Cuatro amigos y medio - El caso del fantasma ambulante

"EL CASO DEL FANTASMA AMBULANTE"

En el insti nos vamos de colonias.

Había que elegir esquiar con las señorita Stratmann

o ir a explorar una isla con el señor director.

¿Qué habrías elegido?

¿Ir a esquiar? Pues no serías el único,

pero Charly escogió ir a la isla y nos ha convencido a todos.

Porque las islas están llenas de misterios.

El resto de alumnos no piensa lo mismo,

y al final solo iremos a la isla nosotros.

Bueno nosotros, Seege, su mujer y su hija,

que supongo que lamentarán venir solo con nosotros.

(Música)

Espero que todo vaya muy bien.

Papá, yo en los barcos me mareo. ¿Me das caramelos?

-¿Crees que son buenos para el mareo? -Claro, estoy segura.

(Música)

Deberías ofrecerles a tus amigos.

(Música)

¿Queréis caramelos? Qué bien, sí.

Yo también, gracias.

(Música)

Oye, ¿me lo cambias por uno de chocolate?

No, toca el que toca.

(Música)

Mirad, ya estamos llegando. Que se preparen los misterios.

(Música)

Chicos, esta isla tiene tanto interés histórico,

que he decidido que realizaremos un proyecto de investigación

de sus antiguos pobladores, los vikingos.

Aquellos que han decidido no hacer esta salida con nosotros

se arrepentirán toda la vida.

¿Un proyecto? ¿No se trataba de unas vacaciones?

Buenos días.

Chicos, os presento al gerente del camping donde nos alojaremos,

el señor Shabber. -Hola, cuadrilla.

-Nos será de gran ayuda para el proyecto,

sabe mucho de los vikingos, es un erudito.

¿Nos da una pincelada?

-Por los cuernos de Thor, claro que sí.

¿Sabíais que eran unos grandes cortadores de ámbar?

El ámbar es una piedra preciosa, aquí se encuentra fácilmente,

pero hoy no he tenido suerte.

-El ámbar es la única piedra preciosa de origen vegetal.

Es resina fosilizada formada a partir de sedimentos orgánicos...

Recuérdame por qué no hemos ido a esquiar.

Ya que estamos aquí, podríamos ir a buscar ámbar.

-Esta zona es muy peligrosa, y con la niebla que hay,

os podríais hacer daño.

-Lo podríamos llevar a clase y hacer una presentación,

alucinarían. Porfi, porfi.

-No parece mala idea, pero no os alejéis ni os separéis.

-Siempre le permites hacer lo que quiere.

(Música)

No sabía que te interesaba tanto el ámbar.

Es que no busco ámbar, busco pistas para resolver el caso.

¿Qué caso?

Todavía no lo sé, pero ya saldrá alguna cosa.

Estamos en una isla, os lo recuerdo.

(Música)

¡Qué fuerte! Este sitio es una pasada.

Mirad cuánta gente ha venido.

Parece que esperan alguna cosa. (TODOS) ¡Oh!

-¡Mirad!

¿Lo veis? ¿Qué será eso? Es un fantasma.

Ya no me mola tanto esta isla.

Charly, os he dicho que no os separaseis.

-Hemos visto un fantasma, ¡mira!

-Vamos, Lindy, ¿de qué fantasma hablas?

-Venga, no podemos quedarnos aquí. Cuando suba la marea, será peligroso.

(Música)

¿Sabes que los fantasmas no existen? Claro que existen.

Si no, ¿por qué razón había tantos turistas ahí?

Charly, tú no lo has visto, pero esa cosa daba mucho miedo.

Podríamos averiguarlo; ¿no querías investigar algún misterio?

Yo os ayudaré y Precioso también.

Solo aceptamos casos que sean reales.

Además no quisiera que te enfadaras, pero tú no formas parte

de la agencia de detectives.

¿Ah no? Pues pienso demostrarte

que el fantasma que hemos visto existe.

