacen chantaje, os lo dije.

Necesita dinero para pagar lo que le exigen.

Podría ser. Pero si le hacen chantaje podría significar

que él es la víctima.

Sí, claro.

Por eso tenemos que ayudarle. Charly tiene razón.

Muy bien, ¿continuamos el ensayo? ¿Dónde estábamos?

Estábamos con la escena doce. Podríamos...

(CARRASPEA) Repasar la escena del juicio.

No me ha convencido del todo. Oh...

Ya hemos ensayado diez veces la escena del beso

y aún no me ha podido dar ningún beso.

Siempre tiene que pasar algo.

Es como... una maldición.

Oh, por fin.

Aquí dice que el señor Pinter es un director con mucha proyección.

Incluso ha ganado premios.

Fijaos en esto. También está ensayando otra obra

en el teatro municipal.

¿Dos obras a la vez? Esto también es sospechoso.

¿Dónde está el teatro.

Tranquila, querida. No eres mi prisionera.

Cuando quieras te puedes ir.

Admiradores. ¿Qué os contáis, muchachos?

¿Queréis un autógrafo?

Hombre, pues... No tengáis ninguna vergüenza.

¡Acercaos, os prometo que no os morderé!

Parezco tan feroz y cruel solo gracias a mi gran interpretación.

¿Tenéis un boli?

Tendría que llevar uno encima. Siempre me pasa lo mismo.

A ver, ¿cómo os llamáis?

Da igual. Escribiré: "De parte de Titus".

Tengo un nombre extraordinario.

¿Conoce al señor Pinter? ¿A Pinter?

Oh, claro, es mi mejor amigo. Somos íntimos.

Trabajo siempre en sus obras. Soy su amuleto de la suerte.

¿Le conocéis?

Dirige una obra en nuestro instituto.

Ah, sí. Algo he oído.

-Ah, hola. ¿Qué pasa?

Eso nos gustaría saber.

Tengo dudas sobre la última escena de la obra

y me gustaría hablar de ello hoy mismo.

Ah, pues perfecto.

Vamos al despacho.

Oiga, ¿y en esta obra usted hace de vampiro?

Sí, tú lo has dicho. "Une créature de la nuit".

Terrorífico y carismático.

Y soy el que siempre besa.

A mí también me dan un beso en mi obra.

Ah, pues te felicito.

Cuando se besa, un actor debe demostrar mucha seguridad.

Así.

Ahora ya puedes besarme, querida.

Muchas gracias, señor Pinter. De nada, no se merecen.

La jueza es muy importante en la obra y lo estás haciendo muy bien.

Ahora, si no os importa, tenemos que ensayar.

Hasta mañana en el insti.

He registrado en su despacho pero no he encontrado nada.

Aunque estoy seguro de que nos esconde algo.

¡Ey!

¿Entonces has hecho lo que debías hacer o no?

-No estoy seguro de si podré hacerlo.

-Si no lo recuerdas, tú y yo estamos juntos en esto.

Tú y yo estamos juntos en esto... ¿Qué significa?

A lo mejor chantajean a los dos. ¿Por qué?

¿Qué habrán hecho?

¿Qué hace este aquí?

Tengo que anunciaros algo.

Lo siento mucho, pero...

me veo obligado a sustituirlo por otro actor, por Titus.

-Pero ¿por qué? No lo entiendo.

¿Es por culpa del bigote?

Puedo afeitármelo. Haré lo que sea para...

-No.

No, usted no ha hecho nada malo.

Le había prometido el papel del padre a Titus

y como ahora está disponible...

Esto se complica. Ya lo superará.

Los actores tienen que aprender a superar el fracaso.

Es un placer conoceros. Os encantará trabajar conmigo.

Y tú, tengo entendido que eres mi mujer.

Una criatura maravillosa.

Muy bien, ensayaremos la escena 11.

Están la señorita Stratmann y Titus.

-De esta escena creo que deberías reescribir el final.

Creo que deberíamos besarnos. Le daría realismo.

¡Eso no es cierto!

Me refiero a que creo que no deberíamos cambiar cosas.

La obra del señor Pinter ya está bien tal y como está.

Tienes que saber algo y es mejor que te lo explique yo.

-¿Qué me tienes que contar? ¿Qué pasa ahora?

-Sin tanto dramatismo.

-¿Qué ha pasado, qué tienes que decirme?

-Cuando era joven, yo pertenecía a una banda de ladrones.

Y atracaba joyerías.

