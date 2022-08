Cuatro amigos y medio - El caso de la ropa de marca

Hoy tenemos mucho trabajo.

El mercado de segunda mano es la escuela de los delincuentes.

Estad muy alerta

y escuchad al criminólogo que lleváis dentro.

¡Oh!

¡Separémonos e investiguemos!

Hum...

Ah, así me gusta, comenzamos a pensar como detectives.

Hum... ¡Estefi!

Hola, Nicole. ¿Vienes a comprar?

Sí. ¿Has visto los precios de este puesto?

Hay un montón de ofertas.

¡Oh! Anda, eso debería costar el triple.

Y además, es de muy buena marca. ¿Te gusta comprar?

Yo cuando estoy deprimida, siempre salgo a comprar ropa.

Yo creía que salías a correr. ¿A qué eres muy deportista?

Sí, también voy a correr.

Eh, ¿quedamos algún día para ir a hacer deporte?

¡Claro! Pero... yo no te seguiré el ritmo.

Es igual, yo iré más al tuyo.

De vez en cuando hay que hacer cosas con gente nueva.

Pues sí.

A Nicole no la veía como una amiga,

pero lo cierto es que salir a hacer deporte con otra chica

debe de ser superguay.

¿Qué haces aquí agachado?

Se le ha caído a una mujer sospechosa.

Podría ser un mensaje codificado.

(LEE) "Lechuga, tomates, salchichas, pan"...

Es una lista de la compra. Exacto.

Y esto es un mercado de segunda mano.

Hum.

¿Qué has comprado?

Es... Es el "Ani-Lan Kebobi".

Yo también he comprado una cosa.

¿Zap? La marca preferida de Nicole. Te habrá costado mucho.

A menos de la mitad de precio.

Hum, esto me parece muy sospechoso.

¡Vamos, Estefi! Ah, ¿adónde quieres ir?

Estos precios son ridículos.

En este puesto hay cosas que huelen mal.

(AMBOS) Puf...

Qué asco. Lo que huele mal no es el puesto.

¡Oye, son míos!

Me los he quitado para probarme estas chanclas.

Hum, lo cierto es que esta ropa tendría que ser muy cara,

pero la venden casi regalada.

Eso significa... ¿Crees que es robada?

¡Tú sí que sabes! Mirad.

Un grupo de delincuentes potenciales.

Es evidente que son culpables. ¿De qué?

Eso aún no lo sé. Por robar, quizá.

Pero la agencia de detectives Charly & Company

resolverá estos misterios.

Qué vergüenza. ¡Oh!

¡Oh, Precioso, no!

Esta voz me suena mucho. Y se habrá metido en un buen lío.

¡Corred!

¡Precioso!

¡Para, no, no lo hagas!

Por favor, detente.

¡Precioso! ¿Eh?

Venga, te daré un montón de galletas.

(TODOS) Oh...

-Muy bien, increíble. -¡Bravo!

(Aplausos) -¡Muy bien!

¡Oh!

¡Bravo!

Tu perro ha tirado por la borda toda la investigación.

¡Como siempre!

Mi perro tiene nombre. Maldito glotón, eres un ladrón.

-Buenos días, chicos. El inspector Martínez.

¿Qué tal, detectives?

-¿Cómo que qué tal?

Su perro me ha fastidiado toda la exhibición.

La hago para captar clientes,

para los cursos de adiestramiento de perros.

Eh, el público ha aplaudido a Precioso.

Es verdad, pero me parece que le iría bien entrenar un poco

para poder controlar... tanta energía.

Debería hacer el curso intensivo de este fin de semana.

Podríamos inscribirlo.

-¿Estás de broma? Es un curso para perros policía.

Para aprender maniobras de protección.

Nosotros somos detectives.

Podría aprender unos trucos para protegerse.

Y no hay plazas libres.

-Luke se ha lesionado persiguiendo un gato.

No podrá hacer el curso.

Así que ya hay plaza para Precioso. Muy bien, de acuerdo.

Gracias. ¡Gracias, inspector Martínez!

Es muy amable.

¿Me lo dices en serio?

Precioso no necesita cursos,

tiene un don para resolver misterios y delitos.

Sobre todo cuando tienen que ver con galletas.

(Teléfono) (RÍE)

Eh, hola. ¿Qué te cuentas?

Ahora estamos yendo hacia la escuela canina.

¡Claro, genial! Me parece fantástico.

De acuerdo, ¡hasta luego!

¿Quién era? Una amiga.

