Cuatro amigos y medio - El caso del trofeo en el pajar

"EL CASO DEL TROFEO EN EL GRANERO"

¿Tienes clase ahora?

-Sí, con los de Historia y con los de Segundo.

Ey, hoy es el gran día. ¿Por qué? ¿Qué pasa?

Hoy es el sorteo de la experiencia en el mundo laboral.

Se decidirá donde irán a trabajar los grupos que hemos formado.

Uno irá al hospital, otro a una fábrica o a una tienda,

y el nuestro a la comisaría de Policía.

¿Cómo lo sabes? Se hace por sorteo, no se puede saber.

Seege ha colocado la lista de los sitios en la web.

La comisaría será el primero que sacará

y nuestro grupo también será el primero en salir.

¿Cómo lo harás? ¿Hipnotizando a Seege para que lo saque?

No me parece mala idea, pero hay una manera mejor, ¡con cola!

¿Tenéis el papel con nuestros nombres?

Sí.

Lo untamos de cola por detrás, y cuando Seege meta la mano

para coger uno, se le enganchará.

Así nuestro grupo seguro que será el primero en salir.

Eso es hacer trampas.

No son trampas, somos detectives, merecemos ir a la comisaría.

Pero también sería hacer trampas, yo no quiero.

Yo tampoco.

Charly. De acuerdo.

Si no queréis ser de mi grupo, organizaré otro yo solo,

la Charly&Company será la Charly&Charly.

¿Lo dices en serio?

Todo el mundo adentro, que comienza la clase.

Que lo paséis bien sin ir a comisaría.

Bueno, hagamos otro.

Y el grupo que irá a hacer las prácticas a la comisaría es...

El de Rabanito, Estefi y Fred.

¿Qué es esto? Debe ser de otro grupo, se me ha enganchado.

¿Charly en solitario? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tienes grupo?

Si no se puede ir solo, ya voy con ellos, no me importa.

No, es igual, no es obligatorio hacerlo en grupo.

Irás a las cuadras del señor Rubenaker, lo harás solo.

¿En unas cuadras?

(RÍEN)

-Silencio, tras el sorteo si queréis, podéis cambiar los sitios.

Ni loca.

No lo entiendo, ¿por qué nadie se quiere cambiar conmigo?

Porque has hecho trampas. No es verdad.

Al final, no me ha salido bien. ¿Así lo quieres arreglar?

Tampoco ha sido para tanto. Un detective nunca haría trampas.

Bah, por favor, venga.

No.

¿Y vosotros sois mis amigos? No hagas un drama.

Y no estará tan mal, es una cuadra.

No hay nada como este aroma de estiércol de caballo.

Cuando te acostumbres, te parecerá que disfrutas de un perfume,

te lo digo yo, que hace años que trabajo aquí.

¿Ah sí? ¿por qué ha aguantado tanto tiempo?

Porque me gustan mucho los caballos, son unos animales fantásticos,

ya lo descubrirás, ya.

-Te has portado muy bien, ay, ¡qué guapa eres!

-¿Dónde te habías metido? -Ah, he ido a montar a Luna.

-¿Por dónde? ¿Por los prados de arriba?

-Pero por el camino fácil, hay hierba para ella y flores para mí.

-Luna está preñada, y le falta muy poco para parir.

No te la tienes que llevar tan lejos, deberías saberlo.

-No lo volveré a hacer, papá, de verdad.

-Cindy es una consentida, siempre hace lo que quiere.

-¿Y contigo qué vamos a hacer? ¿De dónde ha salido ese?

-Oh.

Tenga, mi tarjeta.

Dice Charly&Company, pero es un error.

Ahora, en realidad, soy Charly&Charly.

¿A qué te dedicas exactamente? Soy detective.

¿Eres detective? Hala, ¡qué pasada!

-Es el alumno que ha venido a ayudarme en el establo.

Estará toda la semana.

No sé si duraré tanto, de hecho, comienzo a dudarlo.

Muy bien, pues nos vamos a trabajar.

-Sí, tu también, tienes que hacer los deberes.

-¿Puedo quitarle la silla a Luna? Así también miro si está bien.

