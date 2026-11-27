Sonia Bermúdez ha comparecido en rueda de prensa en el Estadio Reino de León en la previa del amistoso que enfrenta este sábado a la selección española y Chile. La seleccionadora ha asegurado que tanto el combinado chileno como Venezuela, el siguiente rival, son dos equipos que "se van a meter atrás" y les van a "exigir mucho talento en el último tercio".

Estos dos amistosos servirán al equipo como preparación para el Mundial del próximo verano, que se disputará en Brasil y para el que España es la gran favorita. Sobre la presión que este favoritismo puede generar, Sonia Bermúdez ha querido reafirmar esa condición: "Es normal que te tachen de favorita, yo creo que repetir victoria en un Mundial es muy complicado, solo lo han hecho dos selecciones -EEUU y Alemania-, queremos ser la tercera que lo haga. Queremos ir a ganar el Mundial"

La preparadora ha hablado sobre la convocatoria, plagada de caras nuevas que pronto se han visto arropadas por las jugadoras más experimentadas. "Ha habido ayuda de las veteranas para que las jóvenes se sientan muy arropadas muy rápido. Creo que (las jóvenes) vienen con mucha ilusión. Cuando vienes por primera vez sabes que vas a la mejor selección del mundo. Si te llaman, es porque está haciendo las cosas bien en tu club. Le pedimos que hagan lo que hacen en su club", declaró.

"Vais a ver a casi todas las futbolistas. Pueden debutar incluso siete futbolistas. Queda mucho para el Mundial y hay un abanico grande de futbolistas que pueden estar en el Mundial. Hay 50-60 futbolistas preparadas para estar con nosotras en cualquier momento", apuntó la seleccionadora en cuanto al reparto de minutos en esta ventana internacional.

Laia Codina: "Mi motivación es ser mejor todos los días"

Laia Codina también ha comparecido en rueda de prensa antes del amistoso ante Chile. La defensa ha revelado que 2026 "ha sido un año de crecimiento a nivel personal y futbolístico". La jugadora del West Ham ha hablado de la diferencia entre el fútbol español y el inglés: "La gran diferencia que notamos es a nivel de duelos. El juego es más rápido. Como central, cuando te presionan en la liga inglesa tienes que tomar la decisión más rápida. Todo es algo más rápido y se producen más duelos. Yo como central lo agradezco".

Cuestionada sobre las motivaciones que se le presentan en el día a día, Codina ha asegurado que la principal es "ser mejor todos los días". "Sé que tengo mucho margen de mejora y eso es mi motivación diaria. Me encanta acabar el partido, ir a casa y ver el partido para ver dónde he fallado. Solo sé que puedo ganar una Champions o un Mundial si soy mejor todos los días", añadió.

Sobre el fútbol español, la defensa considera que lo que lo hace diferente al resto es "el hecho de cómo entendemos el futbol a nivel cultural". "Se trabaja igual en la selección desde que tienes 14-15 años hasta que llegas a la absoluta. Cuando llegas, es como un día más en la oficina. Es muy difícil de explicar, pero el entendimiento del juego que tenemos aquí lo tienen pocas selecciones y eso hay que aprovecharlo", argumentó.