Hemos quedado para vernos más tarde.

¿Qué amiga? ¡Mirad!

Es la furgoneta que había en el mercado.

Lleva pañuelo en el cuello, zapatos sin cordones

y, fijaos, qué ojos tan azules.

Tiene pinta de gánster. Seguro que es un ladrón.

¿Y para qué viene a la escuela canina?

(LADRA)

Aquí tienes la respuesta.

Necesita protección porque es un delincuente.

¡Precioso, no! Ese perro puede ser peligroso.

(Aplausos y vítores)

Oh, estupendo. -Increíble.

-Qué bien lo hace. -¡Muy bien!

-Muy bien, así me gusta.

¿Precioso sabrá hacer todo eso?

Ni loco. Sí que podrá hacerlo.

Brutus y tú, chucho, ¿veis aquella madera?

Pues es un ladrón.

¡Atrapadlo!

(GRUÑEN)

¡Vamos, tú puedes! ¡Sí!

¡Venga, corre!

¡¿Eh?!

¡No, no, no! Ah...

¡Ay, ay!

¡Hala!

(LLORIQUEA) ¿Qué he hecho para merecer esto?

Oh, ¿qué has hecho?

Veo que confía mucho en su perro.

¿Hace tiempo que viene a la escuela?

Oiga... ¿A qué se dedica?

Usted no es muy hablador, eh.

Oh...

¡Nicole!

Eh, hola. (TODOS) Hola, Nicole.

-Bueno, ¿qué? ¿Vamos de escalada?

¿Vas a ir de escalada con mi hermana?

¿Ella es la amiga? Sí... ¿Qué?

Te recuerdo que estamos investigando un delito.

Eh, ¿ahora qué hace?

Más tarde vendré a buscar a Brutus.

-Sí, sí, sí. Adiós, Johnny.

Debemos seguir a ese tipo. ¡Tú tienes coche! Por favor.

¿Ahora te alegras de que haya venido?

(Pitido)

(GRUÑE) -Ah...

¡Ay!

Casi es mejor que me quede aquí.

¿Podrías explicarme a quién perseguimos y por qué?

Es Johnny Ojos Azules.

Creemos que es un gánster que roba ropa de marca.

Entonces nos gustan las mismas cosas.

Atenta. Creo que se detiene.

¿Qué hace?

Entra en la ferretería.

Desde aquí no veo nada.

Lo tengo todo controlado.

Tiene un bote de cola. Y unas tijeras.

Ahora le dan un trozo de tela. Así que es un gánster...

Me parece que viene a hacer manualidades.

Pronto va a anochecer. ¿Vamos a escalar, Estefi?

Si queréis, podéis venir todos.

¿Quieres que vayamos de escalada, contigo? Estás loca.

Estamos en plena misión.

Ve sola, como siempre. ¡Oh!

¿Y tú qué, Estefi? ¿Te apuntas o no?

Hum...

Uf.

Ay... Acerca más el cuerpo a la pared

para controlar el centro de gravedad.

Trabaja más con las piernas

y no hagas tanta fuerza con los brazos,

así no te cansarás tanto.

¡Así estás bien colocada!

Pon el pie izquierdo en la presa roja

y la mano derecha en la azul.

¿Puedo utilizar la verde y la amarilla?

Hazme caso, puedes conseguirlo.

¡Fantástico! Lo haces muy bien. Y eso que es tu primer día.

(AMBAS) ¡Sí!

Me ha encantado probar una actividad nueva.

Lo lamento mucho por Charly.

No se lleva muy bien con su hermana y no quiere que seamos amigas.

Pero a mí Nicole me cae genial.

Hoy no te puedes comer las galletas, ¿de acuerdo, Precioso?

Porque si no, nos eliminarán.

¿Qué hace ella aquí?

La he invitado. ¿Qué, te parece mal?

Hoy tenemos mucho trabajo y muy importante.

No me gusta la gente que se mete donde no la llaman.

¿Queda claro?

Tengo que comentarte un asunto.

Esto se pone interesante.

¡Vamos! No sé si comprar el verde o el rosa.

El rosa me encanta, pero el azul también me ha gustado...

¡Estefi! ¿Eh?

¿Vienes con nosotros o no?

Tengo que irme, luego seguimos hablando, ¿eh?

Y si te pillan, esta vez se te podría caer el pelo.

-Nadie sospechará nada. Lo tengo todo controlado.

Esta vez será un éxito; pero para lograrlo te necesitaré.

