Cuatro amigos y medio - El caso de la conexión de los pollos

(Música cabecera)

"Bienvenidos a mi videoblog.

Pido disculpas si tiembla la imagen, estoy grabando con el móvil.

La semana pasada la Charly&Company resolvió un caso muy complicado

y me gustaría mucho explicároslo.

Todo empezó así".

¿Vamos al centro comercial después de clase?

-Mirad quién ha venido.

Hola, Flashes.

Puedes llamarme Mega Flashes, encantada.

¡Qué pasada!

¿Esto es un Cleverphone 7? Salió ayer al mercado.

¡El Cleverphone 7 es revolucionario!

Tiene un montón de funciones alucinantes.

Pues sí, como esta.

¡Qué asco!

Es genial. Sí, y mira esto.

¿Localiza otros móviles? Sí.

Fíjate bien.

Parada de frankfurts.

Bocadillo del día.

¡Oh!

"Con doble de cebolla, voy a devorarte".

-¡Ja! Bueno, ¿qué modelo de móvil tienes?

Tengo un Cleverphone 1. ¿El número 1?

¿Cuánto te lo compraron? ¿Antes de que nacieras?

(RÍEN)

"Mi móvil estaba muy bien y lo sabía,

pero el Cleverphone 7 era fantástico.

Tenía tantas ganas de tenerlo...

Tenía que conseguirlo".

(RÍE) Eres el mejor.

Dáselo a Rabanito.

¡Sí! ¡Sí!

Aquí nada, aquí tampoco, ni aquí. Venga, ahora dáselo a Charly.

¡Ag! Me ha llenado de babas. ¡Lo has hecho adrede!

(RÍE)

Ve.

¿Por qué no nos sale ningún caso?

Hace meses que no tenemos nada.

No hay robos, ni atracos, ni desfalcos.

Ahora me conformaría con el secuestro de un perro.

(LADRA)

Tranquilo, hombre. Seguro que saldrá algo.

A lo mejor no disponemos de tecnología

para competir con los detectives profesionales.

Nos tendríamos que poner al día

y comprarnos un Cleverphone 7.

Tiene una cámara con un zoom muy potente,

GPS de última generación, localiza otros móviles,

pantalla de cuatro pulgadas y graba vídeos en HD.

¿Qué os parece?

¿Eh?

Pierdes el tiempo hablando de tecnología Charly.

No es verdad.

De hecho, es impresionante.

Y si nos ayuda a encontrar casos,

podríamos estudiarlo.

Esos móviles son muy caros. Papá no nos lo comprará.

Yo se lo preguntaré a mis padres.

No, no, porque entonces sería tu móvil, no el de la agencia.

Y, ya que ha sido idea mía,

podríamos ahorrar y comprarlo nosotros.

Dicen que aquí hay muchas ofertas.

-Sí, eso dicen. A ver qué encontramos.

Bienvenidos al mercado de verano. Aquí se encuentra casi de todo.

Estará abierto todo el fin de semana.

Seguro que encontramos alguien que nos dé trabajo.

Perdone, estoy buscando trabajo.

(NIEGA)

(NIEGA)

No.

Nadie contrata a menores de edad.

¡Hey! ¿Ese no es el chef Bouquet? ¿Quién?

El que sale por la tele.

A mi madre le encanta su programa.

No es problema mío si son muy pequeños, yo no me equivoqué.

(ACENTO FRANCÉS) -Pues ya puedes ir buscando alguien que se los lleve.

(REFUNFUÑA)

Disculpe, ¿es usted el chef Bouquet? "Oui".

¿Me firma un autógrafo para mi madre?

Es una gran admiradora suya.

Se pasa el día cocinando sus recetas.

(HABLA EN FRANCÉS)

(RÍE)

Veo que te alimentas bien, eres de los míos.

(RÍEN)

Deberíamos irnos ya a ver más paradas.

Ah, habéis venido temprano a comprar.

Bueno, hemos venido a buscar trabajo, los cuatro.

De momento, no ha habido suerte. (LADRA)

Yo quizá os podría ayudar.

"Y nos ofreció trabajo

para trabajar en una promoción que había en el mercado.

Se lo preguntamos a nuestros padres y nos dejaron.

Yo estaba muy emocionado.

Ya veía para mí el Cleverphone 7.

Bueno, digo, para nosotros.

Solo había un problema".

Bueno, muy bien, ¿ya os habéis puesto los sombreros?

Esto es muy humillante.

Ahora comprendo que nos paguen tanto.

"Très bien".

Os presento a vuestro supervisor.