-Ya lo haré yo. -No, no quiero, es mi yegua.

Por favor. -Bien, muy bien, de acuerdo,

pero cuando acabes, a hacer los deberes.

-¡Adiós, Charly!

Y no dejes que el señor Springer te dé órdenes todo el día.

(RELINCHA)

Tranquilo, César, no pasa nada.

No te pongas detrás del caballo. Es muy peligroso.

Me gusta el peligro, yo soy detective.

Se acabó, pediré que me cambien de sitio.

Charly, cuando he acabado de cepillar a Luna,

me he quedado de piedra, ha desaparecido uno de mis trofeos,

alguien me lo ha robado. Vaya, un robo.

Eso es muy grave. La Charly&Charly acepta este caso.

Alguien la ha forzado, ¿quién tiene las llaves de aquí?

So9lo mi padre y yo, pero hay más gente que entra aquí.

Quiero nombres. Carl, el veterinario,

Mike, el mozo de cuadras,

y el señor Springer, pero él siempre está por aquí.

¿De qué color es el trofeo? ¿Cómo es?

(LLORA) Es una copa plateada, medirá unos 30 centímetros.

El mes pasado gané el concurso de Jóvenes Promesas.

¿Cuándo la viste por última vez?

Creo que esta mañana, antes de ensillar a Luna.

Era la primera copa que gané,

mi padre estaba muy contento, es mi entrenador.

Tranquila, encontraré a la persona que te la ha robado.

Buenos días, nos han dicho que han robado un trofeo.

-¿Por qué les has avisado?

-Porque ellos son la Policía, y se trata de un robo.

-Pero aquí ya tenemos un detective.

¿Qué quieren, llevar el caso?

Hoy llevamos alumnos y un perro. ¿Nos comprende, verdad?

¿Estaba aquí el trofeo?

-Veamos, ¿dicen que ha desaparecido una copa?

-Sí, está claro, la que estaba en medio.

-¿Para esto nos hacen venir?

¿Por qué no investigáis vosotros este caso? Informarnos...

-(RADIO) Atención a todas las unidades.

Ha habido un robo a mano armada en el centro de la ciudad.

Esto es un aviso para todas las unidades.

-¿Podréis encargaros sin nosotros? Claro.

Ya habéis oído lo que han dicho, a investigar.

Tengo trabajo, ¿y tú no tenías que hacer los deberes?

-Tú no eres mi padre.

Tranquilo, ahora vuelvo, voy a dejar a Luna en la cuadra.

Aprovechando que estamos todos aquí, ¿por qué no investigamos juntos?

Supongo que el mal rollo ya ha pasado.

Venga, Charly, ¿qué te parece? Adiós.

Este caso es mío, y si no os importa,

ahora tengo mucho trabajo.

Creo que ya sé cómo convencerle.

Quería enseñarte una cosa. ¿Para traicionarme de nuevo?

No.

Es un detector e identificador de huellas.

¿Sabes cómo funciona?

Sí, claro, pero no servirá de nada.

Localiza huellas digitales, y te dice de quién soy.

Está conectado con la comisaría. Pues qué bien, no cuela.

¿Qué?

Mola, ¿eh? Nos lo ha prestado Martínez.

Si quieres te lo dejamos probar.

Huella incompleta. No dice nada.

¿Lo veis? Dejadme a mí, que soy el más profesional,

y utilizo las técnicas de siempre.

A un buen detective no se le resiste ninguna prueba.

Igual tiene razón.

Eh, lo he encontrado yo. Suelta, suelta.

Así me gusta.

De acuerdo, solo es un trozo de alambre.

Que tengáis mucha suerte.

(Teléfono)

Hola, Charly, ¿qué haces? Trabajar, ¿qué quieres?

Hemos llevado el alambre a la Policía para que lo analicen.

¿Y qué? Aún no hay resultados,

pero cuando los tengamos, te lo diremos.

Venga, Charly, siempre hemos sido un equipo.

¿No dices nada? Mañana trae guantes,

me ayudarás a poner supositorios a los caballos,

y es un trabajo pringoso.

¿Charly? Lo siento, la conexión es mala.