¿Es un transmisor? Eso parece.

Esto es fácil de manejar.

Yo hablo por aquí y tú puedes escucharme.

¡Brutus!

Hay que seguir esa furgoneta. Sí, pero no sé cómo.

Creía que habías dicho que no querías que me metiera

donde no me llamaban.

-Eh, eh... ¡Eh!

Si el perro se salta la clase, no hace falta que volváis.

¡No sé quién es peor, si el perro o tú!

¡Esto se lo contaré al inspector Martínez!

(TODOS) ¡Oh!

(TODOS) ¡Ah, ah!

-Me voy a cargar el coche.

No frenes. Si no, lo perderemos. ¿Y tú me pagarás las ruedas nuevas?

No te hagas la víctima. Papá siempre paga todo.

Ah...

(TODOS) ¡Ay!

Muy bien, continuaremos caminando.

Por aquí.

¡Es allí! Venga, vamos.

Ni se te ocurra. Cuando papá y mamá no están,

soy responsable de lo que te pase y no permitiré que te metas en líos.

Oh, mirad.

Son los del mercado.

¿Lo ves? Estos tipos no hacen manualidades.

Nunca imaginé que un trozo de tela me diera tanto miedo.

Teníais razón, parecen un grupo de gánsteres.

Pero supongo que no querréis volver a casa andando.

(RÍE) ¡Eh!

Ya habrá abierto el mercado.

Deberíamos ir a vigilar aquel puesto.

Es domingo. Hoy abrirán por la tarde.

¿Quieres ir de escalada?

Hace mucho calor para escalar;

iremos al mercado y después avisaremos a la policía.

¿A la poli? ¿Y qué piensas contarles,

que unos hombres intercambiaban telas?

No te preocupes.

Ahora me voy a escalar con Nicole y después iré al mercado contigo.

Me parece muy bien.

¿Por qué te has hecho amiga de Estefi?

¿Y por qué quieres ahora ayudarnos en la investigación?

Nunca has querido saber nada de la agencia.

¿Qué ha pasado, me lo puedes explicar?

Venga, Charly, ya basta.

Nicole y yo somos amigas, ¿por qué no lo aceptas?

Pero...

Ahora que le he pillado el truco, me encanta escalar.

Deberíamos venir más a menudo. Me da igual lo que diga Charly.

¡Oh!

Siento reconocerlo, pero Charly tiene razón.

¿Qué? La verdad es que estos días

he salido con vosotros porque Miki y yo hemos cortado.

O al menos eso parece; hace días que no nos vemos.

Me sentía sola y pensé que con vosotros me distraería.

Por tanto, Charly tenía razón. Nicole no quiere ser mi amiga;

lo que le pasa es que está muy depre.

Miki nunca hace deporte conmigo. Hacíamos muy pocas cosas juntos.

Discutimos y... ahora lo echo mucho de menos.

¿Por eso estás quedando conmigo estos días?

Más o menos.

Perdóname.

Sabía que era normal que estuviera enfadada,

y lo estaba, y yo lo sentía mucho.

Debe de ser muy fuerte eso de cortar con tu novio.

Además, me lo explicó todo. Y eso será porque confía en mí.

Las buenas amigas están para eso.

Tú y yo podemos quedar siempre que te apetezca.

¿Y no deberías hablar con Miki?

Tengo miedo de que no quiera verme nunca más.

¡Muy bien! De momento te propongo algo que seguro que te anima.

¿No decías que ir de compras te quita la depre?

¡Pues vamos allá!

Quedaremos más tarde con los chicos. ¿Por dónde empezamos?

¿Te imaginas que esta ropa sea robada?

No lo sé, pero todo parece un poco sospechoso.

Hum... Se me ha ocurrido algo.

Voy a demostrarle a mi hermano

que yo también puedo ser una gran detective.

¿Cómo? Vimos que todo el género

estaba muy barato, seguimos a los vendedores

y notamos que se comportaban como delincuentes.

Solo nos quedan dos lugares para buscar pruebas

y uno de ellos está aquí mismo.

Perdone, ¿cuánto cuesta este jersey?

¿Tiene uno como este más pequeño?

Hum... ¿Y de color azul?

¿Y unos pantalones que vayan a juego?

Van a juego con todos los pantalones.

¡Oh!

Conduce tú ahora.

¡Oh! ¿Te quedas con alguna prenda o qué?

¡Ah!

La habrán llevado a aquel aserradero.

Con Johnny Ojos Azules.