Vale. Oye, Lindy solo quiere ayudarnos.

(RÍE)

¿Quieres que busquemos ámbar? Antes no hemos tenido tiempo.

De acuerdo.

Gracias por estar a mi lado. De nada, tranquila.

La chicas debemos apoyarnos cuando somos menos que ellos.

A veces los chicos se creen que lo saben todo.

Sí, a veces sí.

¡Oh! Mira.

Es un trozo de ámbar, es chulísimo.

Por nuestra amistad.

Ey, mirad lo que he encontrado. (TODOS) ¡Guau!

(Música)

Por los cuernos de Thor, es evidente que se trata

de un amuleto de mis antepasados, los vikingos.

Eran las estatuillas que utilizaban durante los rituales.

¿Qué rituales?

Los que liberaban al espíritu del fantasma ambulante.

El espíritu del último guerrero vikingo

quedó atrapado aquí, en la isla, y desde entonces

aparece en la Roca del Vikingo.

Por los cuernos de Thor, he visto al fantasma miles de veces.

-¿Ves cómo existe?

Esta tarde hemos visto una silueta

en esa roca grande que hay en el mar.

Es la Roca del Vikingo.

He intentado liberar el espíritu del guerrero

probando muchos rituales, pero aún no lo he conseguido.

Aunque hasta ahora no tenía este amuleto.

La estatuilla es mía, la he encontrado yo.

(Música)

¡Démela!

¡Oh no!

Déjame, la guardaré yo.

Mañana hay Luna Llena, es la noche perfecta para hacer el ritual.

-Se acabaron las discusiones.

La estatuilla es propiedad de la isla.

Lo que haremos será donarla al museo mañana.

¿Puedo tenerla yo esta noche? De acuerdo, pero ten cuidado.

Si ocurre alguna cosa, el responsable serás tú.

(Música)

¿Un caramelo para desayunar? Sí, gracias.

Mi padre me ha dado toda la bolsa.

(Gritos)

(AMBAS) ¿Eh?

Ha desaparecido la estatuilla, me la han robado.

Genial, ahora por fin tenemos un caso.

¿Sabes que da mucha rabia

que te alegres de las desgracias ajenas?

¿Puedo ayudaros? Es trabajo para profesionales.

Venga, chicos, no pasa nada si investigamos todos juntos.

Mirad, viene Seege.

Si se entera que has perdido la estatuilla,

esta vez se te caerá el pelo. No digas nada, por favor.

Muy bien, no le diremos nada

hasta que sepamos quién la ha robado.

Vaya, sí que habéis madrugado.

Así me gusta, porque hoy tenemos muchísimo trabajo.

Primero estudiaremos la civilización vikinga,

después veremos una exposición de la flora de la isla,

y por último iremos al Museo del Ámbar

a entregar la estatuilla que encontró Fred.

Si hacéis las actividades con ilusión,

estas colonias no las olvidaréis nunca.

Entonces, ¿cuándo vamos a poder investigar?

Papá, ¿podemos ir solos a la isla a explorar?

-Lindy, papá ya lo ha programado todo.

-Ya, y seguiremos lo programado, pero aprenderemos más si vamos solos.

Grabaremos todo lo que veamos.

Así, el resto de la clase podrá ver lo bien que hemos trabajado.

Ves qué bien, porfi.

-Grabaríais un video, muy buena idea,

si seguís el programa me parece muy acertado,

así tú y yo podemos descansar.

-No pasa nada si de vez en cuando le niegas algo a tu hija.

¡Genial!

Tienes a tu padre súpercontrolado. Qué, ¿me aceptáis ya en la agencia?

De acuerdo, pero solo hoy, ¿eh? Qué guay.

Yo no lo veía muy claro.

Sabía que tener a Lindy en la agencia

no le hacía ninguna gracia a Charly,

no le gustaba nada aceptar a gente nueva.

A ver.

Bien, por aquí.

(Música)

Es muy sospechoso.

