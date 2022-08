Cuatro amigos y medio - El caso del gato en línea

(Música cabecera)

"EL CASO DEL GATO EN LÍNEA"

(Música)

(CARRASPEA) Hay que tratar bien los ordenadores, son nuevos y...

deben durar muchos años.

Toma, Fred, enchufa esto.

Charly, ¿cómo quieres que lo conecte al enchufe?

Es un cable de la red. No dais una.

Este es el cable del ratón.

Si alguien tiene alguna duda... (CARRASPEA)

Se la puede comentar al nuevo asesor informático.

Nos acompañará toda la semana.

Quizás no tiene la experiencia de vuestro maestro,

pero es un buen programador.

Era el chico más guapo que había visto nunca,

y también un genio de la informática.

¿Puedo ayudarte?

(DUDA) Sí, sí... ¿Seguro?

Pero si ya has acabado. No, no...

Digo... Sí, ya he acabado.

No es la primera vez que configuras un ordenador.

Eres... Estefi...

Y no, no lo es.

Mira. Si haces esto y haces clic aquí,

se instalará todo más deprisa.

Eh, Estefi. El teclado se conecta a la pantalla, ¿verdad?

¿Está sorda? ¡Au!

Cuando hayáis acabado, si queréis podéis comenzar el proyecto

del "Concurso Línea".

Se trata de diseñar una página web, un videojuego, un blog,

una aplicación, lo que queráis.

Podéis trabajar en casa o en clase,

ya que es un proyecto en línea.

Doy por hecho que todos entendéis qué quiere decir eso.

-No hace falta que lo intentéis, Sherlocks,

todos saben que nosotros ganaremos.

-Guerreros y dragones medievales atrapados en un combate eterno

por un reino siniestro. Ya tenemos el concepto.

Vamos... Estos combates están ya muy vistos...

Perdona, pero los nuestros no.

-Alucinaréis pepinillos.

(INTERCOMUNICADOR) "Somos guerreros invencibles".

Con nuestro proyecto sí que alucinaréis pepinillos.

¿Ah, sí? ¿De qué va?

Pues mira, será... (DUDA)

Una web para combatir el crimen.

Quien lo desee nos podrá enviar casos para investigar en línea,

y nosotros lo resolveremos.

Parece muy interesante.

-Pues que gane el mejor.

A parte de servirnos para ganar a la ciberpeña,

nuestra web proporcionará una cantidad increíble

de casos a la Charly&Company y es que soy un genio.

Es una buena idea,

pero la próxima vez podrías preguntar qué piensan los demás.

Un buen detective siempre va un paso adelante.

¿De sus compañeros? Listo.

Ya nos pueden enviar casos.

Quizá también podríamos crear una aplicación para móviles.

(Timbre)

No es tan fácil como parece.

Ahora no sé qué ha pasado. Mañana le preguntaré a Santi,

que seguro que programando es un crack.

(CANTA) "A Estefi le gusta Santi. A Estefi le gusta Santi".

¡Anda ya! ¿Pero qué dices?

Oye, ¿y no es muy mayor para ti?

Lo único que me interesa es lo que me pueda enseñar.

Tenemos un caso. ¡Tan rápido!

¿Qué es? ¿Un secuestro? ¿Un robo?

Ha desaparecido Lady Manchas. Ayudadme a encontrarla.

Firmado, el bigotes. (RÍEN)

También podría ser que a Lady Manchas

la haya secuestrado un circo internacional.

¿Queréis dejar de bromear sobre eso?

Pensad que si la encontramos, nos saldrán muchos más casos.

¿Sí? ¿De quién? ¿De la sociedad protectora de animales?

(RÍEN)

(SOBRESALTADOS)

(Aplausos)

Guapo, muy guapo.

-O sea, que un proyecto de un videojuego con hologramas

puede ser realmente espectacular.

No tanto como el nuestro.

Resulta que ya nos han encargado un caso muy importante.

¿Ah, sí? ¿Y de qué va? De una desaparición.

Acabamos de recibir esto en la agencia.

Es sobre nuestro caso.

Para ayudaros a encontrar a mi gata. Lady Manchas.

(RÍEN)

(MAÚLLAN BURLÁNDOSE) -Ya es suficiente.

Una agencia de detectives en línea es una buena idea a trabajar.

Santi y yo hemos configurado ordenadores desde las 7 de la mañana

y necesitamos un poco de tranquilidad.

-¿Qué tal, experta? ¿Te echo una mano?

(RÍE)

Y si asocias este enlace al formulario de contacto,

la gente también puede acceder a vuestra web

desde el teléfono móvil.

¿Y necesito otro programa para hacer la aplicación?

Sí, eso es.

Voy a buscar uno que te servirá, ahora vuelvo.

