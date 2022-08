Cuatro amigos y medio - El caso del escándalo del colegio

(Música cabecera)

(Timbre)

Han seleccionado a nuestra clase y a la de la señorita Stratmann

para representar a la escuela en el Festival de la Tierra.

Presentaremos un proyecto sobre medio ambiente,

y si ganamos el concurso, el Ayuntamiento nos concederá un premio.

-Vaya. -Qué guay.

-Fantástico.

-El proyecto os encantará. Iremos a recoger basura al bosque

del parque Wellington para limpiarlo, y para evitar la contaminación.

La basura puede ser un veneno mortal para la tierra.

-Qué rollo.

-¿Recogeremos basura?

¿Contaminar la tierra es un delito? -Sí, Charly, sí.

Pues... ¿Por qué no hacemos otra cosa?

Primero buscamos todos los sitios contaminados,

y luego detenemos a los culpables.

Ya empezamos.

No, haremos lo que ya he explicado. ¿Qué pasa ahora?

-Disculpe la interrupción. Óscar, ¿tienes el portátil preparado?

Lo necesito para hacer una presentación.

Oh, qué vergüenza.

Y su proyecto, ¿qué tal va? Dicen que versa sobre florecillas.

-No, no lo hacemos con florecillas.

El proyecto de mi clase es un huerto orgánico.

Hemos plantado frutas y verduras aquí, en el colegio.

-Qué guay. -Eso sí que mola.

(RÍEN)

-Qué morro. -Mira, le hace la pelota.

-Gracias, Óscar. De nada.

(RÍEN MALICIOSAMENTE)

¿La señorita Stratmann es ahora tu mejor amiga?

Calla.

Ahora, si no le importa, estábamos a punto de hacer un experimento.

-¿Un experimento? ¿Puedo quedarme?

(TITUBEA)

-Bien, este líquido lo he extraído de los desechos de mi casa.

Comprobaremos el efecto que tiene sobre una planta, es decir,

sobre la naturaleza. -¿Está seguro de lo que hace?

(MOLESTO) -¿Qué se ha creído usted, que es la única que tiene

conocimientos de ciencias naturales? -¡Oh!

-¡Ah!

(RÍEN BURLONES)

-¡Qué asco! -¡Qué peste!

(RÍE) -Me parece que se ha convertido en gas fermentado.

Bueno, es suficiente. En mi laboratorio os demostraré el efecto

que tienen los desechos sobre la tierra, y también os puedo mostrar

el índice de contaminación del Sol. Es muy sencillo, se hace

con un producto químico inofensivo que no te explota en la cara.

(RÍEN)

-Que gane el mejor, señor Snutter.

-Tras el recreo comenzaremos a recoger basura.

(PROTESTAN)

-Óscar, acabo de probar el portátil. Me lo has dejado como nuevo.

Sí, yo le he ayudado a limpiarlo.

Gracias, Fred.

Óscar, he pensado que como eres un genio de la tecnología,

me podrías hacer otro favor,

instalar en mi casa un aparato de cine doméstico.

¿Oh? Me encanta hacer esas cosas.

No sé, se lo preguntaré a mis padres.

Claro, piénsatelo. Ya me contarás.

(MOLESTO) Anda, qué majo. Otro trabajito.

Todavía no le he dicho que lo haré. Pero tampoco que no lo harías.

(Música)

Eh, mirad, el proyecto de la señorita.

¿Pero qué haces?

Mi propio experimento.

Recogeré muestras aleatorias de tierra,

y comprobaré la toxicidad delictiva.

Estas plantas están estupendas. ¿Eh?

Mola, ¿eh? El proyecto de la señorita Stratmann.

Bah, nuestro proyecto medioambiental le da mil vueltas. Vamos.

Venga, que tenemos que recoger basura en el bosque.

-Si quiere un proyecto de verdad, me podrían ayudar.

Estoy cambiando el viejo sistema de calefacción por uno sostenible,

y es un trabajo que no lo puede hacer una sola persona.

-Pero tampoco lo pueden hacer los alumnos.

Qué simpático.