Pobre Nicole, no me gustaría estar en su lugar.

A Nicole no le pasará nada,

la salvaremos; pero debemos actuar deprisa.

¿Cómo lo haremos? No tenemos el coche.

No, pero conozco a una persona que sí tiene.

(TODOS) ¡Ay! -Gracias por avisarme.

Si a Nicole le ocurriera algo, no me lo perdonaría nunca.

(TODOS) ¡Oh!

Si no hubieseis investigado solas...

(TODOS) ¡Ay! Si no te hubieses metido con ella,

quizá... (TODOS) ¡Ay!

-Yo tampoco debí discutir con ella.

Esperad. (TODOS) ¡Ah!

Era por allí. (TODOS) ¡Oh!

Jolines, tu novia y tú no sois unos grandes conductores.

Procuremos no hacer nada de ruido.

A ver si al final nos van a descubrir.

(GIME)

He dicho que no hagamos...

¡Ruido!

Brutus.

Quizá quiere enseñarnos algo. No nos podemos confiar.

Es el perro de un delincuente. Precioso no elige bien a sus amigos.

Eso no es cierto. Eligiendo amigos es un especialista.

Exacto, por eso tú, Charly, no le caes nada bien.

Está cerrado.

Podemos entrar por allí, fijaos.

Es imposible, está muy alto.

Ha valido la pena hacer escalada con Nicole.

¡Oh, no!

Nicole y Johnny están dentro, ¡atados!

¿Por qué han secuestrado también a Johnny Ojos Azules?

No lo sé, pero debemos averiguar cómo entrar.

(Golpe)

Eh, ¿qué ha sido ese ruido?

(TODOS) ¡Ah!

-¿Pero qué...? ¡Manos arriba, quietos,

estáis detenidos! ¡Charly!

(AMBOS) ¡Oh!

Deja que se encargue Miki.

Miki, me has salvado.

(LE BESA)

Es el trasmisor que manipulaba antes.

Han intentado romperlo.

¿Estaba espiando a los gánsteres? Sí, han descubierto el transmisor.

Soy un agente secreto.

¡Eh! ¿Ves como Precioso no se hace amigo

de perros de delincuentes?

¿Y el material que compró en esa ferretería?

¿Para qué lo querían?

¿En la ferretería? ¿Me seguisteis?

-Las prendas que venden en el mercado no son robadas;

son de imitación.

La tela la usan para fabricar las etiquetas falsas

y la cola para pegarlas a la ropa.

-Lo has adivinado. (RÍE) Muy bien, Nicole.

Perdóname por todo lo que te he dicho.

Yo no quería que nos enfadáramos.

Estas cosas se hacen en privado. (TOSE)

Oh. ¿Qué pasa?

(TODOS) ¡Oh!

-¿De verdad creíais que unos críos como vosotros detendríais

a dos delincuentes profesionales?

(Sirena) Oh...

-Pues sí, es exactamente lo que acaba de ocurrir.

(RADIO) Situación controlada. Era un 451.

Todos los sospechosos están detenidos.

Ahora los trasladamos...

-Hemos detenido al tercer gánster en el mercado.

Hemos desmantelado toda la banda.

-Espero que sea la última vez

que impartís la justicia a vuestro modo.

Esta vez al menos había un agente de policía.

Un agente sin autorización para esta misión.

No teníamos suficientes pruebas; hemos corrido un gravísimo riesgo.

-Al final todo ha salido bien.

¿Cómo nos han encontrado? Quizá no tenía autorización,

pero por suerte tengo buenos amigos. -Él me entregó esto, por seguridad.

Cuando me enteré de lo que ocurría, avisé a la policía enseguida.

-La señal de radio nos trajo aquí. -Y os hemos salvado de un buen lío.

Qué guay. Oiga, ¿nos podría enseñar cómo se sigue una señal?

¿Para que podáis continuar metiendo las narices

donde no os importa?

-Venga, no ha sido para tanto. Han vuelto a resolver un caso;

no podemos quejarnos. -Ya.

¿Quieres que además les demos un premio?

(TODOS RÍEN) -Bueno, ahora que lo dice,

podríamos ofrecerles otro curso para su perro.

-¡¿Qué?!

(LLORIQUEA) No...

(TODOS RÍEN)

Ha sido muy divertido ser amiga de Nicole,

pero ahora cada una hará su vida.

Y además, yo no podría aguantar su ritmo.

Me duelen partes del cuerpo que ni sabían que existían.