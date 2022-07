Cuatro amigos y medio - El caso del abuelo estafado

Te pillé, abuelo.

El médico te dijo que no comieses dulces.

A mi cámara de vigilancia no se le escapa ni una.

Estaba en el bol de fruta.

Me habéis pillado, se acabó el pastel.

Vaya, ahora sí que no puedo hacer nada.

Charly alucinará cuando vea esa cámara tan guay.

Pues esto no es nada.

La Charly&Company tendrá toda la tecnología del siglo XXI.

Tengo unidades de seguimiento, microcámaras...

¡Rabanito! ¡Las notas de matemáticas son pésimas!

Tienes que estudiar, no jugar con estas maquinitas.

Estás castigado hasta que no mejores la nota.

No es justo que decidas esto.

Hace tiempo que se esfuerza más y las notas tampoco son tan malas.

Para mí lo son.

Y sé que tú puedes ayudarle. También estás castigada.

Haréis juntos todos los ejercicios de este libro.

No vale la pena discutir, es inútil.

Mamá dijo... Por favor, Estefi,

estos días vuestra madre está fuera trabajando.

Todo lo hago yo. Y no es sencillo.

El abuelo también te ayuda. ¿El abuelo? ¿Ayudarme?

Más bien diría lo contrario.

Hablando de él, lo veo un poco preocupado.

Creo que vuelve a comer pasteles.

¿Sabéis algo vosotros?

(AMBOS) ¿Quiénes, nosotros? ¿Por qué?

Qué chula. Vaya microcámara.

Podríamos ir a probarla.

Ya te he dicho que estamos castigados. De clase a casa.

Se nos ha terminado el espionaje.

Tenemos que irnos a casa.

¿Qué es esto? ¿El vestuario de tu madre?

Sí, y cosas de atrezo. Actuará de duquesa.

Luego le llevaré esta caja al teatro.

(SUSURRA) Es la primera vez que actúa y está muy nerviosa.

¡Shh!

Tenemos un intruso, cubridme.

¡Ah!

¡Abuelo!

Lo siento mucho, no sabía dónde ir. Tenéis que ayudarme.

Entonces, ¿dice que Grober le ha robado los ahorros?

¿Cómo? Mira que he sido inocente.

Dijo que fue compañero de tu padre y que era banquero,

que invertiría mis ahorros.

Tengo su tarjeta, mira.

Firmé todos los papeles, le di todo mi dinero

y ahora no me coge el teléfono.

No sé cómo ponerme en contacto con él.

La tarjeta parece auténtica. ¿Has ido la policía?

Me da vergüenza y pensé que vosotros podríais guardarme el secreto.

Por descontado, somos profesionales.

¿Se lo has dicho a papá? ¿A tu padre?

¿Estás loco? Se pondría hecho una furia.

Creo que no soy el único que le tiene miedo.

¡Hala, qué tarde! ¡Tenemos que ir a casa, y rápido!

Tenemos que llegar antes que papá.

He traído el coche, llegaremos a punto.

¿La Charly&Company me ayudará a investigar a Grober?

(ASIENTEN)

Sí. Aceptamos su caso.

(RÍE) Gracias, chicos.

Vamos. Fred, comenzamos tú y yo.

Lo siento, tengo... que ir al teatro.

Si es cierto que fue al colegio con papá,

tendrá alguna foto en la web del instituto.

Fíjate en las fotos, no en los nombres.

Seguro que no se llama Grober.

Espera, el de antes.

Tienen la misma mirada y los ojos azules.

Podría ser Grober. ¿Leman?

¿Toby Leman? Ya lo tenemos.

¡Eh, mirad, es papá! ¡Qué pelos! Lo llevaba larguísimo.

Tenemos que ir al cole de papá y preguntar por Leman..

Estamos castigados sin salir.

Mañana, después de clase, puedo llevarme a vuestro padre el club.

Con lo que me ha pasado,

no podré pagar la cuota de socio mucho tiempo más.

No te preocupes, abuelo. Confía en la Charly&Company.

Claro que me acuerdo de vuestro padre.

Era muy movido, incapaz de concentrarse un minuto.

¡Y qué melenas!

(RÍEN)

¿Y a este? ¿También lo recuerda?