Hola, casi llegamos tarde.

(OLFATEA)

Creo que quiere ayudar a Daniel. No, quiere decirnos algo.

Sí, hombre. Es que ha olfateado la comida de Daniel.

(RÍE)

¿Queréis hacer el favor de ir todos juntos?

¿Por qué has traído a Precioso?

Seege me ha dicho que podía.

Vamos a buscar basura, y él tiene muy buen olfato.

(Música)

Abrid bien los ojos, no quiero que os dejéis una migaja de suciedad.

Con las bolsas llenas, tendremos más opciones de ganar.

¿Dónde ve la suciedad? Aquí no hay nada.

Perdone, señor Snutter, pero el bosque está muy limpio.

¿Han venido los de la limpieza? ¿Eh?

¿Eh?

¿Qué es esto? ¿Cómo se les ocurre limpiar el bosque antes que yo?

¿Y si vamos a limpiar a otro sitio?

No, me he presentado al Festival de la Tierra con este bosque,

ya es tarde para cambiar de proyecto. ¡A trabajar!

He pensado que la basura no se ve, pero, ¿a qué es muy probable

que la tierra esté contaminada de alguna manera?

Sí, ¿y qué?

Que la podemos analizar, lo ha dicho la señorita Stratmann:

si está contaminada tendremos un caso,

quiero decir un proyecto muy interesante.

Basta ya de jugar a detectives, hemos venido a recoger suciedad.

Mira.

¿Eh?

Oh...

Creo que tendremos que hacer lo que nos diga Seege.

¿Ya has decidido si harás ese trabajito?

Sí, me encantaría hacerlo, pero no quiero que se rían de mí

porque ayudo a una profesora.

Pues no lo hagas, no es nada del otro mundo.

¿Por qué estás tan celoso? ¿Celoso? ¿Yo?

¿Crees que me importa que le hagas trabajitos a la señorita Stratmann?

(RÍEN BURLONES)

No has debido decir eso delante de todos.

Preguntaré a la señorita si lo podemos hacer los dos, ¿de acuerdo?

Charly, ¿qué haces?

El proyecto de Seege no funciona, voy a echarle una mano.

Recogeremos muestras de tierra de toda la ciudad,

y las analizaremos hasta que encontremos una contaminada.

Cuando la tengamos, Seege se alegrará tanto,

que cambiará de opinión.

Umm.

Sí eso hago por su bien. Si no, nos humillarán en el concurso.

(PROTESTA)

Muy bien. Comenzaremos mañana al salir de clase.

(Música)

Sí.

(Continúa la música)

¿Del jardín de la señorita? ¿Estás seguro?

Todavía nos faltan muestras.

Si nos pilla entrando aquí, se nos caerá el pelo.

Nos hará la mirada, esa mirada fría y asesina.

A ti no te dirá nada, eres su niño mimado.

Venga, vamos.

No sabía que la señorita tuviese otro huerto.

Estas plantas parecen muy enfermas. Quizá solo les falta agua.

No, qué va. Significa que yo tenía razón.

Queridos detectives,

hemos encontrado una pista.

(PROTESTAN)

Venga, Charly, acaba, antes de que nos pille.

¿Qué hacéis vosotros aquí?

Eh... Hola.

He venido por lo de... ese trabajo, y...

me han acompañado.

Muy bien. ¿Ya te has decidido?

Sí.

¿Puede ayudarme Fred?

Pero si es muy poca cosa, no le hagamos perder el tiempo al pobre.

Ya que has venido, ¿por qué no le echas un vistazo ahora?

Ya nos veremos luego.

Ah.

Vaya, qué pronto lo has hecho. Bien hecho, Rabanito.

Si necesitamos información, serás un agente infiltrado

en casa de la señorita Stratmann. ¿Harás el trabajo o no?

Sí, no podía negarme.

No se lo digáis a nadie, no quiero ser el pelota de la profesora.

No lo eres. La ayudas a hacer una cosa,

porque eres el que más sabe, ya está.

(OLFATEA)

Ya hemos llegado, aquí vive Seege. Parece el vertedero municipal.