Reunión de urgencia para hablar del caso de Lady Manchas.

¿Qué, vamos? Ahora voy...

Comenzad sin mí.

Es verdad. A ti te gusta Santi.

Me ayuda a programar la aplicación.

No nos hace ninguna falta, no me fío de Santi.

Anda, tira. Olvídalo.

No es normal que te dedique tanto tiempo.

¡Hala, qué pasada de pantalla! Sí, es portátil alucinante.

Es el mismo que dan a los profesores.

Procesador de seis núcleos y ocho gigas de memoria RAM.

Me encantaría tener uno como este algún día.

Oye, ahora tengo que ir a otra clase, pero...

¿quieres que quedemos más tarde y te enseño cómo va el programa?

Fred tenía razón. Santi me gustaba muchísimo.

¿A quién no le gusta un chico tan listo y tan interesante?

Y además quiere quedar conmigo.

Es el mejor día de mi vida.

Cuando localicéis a Lady Manchas, enviadme un correo

y nos encontraremos en una zona neutral.

Aún no puedo revelar mi identidad

porque soy una persona muy importante.

Venga, Precioso, huele. Huele.

(OLFATEA)

No sé por qué tenemos como detective a este perro.

Precioso. Tenemos que encontrar a una gata que huele así.

¿Puedes ayudarnos?

¡Venga, sigámosle!

Es otro gato.

Nos está tomando el pelo.

(AÚLLA)

Precioso, ¿te has hecho daño?

Mirad, es la casa del conserje del colegio.

Por el amor de Dios, ¿qué le has hecho a mi pobre Rufus?

¡Malo!

Lo siento mucho, señora Mancini.

Estamos buscando una gata con manchas y muy gordita.

No he visto ninguna así y conozco los gatos que rondan por aquí.

Y ahora, por favor, procurad que ese perro no se acerque más.

Tenemos que replantearnos la estrategia del rastreo.

Este perro detective no nos sirve.

Chicos, yo me tengo que ir. Lo siento.

Todavía tenemos mucho trabajo. Muchísimo.

Mientras perseguíamos a Precioso, nos han llegado tres casos más.

¿En serio? Sí.

De otras mascotas que han desaparecido.

Fantástico. Me voy corriendo a mejorar la aplicación.

Santi me está ayudando. Si quieres te acompañamos.

No, no hace falta.

¿Por qué no quieres que te acompañemos?

¿Es que quieres estar sola con tu novio?

Perdona, pero no es mi novio.

Y además... Vosotros no podéis ayudarme.

(Música)

Bueno, pues te enseño cómo ha quedado la web y la comentamos.

Espera... Tengo una sorpresa.

Una programadora con tu experiencia,

necesita un ordenador que esté a la altura.

¡Oh, qué portátil más chulo! Pues sí y es para ti.

Ya me gustaría. Debe costar una fortuna.

Te lo puedo dejar por muy buen precio.

Si te interesa... ¿Lo dices en serio?

Pues claro. Yo me dedico a esto.

Cada día compro y vendo portátiles. Solo tengo los ahorros de la paga

y de alguna vez que he trabajado como canguro.

Con eso será suficiente,

pero tendrías que darme el portátil viejo.

Acepto el intercambio porque eres una clienta muy especial.

Santi me ofrecía el portátil con más prestaciones que hay en el mercado.

A cambio de casi nada, porque soy una clienta muy especial.

¡Qué emoción!

No te arrepentirás.

(GRITAN)

¿Qué hacéis vosotros aquí?

Buscábamos a Lady Manchas.

Seguíamos a Precioso.

Si estás ocupada es mejor que me vaya.

Ya veremos el programa mañana.

Sé que me estabais espiando. Sois lo peor.

Que sepas que han llegado doce casos más a la web.

No tenemos tiempo para espiarte.

Sí, ahora tenemos cuatro perros desaparecidos,

cinco gatos, un hámster y dos hurones que se han perdido.

Ah.

Mirad qué le he comprado a Santi. Me ha salido casi regalado.

Me vendrá estupendamente para acabar la aplicación.

¡Que guapo!

Es una pasada... Venga, que tenemos que irnos...

Nos ha salido mucho trabajo en la agencia. Vamos...

(Música)

Este portátil es increíble.

A la hora de programar no hay mucha diferencia,

pero se nota mucho con los accesorios

(Música)

Como los altavoces. ¿Qué es este follón?

No... Nada, nada...

Mi padre no se lo ha creído, y se ha enfadado mucho

porque he comprado un portátil sin haberle pedido permiso.

Me ha dicho que debo devolverlo.

Le he dicho que no me han dado factura,

pero seguro que a Santi no le importará.

Lo siento, imposible. Pero ¿por qué no?