Muchas gracias, lo has hecho muy bien.

-Buenos días, Charly. ¿Qué tal va todo?

¿Qué tal llevas la investigación? Bien, ahí estoy, avanzando.

¿A quién están interrogando? Se equivocan de sospechoso.

El señor Springer estaba conmigo cuando retobaron el trofeo.

El señor Rubenaker tiene la llave de la vitrina,

no tiene sentido que forzara la cerradura

ni que robase el trofeo de Cindy, él la entrenó para ganarlo.

Por lo tanto, quedan Carl, el veterinario,

y el mozo de la cuadra. ¿Pudo ser uno de los dos?

¿En qué piensas, Charly?

¿Qué me puedes contar de Mike, el mozo de cuadras?

Cuando desapareció el trofeo estaba en la ciudad comprando cosas.

Se lo he preguntado a mi padre.

¿Lo ves? Yo también soy muy buena detective.

Claro, muy bien hecho.

Así que el último que me falta eres tú, Carl.

(Música)

¡Alto! Estás detenido, sé que eres el ladrón.

¿Qué? ¿Yo? Si he venido a buscar unos medicamentos.

No, Precioso.

(Música)

¿Qué pasa aquí? ¿Qué queréis? ¿Matarme?

Lo siento, Charly. Casi me inyectáis un veneno mortal.

Solo era un antibiótico.

Me estabais espiando para saber qué he descubierto.

Si trabajases con nosotros, no nos haría falta hacerlo.

Lo siento. Carl, ven a la cuadra, deprisa.

-Luna está a punto de parir.

El milagro de la vida, esto es mágico.

-Ya sale, mirad.

No puedo mirar.

(Música)

Muy bien, Luna.

(TODOS) ¡Qué pasada!

Es Martínez, ya tiene el resultado del análisis del alambre.

Tengo que hablar contigo un momento.

Solo contigo, Charly.

Tengo cierta información que te ayudará a resolver el caso.

Venga, vamos.

Lo siento, yo paso de Charly.

Ya puedes entrar.

Buenas noches, Charly. Sí, vale, muy buenas noches.

¿Te gusta mi aspecto? Sí, mucho.

Si quieres ya puedes darme la información.

Todo a su tiempo, ¿un poco de limonada?

Sí, por qué no.

Veo que siempre llevas guantes, ¿estos son viejos?

Sí, es que los guantes se tienen que domar,

igual que los caballos salvajes.

Quisiera hacerte unas cuantas preguntas.

¿En qué certamen ganaste la copa?

Hay copas que solo se ganan entregando el corazón.

¿Tú sabes cuánto podría valer? La copa es de plata,

pero lo importante es el valor sentimental que tiene.

Así que para ti es importante. ¿Desde cuándo la quieres tanto?

Fue amor a primera vista. Muy bien.

¿Dónde te encontrabas en el momento del robo?

Cindy, ¿qué te pasa? Creo que he oído un ruido.

(AMBOS) ¡Ah!

Eh, tú.

Es el ladrón.

(Música)

Eh, ¿por qué nos espiaba? ¿Es usted el ladrón?

Yo no tengo la solución de tu enigma, pero la encontrarás

en la luz de la oscuridad.

Charly, ¿quién era? ¿El señor Springer?

¿Qué querría? No lo sé.

Pues no te creas nada de lo que te diga.

Cuando gané el trofeo, el entrenador era mi padre,

pero antes me entrenaba él.

Lo que pasa es que no nos entendíamos bien.

Creo que él me robó la copa para hacerme daño.

Debe de estar ocupada con la Policía.

(Teléfono)

La luz de la oscuridad.

¿La luz de la luna? ¡La luna!

(Música)

Creo que tú sabes quién robó el trofeo.

¿A que me lo dirás?

¿Qué pista me escondes? ¿Por qué no puedo resolverlo?

(RELINCHA)

No, no cuesta tanto. Venga, Luna, más deprisa.

¡Es la copa!

(RELINCHA)

¡Gracias!

¿Quién la traería aquí?

(Música)

Sé que se nos escapa algo.

Estaba aquí, ¿antes estaba la de paja?

Empecemos otra vez.