¿Por qué está aquí Titus? ¿Para intimidar a Pinter?

Nada de excepciones. ¿Qué?

¿Todavía guardas aquella nota?

Te prometo que hace años que llevo una vida normal,

pero ahora alguien ha descubierto mi pasado.

-No deberías haber cometido ningún delito.

-No dices eso. Tu texto es: "¿Quién ha sido?".

-Perdona, me he equivocado. Lo siento.

-Descansamos una hora y te aprendes el papel.

Sigámosle.

Pues sí.

(Música)

¿Qué está haciendo en el banco? Parece muy nervioso.

A lo mejor ha venido a robar. ¿Qué?

Oh, vaya.

Necesita dinero para pagar al chantajista.

Titus le ha presionado tanto que ha venido a atracar el banco.

Espera, Charly.

Ahora mismo lo miramos, si me acompaña...

Tengo que explicarle una cosa. ¿Qué queréis?

Ese hombre de ahí ha venido a atracar el banco.

¿Qué? Lo sospechamos.

No estamos seguros del todo.

Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?

-Soy Werner Pinter. Tengo una cuenta aquí.

-Muy bien, ¿y qué desea?

-Manos arriba. -¿Dónde está el atracador?

Es ese.

¿Cómo? Pero ¿qué dices? He venido a pedir un crédito.

¿A que sí? -Es cierto.

Me lo estaba solicitando cuando han entrado ustedes.

-No es la primera vez. ¿Qué es, una bromita de las vuestras?

No. Vamos, Martínez.

Tenemos cosas más importantes que hacer.

-¿Por qué me tratáis así? ¿Qué os he hecho yo?

Lo siento, perdone. Esta vez te has pasado.

Tampoco le habríamos dado el préstamo.

¿Y por qué no se lo habrían dado?

Porque he visto que el señor Pinter tiene antecedentes.

(Música)

¡Un momento!

¿Qué queréis ahora? El señor Pinter tiene antecedentes.

En sus archivos debe salir. Dígame, ¿qué hizo?

No sé quién os ha dado esa información,

pero no deberíais hacer ningún caso.

Si nos volvéis a molestar,

seréis vosotros los que tendréis antecedentes.

Pero, pero, pero... Le hemos hecho una buena faena

al señor Pinter. ¿Así trabajan los detectives?

¿Humillando a la víctima?

Tenemos que pedirle disculpas.

Pinter todavía no ha vuelto. Tengo que enseñaros algo.

Lo acabo de confirmar.

La letra de la nota del chantaje coincide

con la letra de la foto que nos dedicó Titus.

Es el chantajista. Está extorsionando a su amigo.

Tengo una mala noticia.

He recibido un mensaje del señor Pinter

diciendo que deja la obra. Oh, no.

¿Por qué? No lo sé, no me lo ha dicho.

Habrá ocurrido algo grave. Pobre Werner.

¿Ahora cómo enseñaremos? -No se preocupe, señorita Janis.

Yo me encargaré.

Ya sabe que soy un profesional del teatro.

-Oh, señor Titus. Le estaremos muy agradecidos.

-Werner es mi mejor amigo. Si tiene algún problema,

es un placer ayudarle.

Quisiéramos hablar con el señor Pinter.

¿Nos podría dar su teléfono o su dirección?

No puedo, lo siento. No está permitido.

Además he intentado llamarle y no me ha contestado.

Creo que sé dónde podría estar.

Pero tendríamos que ir solos.

Ahora dependemos de Fred.

¿Hay alguien?

¿Qué quieres ahora?

He venido a pedirle disculpas. Queríamos ayudarle, se lo prometo.

Ya no podréis. Era una cuestión de tiempo.

¿Por tener antecedentes?

¿Ya lo habéis descubierto?

No sé qué hizo, pero seguro que no debe ser tan grave.

Estuve en la cárcel por culpa de un robo.

Mi familia era pobre y no me podía pagar los estudios.

Yo quería ser dramaturgo y necesitaba el dinero.

Titus sabe todo esto, ¿verdad? Sí.

Y si lo hace público me arruinará la carrera.

Le he dado protagonistas en todas las obras que he escrito.

Nada de excepciones. Eso es lo que quería decir.

Así que leísteis la nota.

No le dije nada sobre vuestra obra para evitar que se metiera.

Pero... Al final se enteró.

Y le dio el papel.

Lo lamenté muchísimo.

Por eso quería pedir el préstamo.

Para intentar quitarme a Titus de encima. Pero es imposible.

Me parece muy injusto.