Te devuelvo el portátil que me vendiste

y me devuelves el viejo y el dinero.

El trato ya se hizo y fue una ganga. No te puedes echar atrás.

La próxima vez vete a una tienda.

Por favor, Santi devuélvemelo. Mi padre está muy enfadado.

No puedo quedármelo. Oye, tengo que irme.

Un grupo de alumnos me está esperando.

Búscala, precioso... Busca a Lady Manchas.

No hace falta que disimules. Me estabais espiando otra vez.

No es verdad, pero hemos visto que estabas discutiendo con Santi.

¿Qué ha pasado?

No me trates como si fuera una sospechosa.

No vuelvas a esperarme, no me interrogues más

y no me señales con el dedo. Si me estás señalando tú.

(GRUÑE)

(Música)

Sigámosle.

Precioso, ¡no!

¿Otra vez?

Lo siento, señora Mancini. No sé que le ha pasado.

Ya os he dicho que dejéis en paz a Rufus.

Precioso intenta decirnos algo, lo noto.

Si no, ¿por qué siempre persigue a Rufus?

¿Porque le gusta tomarnos el pelo? (LADRA)

¡Eh! ¡Mirad, mirad!

Nos acaban de llegar a la web 80 casos nuevos.

¿80? ¿Cómo les atenderemos a todos?

Si todavía no hemos resuelto el primero...

Muy buena pregunta. ¿Cómo lo vais a hacer?

Con trabajo e ideas nuevas ampliaremos la empresa.

La Charly&Company abrirá más sucursales por toda la ciudad.

Y nosotros venderemos nuestro videojuego por todo el mundo.

-Humo, fuego, sangre...

Los efectos especiales acabados.

-Así que mañana os daremos una paliza.

(INTERCOMUNICADOR) "Somos guerreros invencibles".

Es muy extraño que nos hayan enviado tantos casos.

Fíjate, llegan sin parar.

Ahora ya tenemos 90. No, espera. 100.

Aquí está pasando algo.

No es nada extraño. Lo que ocurre es que es un éxito.

Quizá ya no crees en la agencia.

Si es así, nadie te obliga a quedarte.

(SOLLOZA)

No sé qué será de mí.

Santi no me ha querido escuchar. Lo perderé todo.

El portátil nuevo, el viejo... y todos los ahorros que tenía.

Sabía que de ese no te podías fiar.

Si hicierais caso a mi instinto evitaríamos problemas.

Podrías tener un poco más de tacto. No... Charly tiene razón.

He sido una idiota. Santi es una mala persona.

Ya, por eso le hemos investigado.

Lo sabía. Sabía que nos estabais espiando.

Sí, a él.

Le hemos seguido sin que se diese cuenta

desde que te vendió el portátil.

¿Recuerdas la bolsa que siempre lleva a todas partes?

Pues siempre la lleva llena menos por la mañana,

cuando llega al colegio, que no lleva nada.

Creemos que roba material escolar y después lo vende de manera ilegal.

A chicas tontas como yo...

Ahora no tenemos que lamentarnos de lo que ha pasado.

Eres una gran detective.

Ahora entraremos en acción.

(Música)

Ya te he dicho antes que no te lo voy a devolver.

¿Vienes con tus guardaespaldas?

Abre la bolsa, ladronzuelo. ¿Me tomas el pelo?

Ataca.

De acuerdo... De acuerdo...

¿Satisfechos?

Has robado esta impresora y el portátil

que le vendiste a Estefi. Me estafaste.

Devuélveme mi portátil. Esperad sentados...

Iremos a la policía. Que tengáis suerte.

No tenéis pruebas que demuestren que era robado.

Acabas de reconocer que era robado. Pero no tenéis ninguna prueba.

¿Y ahora qué?

No puede quedarme con un portátil robado.

Mi padre no me lo perdonaría. Tenemos que devolverlo...

Esconderlo con el resto de portátiles.

Es la única solución. ¿En el cole?

Y qué pasara si nos pillan. Lo haremos a primera hora.

No lo veo nada claro. Confía en mí. Tranquila.

Lo he tenido que sacar de la cama.

Mira, Charly. Nos han enviado más de 500 casos.

¿Qué está pasando? Esto lo dejamos para más tarde.

¿Qué, nos vamos?

Fred, tenemos trabajo. Voy.

Vaya, qué pronto venís hoy. Dejadme a mí.

(CARRASPEA) Se nos han estropeado todos los ordenadores.

Tenemos que acabar un proyecto para el concurso

y hemos venido para trabajar en la sala de informática.

¿Se han estropeado a la vez todos los ordenadores?

Sí, por culpa del mismo virus.

¿Nos puedes abrir la sala de informática?