Tenemos mucho trabajo.

(SUSPIRA)

¡Uuuhh!

(GRITA)

(RÍE)

(Puerta)

(CANTURREA)

Mirad.

Caramba, lo de recoger basura se lo ha tomado muy en serio.

Mira, aquí las verduras también se están marchitando.

Es muy extraño.

(RÍEN MALICIOSAMENTE)

¿Qué estarán mirando estos?

¿Qué buscas? El blog de la ciberpandilla.

¡Qué fuerte!

He quedado como un idiota, soy la marioneta de la señorita.

Sí, será muy guapo, ya lo veréis.

Los de la ciberpandilla te oyeron en el parque.

Ah, vaya.

Es culpa tuya por ayudar a la profe. (GRUÑE)

Con esta sustancia química que me ha dado la señorita Stratmann,

podremos saber si alguna de estas muestras de tierra

está contaminada. ¿Eso te lo ha dado la señorita?

Me parece que le caigo peor.

No le des tanta importancia, estás obsesionado.

(MOLESTO) Vamos, Precioso.

¿Se va ahora que vamos a hacer la prueba?

¿No ves que está disgustado?

Bah, a lo que estamos.

Ponemos una gota en cada muestra, y si la tierra cambia de color,

significa que está contaminada. Vamos, venga.

El bosque del parque Wellington, negativo en toxinas.

El jardín de mi casa, negativo.

El parque, negativo.

El solar de la agencia, negativo.

El huerto de la casa de la señorita Stratmann... ¿Positivo?

¡Oh! ¡Oh!

Y el jardín de Seege, negativo.

¿La tierra de casa de la señorita es la única que está contaminada?

Tengo otra muestra, se me olvidaba, la primera que he cogido.

Es del huerto del colegio.

¿Eh? ¡Oh!

Los dos huertos de la señorita Stratmann.

Y no es ninguna coincidencia. Esto es obra...

de un delincuente.

¿Quién querría contaminar las verduras de la señorita Stratmann?

Alguien muy competitivo, que quiere venganza,

y que no quiere que la señorita Stratmann

gane el concurso del Festival de la Tierra,

porque lo que quiere es que triunfe su proyecto.

(AMBOS) ¡Es Seege!

¡Ah!

Que no se vuelva a repetir, porque si no, tendré que castigaros.

¡No! Espero que no me vea. Espero que quede claro.

Óscar.

Mira, he visto el dibujo que han colgado. No te preocupes,

me ha parecido gracioso. ¿De verdad?

¡Claro, me encantan los científicos locos!

Y tú estabas genial haciendo de robot.

Siento lo que ha pasado, quizá ha sido culpa mía.

Igual te he puesto en un compromiso. No, qué va.

Me voy, tengo que hacer muchas cosas.

No sé qué le pasa a mi huerto, se me está muriendo todo.

Qué lástima, queríamos presentarnos al concurso.

Quería pedirte perdón. No quería que me oyeran los de la ciberpandilla,

te lo prometo. Disculpa, debo ir al lavabo.

Oh... ¿Qué te pasa?

Antes he sido un idiota con el tema de Rabanito y la señorita.

¡Es una profe tan guay!

Y él piensa lo mismo.

Ahora querría arreglarlo, pero no sé cómo.

Ya se te ocurrirá algo.

Tengo un buen presentimiento, hoy será un gran día.

Encontraremos basura, estoy convencido.

(SUSURRA) Lo tenemos muy complicado.

No sé cómo demostraremos que ha sido Seege.

Aún no estás seguro que ha sido él.

Mira qué bien.

Cajas de cartón, botellas de plástico, papel de aluminio,

latas, bolsas de comida... Es repugnante.

Venga, a recogerlo.

No entiendo nada, el otro día no había nada.

Toma, para ti.

Oh.

(Música)

(GRITA)

No vuelvas a hacer eso.

¿Es que no lo ves?

¿El qué?

Antes de ayer esta caja estaba en casa de Seege,

y ahora está aquí.

¡Oh!

Ya tenemos la prueba.