¿A Toby Leman? Oh, claro, todavía lo veo.

O sea, ¿que va con él?

No, trabaja aquí, es conserje. Es muy buena persona.

¿Queréis que os lo presente? (SE ASOMBRAN)

¡No, gracias! Tenemos un poco de prisa.

Esto no tiene pies ni cabeza.

¿Tenía los ojos azules? No me he fijado.

Le haremos una foto para que la vea el abuelo.

Sí, con la microcámara.

¿La lleva Precioso?

Por fin este perro servirá para algo.

Acércate todo lo que puedas.

Ya ha salido.

¡Jolines, no! Ya es tarde. ¡Corre, Precioso!

¡Que no pierda la cámara!

¡Eh, vámonos! Puedo seguir a Precioso desde aquí.

Era el abuelo, ¡ya está yendo a casa con papá!

¡Corre! Tener que entrar así en casa...

¿Qué? ¿Va todo bien?

¡Ah, papá! Sí.

Bien, ya sé que te cuesta, pero sigue así, ¿eh, Rabanito?

-Hola, mira qué bien, aquí estáis.

Evidentemente, están.

¿Quieres que te ayude, Rabanito? (ASIENTE)

(RÍE)

Venga, Precioso, te seguimos.

¡Oh!

Fijaos, ¿qué está haciendo?

¡No!

¡Es él!

"¿Qué pasa, bonito?" -Sí, es Grober.

"¿Me recibís? Cambio.

Parece sospechoso, ¿pero es él?"

Claro que es él.

¿Qué hace un banquero haciéndose pasar por conserje?

O más bien, ¿qué hace un conserje haciéndose pasar por banquero?

Quizá la pregunta sea esa.

¡Eh! ¿Qué haces?

Eso no se come, es de mentira.

Pero el abuelo quedó con Leman en un banco. Eso es muy extraño.

Un profesor se ha quejado de que en su colegio

hay cuatro niños y un perro husmeando.

¿Os suena de algo? ¿Qué? ¡No!

Solo queríamos... Calla, hijo.

Os dije que dejarais de jugar a los detectives.

¡Era una orden! ¿Queda claro? Así que estáis castigados.

¿Queréis que le diga a vuestro padre que os he visto aquí?

¡No, por favor! Pues dejad de hacer el tonto.

Os tengo controlados.

¿Y si ahora se lo dice a papá? No sé qué haremos.

Ha sido muy claro. Socket siempre habla claro.

Pero nunca había venido aquí a la agencia.

Algo pasa y no me gusta nada.

¿Cómo sabía que estábamos castigados?

Se lo habrá dicho papá. Eso es.

Si nos quieren cerrar la agencia, debemos actuar con rapidez.

Al salir de clase, iremos a ese aparcamiento a hablar con Leman.

¿Cuento contigo?

Pues claro. ¿Me queda bien?

¿Qué? Es de mi madre. Hará de duquesa.

¿Qué pasa? (SE CARCAJEAN)

No había caído, no os podré acompañar.

Al salir de clase iré al teatro.

Señor Leman, si es que se llama así. Hola, chicos, sí, soy Leman.

¿Y no puede ser que también sea el señor Grober?

¿Grober? ¿Quién es ese? Yo soy Leman, es un placer.

No nos engañará, usted se hizo pasar por banquero

y le robó todos los ahorros a su abuelo.

Con el dinero se compró esta moto.

Es un ladrón. Le exigimos que confiese.

(RÍE) ¿Qué? Soy conserje.

Trabajo mucho y soy muy ahorrador. No es ningún delito.

Lo siento, pero os equivocáis de persona.

Hasta luego.

Este tío es muy bueno, es un actorazo.

¿Ha sido una buena idea venir aquí?

Ahora sabe que le seguimos. Sí.

Pero también le estamos presionando para que cometa un error.

¡Eh! ¿No es vuestro padre?

Charly, ¿qué haces aquí? ¿Están contigo Estefi y Rabanito?

No, he salido a pasear a Precioso.

Salid de ahí.

Os recuerdo que estáis castigados. ¡A casa!

Y se ha terminado esta tontería de ser detectives.

No entiendo nada.

¿Qué ha venido a hacer aquí? ¿No es demasiada coincidencia?