¿Quién puede querer una copa? ¿Y por qué se llevó solo una?

¿Qué pasa aquí? ¿Otro robo?

Muy bien, Charly. Gracias.

Sé que he sido muy idiota, es para vosotros.

¿Qué te parece si la analizamos juntos?

¿Con eso? ¿Seguro?

Huella incompleta.

Igual que la que había en la cerradura de la vitrina.

Quizá no funciona.

Más bien diría que esto es una pista.

¿Qué puede hacer que las huellas no se vean?

Hay ladrones que llevan guantes para no dejarlas.

Sí, pero nuestro ladrón dejó media huella.

¿Por qué será?

Sí, es que los guantes se tienen que domar,

igual que los caballos salvajes. Creo que sé quién robó la copa.

Antes, el alambre, me dijiste que ya tenías los resultados.

Sí, era un pasador de pelo. Evidentemente.

Lo utilizó para abrir la vitrina,

porque sabía que un ladrón no tendría la llave.

Para sujetarse la flor lila que llevaba en el pelo.

El prado donde he encontrado la copa está lleno de flores de color lila.

Esa mañana estuvo con Luna allí.

Luna está preñada y le falta muy poco para parir.

No te la tienes que llevar tan lejos, deberías saberlo.

-No lo volveré a hacer, papá, de verdad.

Pero lo volvió a hacer.

Cindy dijo que le iba a quitar la silla a Luna, pero no lo hizo.

Se la llevó al prado a enterrar la copa.

Por eso Luna sabía exactamente dónde me tenía que llevar.

Ella siempre lleva guantes.

El de la mano derecha tiene un agujero en el índice.

Por eso tenemos una huella incompleta,

tanto en la vitrina como en la copa.

¿Ella misma robó la copa?

Sí, ¿quizá por culpar al señor Springer?

Es evidente que a ella no le cae bien.

No, Charly, no creo que tenga nada que ver el señor Springer.

Lo ha hecho porque tú... le gustas.

Ya, tenemos el móvil, pero no hay pruebas concluyentes.

Media huella digital, unas flores, un trozo de alambre...

Por una vez, el perro ha tenido una buena idea.

Ya puedes entrar.

Aún es de día, pero una vela siempre queda bien.

Claro que sí, eres genial.

Gracias, pero antes, me gustaría saber algo.

He tenido un presentimiento.

¿Tú crees que la copa la robó Springer?

No, creo que la copa la robaste tú.

¿Qué? ¿Yo? No, ¿cómo puedes pensar que he sido yo?

¿Estás segura? Claro que estoy segura.

¿No ves que soy inocente? Muy bien, lástima.

Quizá incluso me hubiese gustado que la hubieses robado por mí.

No sé, para que me fijara más en ti. Oh, Charly, claro que fui yo.

Lo hice para poder estar más tiempo contigo.

¿A que fue muy buena idea?

Ahora podemos guardar el secreto, y estar juntos todo el verano.

El caso queda por resolver.

Lo hemos grabado todo. ¿Qué?

Lo siento, lo he hecho para que lo confesaras.

Lo nuestro se ha acabado.

Ahora podemos guardar el secreto y estar juntos todo el verano.

El caso queda por resolver.

-En fin, os felicito. Ya tenemos al ladrón.

-Sí, ya lo creo.

Yo lo sospechaba, pero no me atrevía a decirlo.

-Tenías razón, Cindy es una consentida.

-¿Pues qué? ¿Qué tenemos que hacer?

¿Quiere que la detengamos? -Discúlpeme, pero es mi hija.

No la pienso denunciar. Cindy, ¿no tienes nada que decirnos

después de todo lo que nos has hecho pasar?

-Lo siento mucho, de verdad, pero también quiero decir

que la copa era mía, así que yo no le he robado nada a nadie.

-Vete a tu habitación, ahora.

-Adiós, Charly, ha valido la pena. Adiós, Cindy.

Bien, ¿quién lo ha descubierto? ¿Quién ha resuelto el caso?

(TODOS) -La agencia de detectives Charly&Company.

Ahora se os ha unido otra al equipo.

Usted ya lo dijo, son unos animales fantásticos.