¿Así que Seege tiró todo eso al bosque intencionadamente?

Sí, y antes contaminó el huerto de la señorita.

Eso quiere decir que ganará el concurso.

¿Qué podemos hacer?

El festival se celebra hoy, no hay tiempo.

Sí, pero antes todos han quedado en el colegio.

Podemos detener a Seege antes de que vaya al festival,

y reprenderle para que confiese. ¿Cómo lo piensas hacer?

¿Has pensado ya lo que le dirás? Es el profesor.

Por mí, como si es el presidente, de esta no podrá escapar.

Espera.

Esto no pinta bien.

¿Dónde se han metido estos?

¡Oh, no! Y ahora, ¿qué me han hecho?

(RÍE) Mira esto.

(RÍE) ¿Quién ha hecho esto?, ¿la señorita?

Yo diría que ha sido él.

¿Quién? Ah...

(OLFATEA)

-Ya vuelve a hacer cosas raras.

No, Precioso quiere decirnos algo. Es un perro muy listo.

"Que es sábado, y hoy no curro", eso dice el perro.

Voy a buscar a Charly, a ver si se le ocurre un plan mejor.

¿Colgaste un dibujo en internet? ¿Eh?

Sí... Es que me fastidió mucho lo que hice, lo lamento.

Fui un idiota, y como no me querías escuchar...

Yo también lo siento.

Deberíamos escucharnos más los unos a los otros.

Comencemos ahora, con Precioso.

(LADRA)

A lo mejor ha encontrado algo interesante.

Hay que darse prisa, el festival comienza en media hora.

Problema resuelto, Charly no ha dicho nada.

Porque no he encontrado a Seege, que ya debe de estar en el festival.

Voy allí inmediatamente.

Ah...

¿Podemos acabar ya esta prueba?

¿Qué estáis analizando?

(SORPRENDIDOS) ¡Ah!

-¡No me lo puedo creer! También está contaminada.

En efecto, por eso ha cambiado de color.

Podían haber salido muchos colores, y el azul es de los peores.

¿Y eso qué significa?

Que ha estado en contacto con petróleo. Es muy, muy tóxico.

¿De dónde es esta tierra? (TITUBEA)

Perdonad, pero no tengo tiempo para vuestros juegos de detectives.

Me voy al festival.

¿Va a llevar las verduras? Si están... muertas.

No nos presentamos al concurso, solo voy a verlo.

De esto ya hablaremos más tarde, investigad quién es el responsable.

Sí, eso mismo haremos.

Ha sido Seege, ha contaminado el huerto del colegio con petróleo.

¿Por qué no se lo has dicho a la señorita?

Porque esta muestra no era del huerto de la señorita Stratmann,

la he tomado del huerto donde trabaja Daniel.

¿Qué? Hay que avisarle de que la tierra que trabaja es tóxica.

Voy a decírselo a Charly.

(OLFATEA)

(AMBOS) ¡Ah!

-¿Quieres dejar de molestar? Tengo muchísimo trabajo.

Precioso, sal ahora mismo, es muy peligroso.

Hay que llamar a la Policía, Seege ha echado veneno.

¿Qué? Esta tierra es tóxica.

¿Ah?

¿Pero qué es esto?

Es petróleo, sale de la tubería.

Seege no ha hecho esto.

¡Has sido tú! ¿Eh?

Hay que avisar a Charly. ¡No, esperad!

-Os doy la bienvenida al Festival de la Tierra.

A continuación se presentarán los proyectos, que como sabéis,

tratan sobre el medio ambiente. Estáis aquí, no encuentro a Charly.

Creo que ha ido al escenario...

Pues vamos.

Perdón. Eh, ten cuidado.

Lo siento. El jurado formado por expertos

en el tema, elegirá un ganador de cada categoría.

Comenzaremos con el único proyecto que presenta el colegio.

Un aplauso para el señor Snutter.

Solo quiero decir una cosa.

¿Qué hace? -¿Se ha vuelto loco?

-¿Qué le pasa? ¿Charly, se te ha caído un tornillo?