Primero Socket y ahora vuestro padre.

Esto no me cuadra.

Estefi, debemos ir a casa.

Es del abuelo.

(LEE) "Estoy llevando a papá al club.

Tranquilos, nos vemos en la agencia.

Tengo información.

Venid deprisa". Vamos.

¡Estoy empezando a estresarme!

Se llama George, le ha pasado algo parecido.

Conoció a un hombre en su club que era banquero.

Comieron juntos y después le propuso invertir sus ahorros.

Ya no los ha visto más. Ni a él ni al dinero.

¿Qué os recuerda? A Grober.

Este se llama Sorensen.

¿A. Sorensen?

¿Otro estafador?

O el mismo estafador con otro nombre.

Ayudadme, todo esto me da mucha vergüenza.

Muy bien. Investigaremos en los bancos.

Mañana a la hora de comer iremos a visitar a A. Sorensen.

Hola, me gustaría hablar con A. Sorensen, por favor.

Quiero hacer una inversión. ¿Qué? ¿Una inversión? ¿Seguro?

Sí, tenga, mi tarjeta. Tenemos una empresa.

Y queremos ampliar mercado. Sois ambiciosos.

Sentaos, por favor.

¿Estará Sorensen? ¿Cómo puede ser?

Hola, soy Ana Sorensen. ¿Deseabais algo?

¿Usted...

se llama Sorensen? ¿Esta tarjeta es suya?

Claro, ¿quién os la ha dado?

Un amigo nuestro.

Toby Leman. No conozco a ningún Leman.

¿Qué pasa aquí? No, disculpe. Nos hemos confundido.

Chicos, estas tarjetas están aquí para los inversores,

no para vosotros.

Voy a trabajar, ¿podéis disculparme?

¿Sorensen existe?

Sí, claro, es un genio.

Leman coge tarjetas de banqueros auténticos, las copia,

pero da su número de teléfono.

Se transforma de banquero, estafa, elige otro banco

y cambia de tarjeta y de móvil prepago.

Es algo que puede hacer siempre que quiera.

¿A cuánta gente habrá estafado?

(SE SORPRENDE)

Ahora veo a mi padre por todas partes.

¿Qué tal os ha ido?

Hola, íbamos a hacer deberes.

Muy bien, pero quiero que me digáis que habéis dejado ese caso.

¿Qué habéis estado haciendo? ¿Matemáticas?

Sí, estamos acabando el libro. ¡Ah!

Porque, si seguís siendo detectives,

¡tendré que cerrar la Charly&Company para siempre!

¿Ha quedado claro?

Basta de ir a colegios, a parkings y a bancos, ¿entendido?

¿A bancos? Lo sabe. ¿Cómo lo sabe?

¡Se nos va a caer el pelo!

Tenemos que tener más cuidado.

¡No!

¡No puede ser cierto! ¿Qué?

Alguien ha visto las imágenes que hemos grabado en el parking.

¡Las que mostraban a Leman!

¿Eh?

¿Papá?

Esto no me lo esperaba.

¿Grabas todo lo que sucede en esta habitación?

Sí, claro.

¿Pero por qué nos espía papá? ¿Y si, a lo mejor, es...?

¿Cómplice? Venga, dilo.

No puede ser.

Unidad de seguimiento y receptor.

Si lo colocamos en el coche, podremos saber a dónde va.

Esto es de locos. Avisaré a Charly.

Reunión urgente mañana a primera hora.

Tengo que hablar con vosotros en la agencia. Mañana a primera hora.

Esto se lía cada vez más.

¿Qué haces?

Repasar el guion de mi madre. Después he quedado con ella.

Está muy nerviosa, ensayaremos juntos.

Buenos días.

Nos reunimos para tratar un par de temas.

El primero, el del abuelo. Adelante.

A ver, he estado pensando...

Yo conocí a Grober en mi club.

Él estaba fuera, al lado de un coche muy caro. Supuse que era suyo.

Se presentó y me dio su tarjeta.

Le llamé y quedamos para vernos en su banco.

Comimos un par de veces. Me pareció muy profesional.

Dejé que invirtiera mi dinero, firmé los papeles...

¿A dónde quiere ir a parar? George también lo conoció en su club.