Con todos vosotros, el gran señor Pete.

-Solo os he contratado

porque nadie quería ponerse estos ridículos sombreros.

Pero espero que os comportéis como personas adultas.

¿Queda claro? (ASIENTEN)

-Aló, el mercado está a punto de abrir.

Repasemos todo lo que tenemos que hacer.

Yo iré friendo piezas de mi última creación con gusto de pollo:

las delicias de pollo "cloc cloc".

Vosotros iréis cogiendo mis delicias.

Añadiréis un polvillo de este condimento tan especial,

las meteréis en estas papelinas

y las ofreceréis a mi adorable público.

Venga, todos a sus puestos.

Una explosión de sabor en el paladar.

Probad las delicias del pollo "cloc cloc",

la última creación del gran chef Bouquet.

(RÍE)

¡Venga, a trabajar!

¡Tú, eso de ahí ya está a punto! ¡Venga, corre!

¡Y no podéis entrar en el almacén!

Está prohibido, ¿queda claro?

Entendido. No le decepcionaremos, señor Pete.

(EL CHEF TARAREA)

¡Oh!

-Prueba, prueba, está muy rico. -Qué rico.

¡Oh!

¡Vaya! Sí que tienen apetito.

Los mercados suelen estar llenos de carteristas.

Aún nos saldrá algún caso.

¿Quieres hacer el favor de trabajar?

¿Por qué has traído a Precioso?

¡Lárgate, chucho! Aquí no te queremos.

¡No!

¿Es tuyo el perro?

¡Pues ve a atarlo y bien lejos de aquí!

Si vuelvo a verlo, os quedaréis sin trabajo.

Ya está, ya nos lo llevamos.

No quería dejarlo solo en la agencia.

Pues, mira, casi nos despiden.

Muy bien, descansad 10 minutos.

¿Lo vas a dejar atado? ¡No estoy tan loco!

Quédate aquí y no te muevas.

Túmbate.

¿Qué te crees? ¿Que te hará caso?

¿Decías algo?

Lo hace para llevarme la contraria. Venga, volvamos.

Vengan a probar las delicias de pollo "cloc cloc".

La última creación del chef Bouquet.

Charly, ¿pero qué haces?

Esto me lo quedo hasta que acabes el turno.

¡No!

Ha sido culpa tuya.

Y ahora a currar, si no no te pagaré nada.

Este se va a enterar.

Charly, ¿quieres olvidar las investigaciones por hoy?

A ver, ¿y a ti qué te pasa?

(SE QUEJA)

Señor Pete, ¿puedo ir un momento al lavabo?

Es muy urgente. Lástima.

Ya has hecho el descanso.

Ahora me toca a mí ir al lavabo.

Jolín.

¿Por qué ha mirado la hora antes de irse?

Aquí pasa algo muy extraño.

Haz favor de olvidar el tema.

Ha dicho que iba al lavabo, pero el lavabo está por allí.

Ajá.

Vosotros quedaos aquí. ¡Es que me lo haré encima!

De acuerdo, anda, ve.

¡Prueben la última creación del chef Bouquet!

-No lo tengo claro.

-Este seguro que le encanta a su esposa.

-No sé qué decirle.

¿Crees que ha venido aquí a robar?

(RÍE)

¡Hey!

(SILBA)

(RÍE)

¡Un ladrón!

-Déjeme. ¿Quién es usted? -El detective Steele.

Me encargo de la seguridad del mercado. He visto cómo robabas esto.

-Yo no sé qué hacía en mi bolsillo. -Yo sí que lo sé.

He visto cómo robabas este perfume.

Anda, venga, vente conmigo. -¡No! ¡Yo no he hecho nada!

¡Se lo prometo!

Ha sido impresionante. Yo también soy detective.

Le felicito por la detención.

Es un placer, detective Steele.

Soy Charly, de la agencia de detectives Charly&Company.

(RÍE)

¡Hey! ¿Por qué no estáis en la parada?

Pues es que le estábamos buscando a usted.

Se nos están acabando las especias.

De acuerdo, ahora voy a buscar más. Volved a la parada.

Traer a Precioso a un mercado con tanta comida

no ha sido muy inteligente.

De momento, se está portando bastante bien.

A ti te veo nerviosa.

Te recuerdo que solo es un teléfono.

¿Solo, dices? Perdona, pero es el Cleverphone 7.

Me parece que Pete iba a robar aquel collar.

Lo miraba de una forma que me parecía muy sospechosa.

Hola, chavales.