Estamos en el Festival de la Tierra, y mi agencia de detectives,

Charly & Company se ha dedicado a investigar el grado de contaminación

del suelo en nuestra ciudad. No sé si sois conscientes,

pero una de las maneras de contaminar la tierra

es lanzando residuos tóxicos.

Mira.

Tenemos que desconectar el micro.

Jolines, que no llego.

...Frutas y verduras que al final acabamos comiendo nosotros.

Lo peor es que hay gente que lanza los residuos intencionadamente.

Mi agencia ha descubierto el caso de una persona que ha envenenado

unas tierras de manera intencionada,

y que ha cometido un delito medioambiental.

Esta persona es...

¿Qué ha pasado?

(AMBOS) Muy bien, Precioso, eres el mejor.

-¡Queremos saber la verdad! -Un momento, por favor,

parece que tenemos un problema técnico.

-¿Se puede saber qué haces?

Lo que usted no se atreve a hacer: explicarle a todo el mundo

que contaminó las verduras de la señorita Stratmann.

¿Que yo...?

Lo que quiere decir Charly es que a veces la gente se equivoca.

(CARRASPEA)

Y que quien creíamos que había contaminado la tierra,

resulta que no ha hecho nada.

¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Explicadme de qué va todo esto.

-¡No, no es culpa suya, fui yo!

Me lo acabo de encontrar, y os quería contar algo.

-¿Queréis hacer el favor de explicar qué está pasando aquí?

-Yo he contaminado la tierra del colegio.

Rompí una tubería vieja haciendo el agujero,

una tubería que llevaba petróleo.

Fue un accidente, no tenía ni idea, hasta que lo ha descubierto Precioso.

¿Precioso?

¿Has contaminado la tierra del colegio?

¿Sabes que puede costarte el puesto de trabajo?

Sí, pero al menos no se dedica a tirar cajas de pizza por el bosque.

(TITUBEA) Sí, bueno...

Una equivocación la puede cometer cualquiera.

Y además, has hecho el trabajo en solitario.

-¿Se puede saber qué hace tanta gente en mi escenario?

¡Bajad, fuera! Uy.

Y ahora, señor Snutter, si es tan amable, preséntenos su proyecto.

-Lo siento mucho, nos vemos obligados a retirarnos del concurso.

-Al final, entre todos, me van a volver completamente loco.

(RÍEN)

-Quería ganar el concurso a cualquier precio,

por eso tiré la basura aquí.

Generalmente está muy sucio,

y el día que vinimos a limpiar no encontramos nada.

¿No podía haber contaminado la tierra?

Sabía que al día siguiente vendríamos a recogerlo todo,

y pensé que no sería tan grave.

-Ya ve, señor Snutter, al final no hemos ganado ni usted, ni yo.

-Debe saber que ha contaminado su huerto una fuga de petróleo

de la calefacción que estoy cambiando. No me di cuenta.

-¡Oh, eso era lo que hemos analizado esta mañana!

Ah... Sí.

Qué pena las verduras.

Bueno, ha sido un accidente, le puede pasar a cualquiera.

Un momento.

La fuga explica que se haya contaminado el huerto,

pero, ¿qué pasa con su huerto?

¿Habéis cogido tierra de mi casa?

¡Oh, no, la mirada!

No pasa nada, tiene una explicación sencilla.

Como las plantas no crecían en el colegio,

decidí trasplantar unas cuantas en mi jardín.

Debí de coger un poco de tierra contaminada,

y contaminé la tierra de mi jardín.

Su proyecto habría ganado, estoy convencido.

Gracias, Fred.

La lástima es que no hayamos hecho algo

en favor del medio ambiente en el colegio.

Y aquí es cuando se me ocurrió la solución

para que todo el mundo estuviera contento.

(Música)

Qué buena idea has tenido, entre todos acabaremos más deprisa.

Y es más divertido que...

hacer otras cosas que yo me sé.

Debes hablar por ti.

Lo que es bueno para el medio ambiente, es bueno para Fred.

¡Cuidado, señorita Stratmann!

¡Ah!

Gracias, Fred. Tú y yo hacemos un buen equipo.