Sí, al lado de un coche. Empleó la misma táctica.

Ya lo tengo.

Busca a las víctimas en sitios como clubs de gente rica.

Las espera al lado de un coche que parece muy lujoso

y aparenta que es socio del club.

Pero, ni es su coche, ni tampoco es socio.

Hablan un rato, le da una tarjeta de visita con su número de teléfono...

¿Es algo así? Por ahí vas muy bien.

De acuerdo.

¿Pero cómo organiza una reunión en un banco en el que no trabaja?

Llegó justo después que yo.

Nos encontramos antes de entrar en el banco.

Luego me dijo que me invitaba a comer.

No le hace falta trabajar en el banco.

Empieza a hablar con sus víctimas antes de entrar

y después se las lleva a comer.

Así piensan que trabaja en el banco. Un plan muy bien estudiado.

¿Y qué pasa si alguien le busca? Que no lo encuentra

porque está todo el día en el colegio.

Y siempre lleva el casco puesto para que no le vean la cara.

¿Por qué le dijo al abuelo que fue compañero de clase de papá?

Fue un error.

No contaba con que alguien lo comprobaría.

Además, Grober era un nombre falso, pero tuvimos suerte.

Le delataron sus ojos azules.

¡Eres increíble, abuelo!

Nos veremos más tarde. Sí.

Segundo tema, Estefi.

Hemos pensado que nuestro padre podría estar implicado.

Tiene la unidad de seguimiento en el coche.

¿Ah, sí? ¡Genial!

Yo también creo que está involucrado en el caso, pero aún no sé cómo.

También sabemos que ha visto la grabación en mi portátil.

Ya.

Pero eso no se lo pienso comentar a mi padre. ¡Y tú tampoco!

(Pitido)

¡Es papá! Va en coche hacia el centro.

Deberíamos seguirle.

Ve tú, Fred. Eh...

Olvídalo.

¡Oh!

Cada vez me gusta menos todo esto.

Pues mira lo que viene. ¡Ah!

¡Es Socket!

¿Qué hará por aquí? Está vigilando a vuestro padre.

Él ha intentado que abandonáramos el caso

y ahora se reúne con el principal sospechoso.

Él debería estar castigado.

Muy bien, le he preparado una trampa.

Cogeremos a Leman infraganti.

Charly, no somos ancianos, ni tenemos ahorros para invertir.

Haría falta un milagro para pillarlo.

O que alguno actuara muy bien.

Venga, vámonos a clase.

Ya sé quién lo hará.

Venga, Fred.

No, ni lo sueñes.

Tienes la oportunidad de participar en el caso, aprovéchala.

¡Que no!

Hoy ya no se acordaba del guion

y en el ensayo de ayer se cayó del escenario.

¿No lo entiendes?

Eso es por culpa de los nervios. ¡Por lo que sea!

No pienso permitir que mi madre se preste a hacer de cebo.

Yo creo que está muy convincente, aunque resulte ser mala actriz.

A lo mejor es buena actriz,

pero necesita alguien que le dé confianza.

Muy bien, mamá, solamente recuerda que eres muy rica.

¡Y... acción! ¡Venga, vamos!

Mucha mierda.

"Probando, probando".

Sí, perfecto.

(Moto)

¡Ay, dios! ¿Dónde he dejado las llaves? Pobre de mí...

Qué cabeza tengo.

Perfecto, vamos bien.

¡Ah! Están aquí.

¡Oh, se me han caído!

-Hola, ¿desea que la ayude? -Oh, gracias.

No sé por qué me compré este coche. Fue un capricho muy tonto.

(RÍE)

Lo hace muy bien.

Es espectacular. ¡Shh! Que nos van a oír.

Sí, un cafetito sí que podríamos tomar. No tengo prisa.

¿Y a qué se dedica usted? Ya lo tenemos.

Todo va perfecto.

Están hablando, todo va genial. "¿Y bien?"

-"Sí, sí, claro que me podría interesar".

¡No! ¡No mueva tanto la cabeza!

¡No, se le ha caído la cámara!

¡Verá que es una trampa!

¡Oh!

-Vaya, por dios.

Este detallito no me gusta nada.

¡Que no nos vea!