Sí, ayer estaba muy interesado en la estatuilla, quizá demasiado.

(Música)

Estará buscando alguna cosa. O quizá la está escondiendo.

Por los cuernos de Thor, sois vosotros.

¿Quién se pensaba que era? ¿La policía?

¿Qué lleva aquí? Hierbas y un bocata.

Ya me extrañaba que el perro hubiera encontrado algo.

Las hierbas son para el ritual.

El ritual que quiere hacer con la estatuilla de los vikingos.

Ya quisiera yo, pero vuestro profesor las donó al museo.

Podría hacerlo con una piedra de ámbar,

pero todas las que tenía se las di a Jensen,

por eso estoy buscando más. -¿Quién es Jensen?

-Es un especialista en piedras preciosas,

tiene una tienda en el pueblo.

Si no os importa, seguiré buscando.

Todavía me falta coger estragón y laurel.

-Le has tratado como un asesino en serie.

Ya sé que es rarito, pero está claro que no es el ladrón.

¿Cómo lo sabes?

En una investigación, todo el mundo es sospechoso.

¿Eh? ¿Por qué no vamos a ver a Jensen?

Si es un experto en ámbar, quizá podría ayudarnos.

(Música)

Es aquí.

Déjame a mí.

Buenos días, chicos. ¿En qué puedo ayudaros?

-Buenos días, ayer en la playa

encontramos un amuleto de los vikingos.

-¡Ah, fantástico!

Si es un amuleto, a lo mejor deberías entregarlo en el museo.

-Lo que pasa es que lo hemos perdido, bueno, creemos que nos lo han robado.

-Eso sí que es extraño,

porque esta isla es un lugar muy tranquilo.

-Puede ser, pero aquí hay fantasmas, ¿verdad?

-¿Fantasmas? La nueva acaba de pifiarla.

Ayer estuvimos en la Roca del Vikingo y vimos al fantasma ambulante.

Porque ¿verdad que existe? Nos lo pudo robar él.

-Sí, sí, por supuesto que existe.

Aquí es toda una leyenda, pero no creo que él os haya robado.

Solamente se le ha visto en la Roca del Vikingo,

y estoy seguro que no se dedica a robar cosas.

¿Por qué dice eso?

Bien, muchas gracias, señor Jensen, nos ha ayudado mucho.

-Ha sido un placer, que tengáis mucha suerte.

-Me da igual lo que diga Jensen.

El principal sospechoso es el fantasma, ¿no lo has oído?

Toda la gente de la isla sabe que existe.

Venga, por favor, ¿un fantasma que se dedica a robar?

Ríete si quieres, que la robara él tiene sentido.

La estatuilla era de su gente.

Lo que tenemos que hacer es ir a la Policía

y trabajar con ellos. A lo mejor ha habido otros casos,

o quizá hay una red internacional de ladrones de ámbar.

Muy bien, a ver qué dicen los demás.

¿Quién vota a favor de ir a la Policía, quién vota en contra?

Aquello me resultaba muy extraño.

No tenía nada claro a quién votar,

pero no serviría de mucho ir a la Policía.

Siempre nos tomaban por idiotas.

En contra.

En contra, supongo. ¿Y tú qué, Fred?

(Música)

Yo voto a favor de Charly.

Da igual, he ganado yo. Somos tres contra dos.

Vamos a la Roca del Vikingo a investigar el fantasma.

¿No votamos para decidir si investigamos a un fantasma?

Esto no quedará así.

(Música)

La señora Snutter nos ha dicho antes que esta zona era muy peligrosa.

¡Mirad! Estas personas también vienen a ver al fantasma.

Sí, tiene razón, es la hora del espectáculo.

Detectives, nuestra misión

es descubrir si el fantasma es el ladrón.

Lo que haremos será rodearlo para ver de dónde sale

y dónde está el escondite, porque allí estará la estatuilla.

Sí, que buena idea.