Qué perro más guapo. ¿Es vuestro? (GRUÑE)

(LADRA)

¿No tenéis que volver a la parada? ¿No os ha dado tiempo de comer?

Aprovechando que está aquí,

me gustaría hablar con usted de profesional a profesional.

¿Nos acompaña al mercado?

Y lo hemos visto porque le hemos seguido.

Al final, Pete no ha robado nada porque ha visto que le vigilaba,

pero sé que tenía intención de hacerlo.

Sí, claro.

Deberíamos trabajar en equipo y vigilarle. ¿Qué le parece?

(RÍE) Lo que deberías hacer es no meterte en líos

y dejarnos trabajar a los profesionales de verdad.

¡Nosotros somos profesionales!

Estamos trabajando aquí

para comprarle un Cleverphone a mi hermana.

Será para la agencia, para que se ponga al día.

Bueno, pues que haya suerte. (IMITA UN GALLO)

Pasaremos de Steele. Ya vigilaré yo a Pete.

Toma, por haberte portado tan bien. Vuelve a quedarte en el árbol.

Una explosión de sabor en el paladar.

¿Pero qué haces aquí?

¿Qué, Fred? ¿Va todo bien? Sí, todo es precio...

Eh... Que va bien.

¿Quieren probar las delicias de pollo "cloc cloc"

del chef Bouquet?

Sí, me encanta el chef Bouquet.

Acaba de abrir un restaurante nuevo: "Le poulet mignon".

(RÍE)

¿El chef Bouquet ha abierto un restaurante?

Sé que presenta un programa en la tele.

Mirad a quién tenemos aquí.

Os hará mucha falta el dinero.

No, trabajamos de incógnito para pillar a un ladrón muy peligroso.

Ah.

Ya entiendo.

Estefi os ha convencido para que hagáis el ridículo

para comprarse un Cleverphone 7.

¿Tan desesperada estás? ¡El móvil será para la agencia!

¿A quién quieres engañar? ¿A tus amigos o a ti misma?

(RÍEN)

(RÍE) Pronto lo verá todo el mundo en la red.

Venga, chicos, vamos.

Aquí ya no tengo nada que hacer. -"Sí, señora".

¿Eso es verdad?

¿El rollo ese de pasar el día en la agencia

solo era porque tú querías un móvil nuevo?

"Yo no lo veía así.

El móvil lo utilizaríamos para asuntos de la agencia

y, cuando no hubiera nada, sería mío.

No me parece tan grave".

¡Un momento!

¿Dónde está Pete? (LADRA)

¿Por qué lo has traído otra vez? ¡Pero si ha venido solo!

¡Eh! ¿Pero qué pasa aquí?

(OLFATEA)

(LADRA)

¡Está allí!

¡Eh! ¿Pero qué haces?

(RÍE)

¡Que no escape! ¡Corred!

"Te machacaré el cráneo".

Ahí está Pete.

Ahora lo cogerá.

¡Eh! ¿Qué hace?

(Música)

¿Lo habéis visto?

¿Por qué me hace esto? -Porque he visto que estabas robando.

Este reproductor que seguro que cuesta una pasta.

Venga, vamos. ¡Detective Steele!

Pete ha vuelto a las andadas.

Sí, acaba de robar un collar. Lo hemos visto.

Eso son imaginaciones vuestras. ¡No! Es verdad.

Compruébelo, por favor.

¡Oh!

Tienes razón, ha desaparecido.

Era un Bellucci, una pieza única.

-De acuerdo.

Le interrogaré, pero antes me encargaré de este ladronzuelo.

¿Satisfechos?

(HABLA EN FRANCÉS)

¿Por qué me habéis dejado solo? Ya no podía con tantos admiradores.

Volved ahora mismo.

(GRUÑE)

¡Calla, Precioso!

¿Te has traído el perro al trabajo?

No pasa nada, pero que quede entre nosotros.

Y ahora todos a la parada. Venga, venga.

-¿Otra vez el perro aquí? -Tranquilo, hombre, no pasa nada.

¿Qué tal? ¿Ya le ha interrogado? Sí, lo ha negado.

La señora no ha visto nada y tampoco tenía ninguna prueba.

Es vuestra palabra contra la suya. Pues tiene que creernos.

Ya es suficiente.

Haced vuestro trabajo que yo haré el mío.

¡Es increíble!

Pete se ha salido con la suya. ¡Ya está bien, Charlie!

No sé qué habéis visto exactamente, pero el detective tiene razón.

Es nuestra palabra contra la de Pete.

Hemos sido testigos de un robo, Fred, Rabanito y yo.