¡A por él!

Si no, no lo encontraremos nunca.

¡Vamos, Estefi! ¡Yo me voy con mi madre!

¡Oh, no!

¡Tengo que detenerle como sea!

¡Alto, no se mueva! ¿Tú otra vez?

¿Me estáis siguiendo? Sabemos lo que ha hecho.

Y ahora quiere huir. ¿Huir? No es verdad.

Lo que pasa es que la moto no arranca. A ver ahora.

Ahora, sí.

Gracias.

¡No puede irse, está detenido! ¿Por qué? No tienes pruebas.

Esa mujer era muy buena actriz, lo reconozco.

Pero vosotros sois aficionados.

¡No podrá escapar! Ya lo verás.

Me largo de aquí, me jubilo.

Me despediré de Grober, de Sorensen, de Evans, de Richard...

He trabajado muchos años.

Y ahora me voy con el dinero. Nadie me encontrará.

No está mal para ser conserje.

¡Dale muchos recuerdos a tu abuelo!

No sé cómo lo hemos perdido. ¿Qué ha pasado?

¡No le he podido detener!

¿No os había dicho que dejarais este asunto?

-Os podría encerrar a todos.

¡No, espere! ¡Escuche! ¡No!

Te has saltado el castigo. No has hecho los deberes.

Has interferido en una investigación oficial policial

y, sobre todo, he encontrado esto en el coche.

¡Espera, tienes que escucharme!

Estaba colaborando con el inspector para atrapar a Leman infraganti,

pero lo habéis fastidiado todo.

¿Y sabéis qué es lo peor? Que también habéis involucrado al abuelo.

-Lo siento, os lo tenía que haber explicado.

A Leman ya le seguíamos.

Atraparlo solo era cuestión de tiempo.

Fue una coincidencia que me viera en el club

y me eligiera como víctima.

Debí decírselo a vuestro padre. -La operación iba muy bien.

Vi la grabación que tenías en el portátil.

Le habéis presionado demasiado y ha escapado.

Intenté avisarte. ¡Papá!

Ahora, cállate y escucha. ¡No, ahora escúchame tú!

¡El abuelo no te contó nada porque tenía miedo y yo también!

¿Eh?

Nuestra operación también iba bien,

pero hemos tenido problemas con una cámara.

Aficionados...

-Es lo que decía. -Shh...

Pero, como él dice,

un buen detective siempre tiene una alternativa.

¡Es verdad! Yo siempre digo eso. El último prototipo.

"Me largo de aquí, me jubilo.

Me despediré de Grober, de Sorensen, de Evans, de Richard...

He trabajado muchos años y ahora me voy con el dinero".

-¿Evans? ¿Richard? También son casos que investigamos.

-Muy bien, Rabanito.

Tengo una pregunta. ¿Dónde está Leman?

Si quiere desaparecer, no lo encontraremos nunca.

Lleva una unidad de seguimiento en el casco, se ha ido por allí.

¡Ah! Muy bien pensado.

Gracias.

Te pedimos disculpas por todo.

-Te felicito, Rabanito,

tenéis una agencia de detectives muy profesional.

Tú también deberías felicitar a tu hijo y disculparte.

Anda, dale un abrazo.

-Enhorabuena, lo siento.

Te prometo que, a partir de ahora, te escucharé.

Y yo me esforzaré con las mates. Bien.

Porque aún estás castigado. En fin, lo he intentado.

¿Algún abrazo más? No queríamos seguirte.

Pero pensábamos que trabajabas con el Leman.

¡Ja! ¿De veras?

¿Yo? ¿Un estafador?

Es que en el cole nos dijeron que eras un pillo y no te concentrabas.

Eso es cierto. Suspendí dos veces matemáticas

y por eso me preocupo tanto por vosotros.

Lo siento.

Se le ha enganchado el vestido en la puerta del bar.

(TRISTE) Ha sido un fracaso.

¡No! Leman ha dicho que era una gran actriz.

En serio. ¿Ah, sí?

En ese caso, os invito a la noche del estreno.

-Y os invitaré a cenar pizza.

Gracias, abuelo.

Le has plantado cara a papá, te felicito.

Gracias, pero el que le ha plantado cara has sido tú.