Fred, Rabanito, vosotros iréis por la derecha.

Estefi y Charly, vosotros por la izquierda.

Yo me acercaré por delante. ¿Quieres que vaya contigo?

No, así nadie sospechará lo que hacemos.

(Música)

Es evidente que el fantasma no aparecerá.

Simplemente porque no existe.

Entonces, ¿por qué ha venido tanta gente a verlo?

(TODOS) ¡Oh! ¡Mira!

(Música)

Pero... ¿De dónde habrá salido?

(Sirenas)

¿Qué pinta aquí la Policía? Charly, ¿alguien se llama Charly?

Sí, soy yo.

Nos has llamado reclamando nuestra presencia.

¿Puedes decirnos qué ha pasado?

-Charly, el fantasma se ha ido por tu culpa.

La sirena les habrá asustado.

-¿Por eso nos has llamado, por el fantasma?

Estamos hartos de esta leyenda, tenemos problemas más importantes.

Venga, largaos, es muy peligroso quedarse aquí cuando sube la marea.

(Música)

Ahora sí que la has liado bien. Sí, y mucho.

Lo has hecho para sabotear mi plan. Sabía que eras un egocéntrico.

Y tú una cría consentida, que lo hace todo a su manera.

Malcriada.

(LLORA) No hay derecho.

¿Cómo puedes tener tan poco tacto? Pídele perdón, venga.

No, no me fío.

Pero si quieres que otro sea el jefe de la agencia,

vete con ella.

Que, ¿vais a explicarme cómo va el proyecto?

-Va estupendamente.

Shabber nos ha hablado de las plantas que hay en la isla.

Hemos visto una exposición de ámbar y unas ruinas de los vikingos.

Ha sido un día fantástico.

-Perfecto, ¿y los vídeos qué? ¿Cuándo podremos verlos?

¿Os han quedado bien? ¿Los vídeos?

Sí, claro, los vídeos.

-¿No ibais a grabar un vídeo

para que lo vieran vuestros compañeros de clase?

Al final no hemos grabado nada, hemos seguido a Lindy todo el día,

y al final no hemos podido hacer nada del proyecto.

¿Es cierto lo que dice Charly? -No nos ha dado tiempo.

-Muy bien, mañana seguiremos mi programación,

y lo primero que haremos será entregar la estatuilla en el museo,

porque imagino que tampoco habréis tenido tiempo de hacerlo, ¿verdad?

(Música)

Mira que te lo dije, le debiste haber dicho que no.

Muchas gracias, Charly, me caerá un castigo de campeonato.

Es imposible que encontremos la estatuilla

antes de ir mañana al museo. ¿Qué haremos ahora?

A mí no me miréis, que os lo solucione Lindy,

que lo sabe hacer todo.

No pasa nada, solo está enfadado. Se me ha ocurrido una idea,

una manera de solucionarlo todo.

Tendremos que madrugar mucho e ir directas a la Roca del Vikingo.

Estoy seguro que la estatuilla la guarda ahí el fantasma.

Puede ser.

Si la encontramos, le haremos un favor a Fred,

grabaremos un vídeo de la expedición y le diremos a mi padre

cuál es nuestro proyecto.

Así no tenemos que seguir su programación.

Es una idea genial, se lo diré a los chicos.

No, si se entera Charly, lo fastidiará todo

y no hará más que chincharme. Sí, no sé qué le pasa a Charly.

Pongo el despertador a las 6, ¿de acuerdo?

Sabía que no estaba bien omitírselo a los chicos,

pero a medida que Charly nos lo ponía más difícil,

yo me sentía más cerca de Lindy, porque ella lo quería arreglar.

Al menos, era lo que yo pensaba.

Precioso, ¿dónde está Lindy? Solo son las 12, ¿dónde estará?

(Música)

Precioso, ¿a dónde me llevas?

(Música)

¿Qué hace aquí, en la Roca del Vikingo?

No habíamos quedado en esto.