Aunque quieras el móvil para la agencia,

¿estás dispuesta a dudar de tus amigos para conseguirlo?

"Charly tenía razón, era verdad.

Me obsesionaba tanto el móvil, que ya no era la misma".

Venga, vamos, sigámosle. No, iré sola.

Venga, vamos todos. Vosotros quedaos aquí.

Si nos vamos todos, Bouquet irá a buscar a Pete.

(ASIENTEN)

(Música)

Ajá.

¡Oh!

Solo me faltaba esto ahora.

Lo he visto robando el móvil, soy testigo.

(RÍE)

¡Eh!

-¡Ya te tengo! ¡Ha sido Pete! Acabo de verlo.

(RÍE)

¿Crees que puedes engañarme? Has sido tú.

¿Qué? ¿Quién es el ladrón?

-Os hacíais pasar por detectives y acusabais al pobre monsieur Pete.

Y erais vosotros los ladrones. ¡Increíble!

-Estaba tan desesperada, que no ha podido esperar a comprarlo.

-Lo siento, pero no me queda otra alternativa. Estáis despedidos.

¡No! ¡No hay derecho!

No os denunciaré porque he recuperado el objeto que habéis robado.

Pero no podéis entrar en el mercado en todo el fin de semana.

Siento que nos hayan despedido por mi culpa,

pero yo no he robado el móvil, os lo juro.

No tienes que jurarlo.

Ya lo sabemos. Tú nunca harías una cosa así.

(LADRA)

Pete, era el ladrón, tenías razón.

Da igual, no tenemos ninguna prueba. Pero ahora ya lo sabemos.

Yo también he sido testigo, ¿y sabéis qué?

Steele y Pete son compinches. ¿Ah, sí?

Claro que sí.

Cada vez que Pete estaba a punto de robar algo,

el detective gritaba y perseguía a alguien.

¡Tienes razón! Y trabajan en equipo.

Steele distrae a la gente para que nadie vea a Pete robando.

Pero los dos chicos que han pillado robando tenían cosas en el bolsillo.

Yo también, pero no había robado nada.

Un detective corrupto. Esto no me lo esperaba.

Si descubrimos dónde esconden lo que roban,

demostraremos que somos inocentes.

No podemos entrar en el mercado.

Tenemos un caso.

¿Dónde esconderán el botín? ¿En el almacén, quizá?

Quizá por eso nos han prohibido venir.

Vayamos ahora, han ido a comer.

No hay nadie.

Mirad.

(Música)

Ahora.

(SUSURRA) El chef está dentro. Ahora va a salir. Bomba fétida.

¡Un, dos, tres!

¿Eh? ¡Oh, oh! ¡"Mon dieu"!

Aquí no hay nada.

Solo hay material de la parada.

Tenemos vía libre.

¡No tan deprisa!

¡Oh! ¡Corred!

¡Que alguien pare a esos críos!

Policía.

¡Esperad!

Estoy persiguiendo a cuatro ladrones en el gran mercado de verano.

¡Dense prisa! ¡No lograréis escapar!

(Música)

(LADRA)

(GRUÑE)

¡Quitaos de en medio!

-¡Oh, no!

¡Chef Bouquet! ¿También estaba implicado?

"Oui, mon amie".

Invertí muchísimo dinero en el restaurante "Le poulet mignon"

que aún no es muy conocido y, de repente,

fuera, se me acabó el programa.

No pude hacer publicidad del restaurante

y ahora estoy arruinado.

Hemos atrapado a esos tres ladronzuelos.

Tienen que detenerla a ella también, antes ha robado un móvil.

-Muy bien, no perdamos los nervios. ¿Es eso cierto?

-Tengo un testigo, ella.

Cuando la hemos cogido, también estaba. Cuenta, cuenta.

-No tan deprisa. -"Somos guerreros imbéciles".

-¿Eh?

-Puedo demostrar que Estefi es inocente.

Lo tengo grabado en el móvil.

-Venga, vamos. -Dile a tu madre que lo siento mucho.

-¡Hey! ¿No nos dan una recompensa?

"Sí, nos dieron una recompensa por haber atrapado a los ladrones.

Los chicos decían que nos lo gastáramos con el Cleverphone,

pero tuve una idea mejor.

Reparamos los prismáticos de Charly

y con el dinero que sobró

pasamos un día entero en el parque de aventuras.

Invité a la ciberpandilla.

También se merecían parte de la recompensa".

"Venir aquí con el grupo de Charly es un castigo, no una recompensa".

"¡Vamos!"