Nos harías un grandísimo favor.

Ya está abierta.

Ahora tengo trabajo, pero os estaré vigilando.

Rápido. Devolvamos el portátil al almacén.

¿Eh?

¿Dónde guardan los profesores los portátiles?

¿Eh? Alguien viene, escondeos.

¿Hay alguien aquí?

¡Estefi! ¿Qué hacéis aquí?

¿Pretendíais robar este portátil?

No, lo estábamos devolviendo.

Gerardo, llego tarde, lo siento.

-Santi, eres testigo. Los he pillado in fraganti robando.

No, el ladrón es él. ¿Yo? ¿Estás loco?

Mire, aquí tengo la prueba.

"Has robado esta impresora

y el portátil que le vendiste a Estefi".

Me estafaste. Devuélveme mi portátil.

Esperad sentados...

Iremos a la policía. Que tengáis suerte.

No tenéis pruebas que demuestren que era robado.

Acabas de reconocer que era robado.

Pero no tenéis ninguna prueba. Sí, la tenemos.

Devuélvele ahora mismo el portátil a Estefi.

Y después tendrás que dar explicaciones a la policía.

Tú sabías que nos pillarían. Lo tenías todo planeado.

Claro.

Gerardo dijo que él y Santi venían cada día a las 7 de la mañana.

Un buen detective siempre va un paso por delante.

Si continúas así algún día podrás ser el mejor de todos.

¿Qué quieres decir con podrás?

¡Mil casos más! ¿Todos de golpe?

A mí me parece imposible. No puede ser.

¿Qué podría ser? ¿Un virus?

No... Alguien implantó un generador de texto

al código fuente de la página.

Todos los casos son falsos. Lo siento, Charly.

¿Y no puedes arreglarlo antes de la presentación de hoy?

Con mi viejo portátil puedo hacerlo todo.

¿No se puede saber quién lo hizo? Generalmente no.

Pero Santi me enseñó un par de trucos.

Si no ocultó la dirección IP, quizás lo localicemos.

Oh...

Lo hizo alguien del colegio.

Concretamente desde la sala de informática.

Y concretamente, desde el ordenador que hay detrás del nuestro.

(RODOS) El de la Ciberpeña.

Muy bien. Nosotros también sabemos.

Así, quien tenga un misterio para resolver,

se puede poner en contacto con nosotros

desde el ordenador o desde el móvil.

Creo que ya os han enviado unos cuantos casos, ¿no?

Sí, pero hemos descubierto que teníamos un virus.

Lo hemos eliminado y la web vuelve a estar operativa.

Ahora ya nos pueden enviar casos reales.

Oh...

¿Los demás los habéis borrado?

Bien, por haber detectado y solucionado este error,

os merecéis que os ponga un diez. (TODOS) ¡Sí, genial!

-Es un videojuego diseñado con tecnología holográfica.

Solo apto para jugadores valientes.

(Música)

(RÍEN)

-Me ha parecido bastante curioso...

El funcionamiento es correcto, pero no creo que interese al público

al que va dirigido, por tanto os pondré un cinco.

-Esto ha sido cosa vuestra. Lo sé.

Lo vais a pagar muy caro.

Es lo que dicen los enemigos de los grandes detectives.

Hay que ser corto para inventarse el caso

de la desaparición de un gato.

Negativo. Ese no lo generamos nosotros.

El del gato era un caso auténtico.

(SORPRENDIDOS) ¡Qué!

Ya sé lo que haremos.

Le diremos al bigotes que hemos encontrado a Lady Manchas.

Así sabremos quién anda detrás.

El bigotes tendría que haber llegado.

No debe ser un caso real.

La Ciberpeña nos la ha vuelto a colar.

Lady Manchas. Ven, gatita, ven.

¿Usted es el bigotes? Ah, claro.

Por la barba... Sí...

¿Entonces era un caso real?

Evidentemente. Hace unas tres semanas dejé a mi gata delante del colegio,

como cada día.

La encanta pasear, pero a la hora de cenar siempre volvía.

Hasta aquel día.

Desde entonces no la he visto. ¿Dónde está? ¿La habéis encontrado?

(PENSATIVO)

Creo que sé dónde la podemos encontrar,

seguidme.

(Música)

Ya nos ha vuelto a tomar el pelo. Esta vez no. Fijaos.

Sabía que quería decirnos algo.

¡Lady Manchas! Oh, mi linda princesita.

Has estado tantos días fuera de casa que ya no estás gordita.

No estaba gordita, estaba embarazada.

Claro, y el padre debe ser Rufus.

Por eso Precioso la perseguía. Muchas gracias.

Os felicito.

Os digo que sois unos detectives de primera.

Fíjate. Ahora tengo una familia. (RÍEN)