(Música)

Charly, venid ahora a la Roca del Vikingo.

No entiendo qué está haciendo Lindy.

¿Y si no viene? A lo mejor Charly aún está enfadado.

¿A qué vienen tantas prisas? Fijaos.

¿Qué hace ahí arriba? Con la marea no podrá bajar.

(TODOS) ¡Lindy!

-Me ha secuestrado el fantasma.

Eso no es verdad, he visto cómo subía ella sola.

Lindy, ten mucho cuidado. Cuidado, Lindy, cuidado.

(HABLAN A LA VEZ)

Era el fantasma, ¿qué le ha hecho?

(Música)

El fantasma ha ido a salvarla.

(Música)

¡Alto! No te acerques más, no, no, vete.

(Música)

(TODOS) ¡Señor Jensen!

Tenía razón, no era un fantasma.

No, es verdad, pero hace mucho tiempo que me disfrazo

para mantener viva la leyenda.

No os imagináis la cantidad de turistas que atrae eso.

Shabber tampoco lo debe de saber.

Por supuesto que no, pero no se lo contéis.

Él solo vive pendiente de sus leyendas.

Además, el fantasma ya no aparecerá nunca más.

¿Por qué no? Ya estoy mayor para estas cosas.

Ayer, cuando vi a la Policía, acabé por decidirme.

No quiero que en la isla se descubra

que yo soy el loco que se disfraza de fantasma.

Ha llegado la hora de jubilarlo. Guardarme el secreto, ¿eh?

Ahora, será mejor que os vayáis.

La marea aún subirá un poco más y podría ser peligroso.

Has tenido suerte que estuviese aquí arreglando la barca.

Por cierto, Lindy, ¿qué hacías tú aquí?

(Música)

La estatuilla la robó Lindy.

Cuando Estefi me ha llamado, he empezado a sospechar.

He registrado tu tienda, y mira lo que he encontrado.

La piedra no estaba bien enganchada y debió caerse.

Puedes sacar lo que falta.

Fue ella. Robaste la estatuilla

para esconderla en la Roca del Vikingo,

y así culpar al fantasma, ¿es cierto?

Claro, y mañana, cuando hubiéramos venido juntas,

la habríamos encontrado.

Pero quien la ha encontrado ha sido el fantasma.

No se lo digáis a mis padres, por favor.

Al final has demostrado que eres el mejor detective.

Mi instinto me decía que no nos podíamos fiar.

Eso sí, siento haberme comportado como un idiota.

Yo lamento no haberte hecho caso antes.

¿Sabéis qué es lo mejor de todo? Que los fantasmas no existen.

(RÍEN)

No sé qué ha podido pasar, han desaparecido.

Los hemos buscado por todas partes, pero, ¡ah! ¿Dónde estabais?

-¡Por fin!

Ha sido culpa mía, habíamos ido a la playa a buscar al fantasma

y no lo hemos encontrado, bueno, que no hemos visto nada.

¿Otra vez el fantasma? Que sea la última vez

que nos hacéis venir por historias de fantasmas.

Si no os detendré a todos.

-Charly. -Papá, la verdad es que...

-No, ahora no, Lindy, ¿no ves que estoy riñendo a Charly?

-Es que no ha sido culpa suya. -¿Por qué dices eso?

-Porque he sido yo.

Ayer robé la estatuilla, y quería que pensarais

que el ladrón era el fantasma y...

Lindy lo confesó todo, y su castigo fue ¡un año sin caramelos!

En fin, creo que de todo se aprende.

A mí me había liado la mar de bien, pero el misterio lo resolvimos.

Además, antes de devolver la estatuilla al museo,

la madre de Lindy tuvo una gran idea.

Un ritual vikingo, será el mejor proyecto

de esta salida tan espectacular.

Los alumnos que no se apuntaron se morirán de envidia.

-Hoy liberaremos el espíritu del fantasma ambulante, estoy seguro.

(Música)

(RÍEN)