Acepto vuestras disculpas, pero no es culpa vuestra,

sino mía.

El único modo que tengo de deshacerme de Titus

es dejando el teatro.

No, por favor. No diga eso. No nos deje ahora.

Venga la noche del estreno, le necesitamos.

De acuerdo, me parece bien. Vosotros no tenéis ninguna culpa.

Ya le he convencido para que vuelva.

Ahora tenemos que hacer algo espectacular.

Una solución para ayudarle. ¿Qué propones?

La obra es autobiográfica. O sea, sobre su vida.

Creo que es un tema que podríamos aprovechar.

¿En qué sentido? Se me ha ocurrido algo.

Una manera de liberarlo de Titus utilizando su obra.

Vamos, tenemos que preparar muchas cosas antes del estreno.

Bien, ya pueden ir tomando asiento.

La obra comenzará dentro de un cuarto de hora.

-¿Qué hacéis aquí? ¿Qué ha pasado ahora?

Tenemos un mensaje del señor Pinter. ¿Ha vuelto?

¡Qué buena noticia!

Ha decidido hacer unos cambios en la última escena.

Usted debería decir esto.

¿Estás seguro de estos cambios? No tienen nada que ver.

Debería hablar con él. No...

Fred quiere decir que Pinter está muy ocupado.

Tiene muchas cosas en la cabeza.

Por eso no ha podido venir a hablar con usted.

De acuerdo, muy bien. Muchas gracias.

Venga, chicos, que debo aprenderme el guión.

Sí.

Pero mamá, ¿qué haremos nosotros? Papá, tenemos que hacer algo.

De momento va bien, ¿no? Sí, estoy muy contento. Gracias.

No sufras, Philip. Seguro que al final todo ira bien.

Lo siento mucho, hijo.

Es hora de ir al juzgado.

¿Has visto lo que ha hecho? No hay derecho.

Tenía que besarme a mí y le ha besado a él.

Olvídate de eso.

Ahora tenemos cosas más importantes. Última escena, 30 segundos.

Señora Carpenter, es juzgada por haber cometido un robo.

¿Lo he entendido bien? ¿Ha dicho un robo?

¿Tiene algo que decir en su defensa? Fue un error, señoría.

Mi familia era pobre, no podía seguir pagándome los estudios.

Estaba desesperada. Si abandonaba, no hubiera tenido futuro.

No tenía otra elección. -Pero ¿qué dice?

-Pero ¿qué es esto? No es lo que... Espere, señor Pinter.

Ahora lo entenderá.

En este caso es evidente que se encontraba en una situación límite

y que se arrepiente de todo lo que hizo.

Además, de eso ya ha pasado mucho tiempo.

Por tanto, decido declararla inocente.

¿Qué?

Pero si es una delincuente. Debería declararla culpable.

Papá, no deberías hablar así. Es tu mujer.

Lo que hizo fue un grave error. Por tanto, debe ser condenada.

¿Sí? -¡No!

El que lo ha hecho mal es usted.

(Abucheos)

¿Cómo os atreves a gritarme?

Soy el mejor actor de esta obra de aficionados.

Todo esto es culpa tuya.

Habíamos ensayado el texto y no decía nada de eso.

Has cambiado de guión adrede.

-Ese hombre está loco. -Tú cállate.

-Fuera, que se vaya.

¿Qué está haciendo? Suéltela.

Estoy harto de todos vosotros.

No sois nadie para decirme lo que tengo que hacer.

Por favor, señor Titus.

Ahora veréis de lo que soy capaz. Se acabó, Titus.

Titus, usted es un gran actor.

Se merece actuar en obras buenas.

No en obras mediocres como las de Pinter.

En eso tienes razón.

No importa nada lo que opine este público.

Son una panda de padres y criajos. Es verdad.

Tú te creías que me liarías.

No, espere.

Déjame en paz, perro asqueroso.

-No sé cómo daros las gracias.

Siempre había creído que si conocían mi secreto,

la gente me odiaría.

La reacción del público le ha demostrado que no.

Ahora Titus ya no me podrá controlar. Todo gracias a vosotros.

-Perdone, señor Pinter.

¿Eso significa que me volverá a dar mi papel?

-Claro, desde luego que sí. Aún nos quedan tres funciones más.

-¡Bien!

¿Las otras funciones tendrán el final original?

Creo que me gusta más este final. -A mí también.

Lo que habéis hecho es digno de admiración.

Habéis sido muy valientes. Sobre todo tú, Fred.