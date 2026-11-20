La seleccionadora Sonia Bermúdez se ha felicitado por el regreso de Aitana Bonmatí a una convocatoria de la selección española tras su grave lesión a la que tratará de "gestionar la carga de minutos" y ha puesto en valor el "talento joven" de las caras nuevas que se han ganado estar en la absoluta después del "buen rendimiento" en sus respectivos clubes.

"Lo bueno es que hay una competitividad muy alta, traemos jugadoras que están en su mejor momento en cada situación, el abanico de jugadoras es muy amplio y no es puntual que hayan sido ella las elegidas", ha añadido tras poner en valor el trabajos de los seleccionadores de las categorías inferiores para que hayan podido dar el salto a la absoluta.

Hay una competitividad muy alta

Sobre Aitana, a la que la seleccionadora ha calificado de "fundamental", ha explicado que van a ser muy cuidadosos y pacientes para "gestionar minutos y tenerla en dinámica" porque "volver de una lesión tan grave es un proceso", al tiempo que cree que necesita tiempo para volver a su mejor nivel tras reconocer que tiene "todos los galones".

"Los minutos que se restan ahora multiplicarán en Brasil"

Sobre las bajas de algunas de las habituales del equipo como Irene Paredes, Mariona Caldentey, Cata Coll, Mapi León, Ona Batlle, Vicky López, Laia Aleixandri o Athenea del Castillo, la seleccionadora señala la "gestión de la carga de minutos" ante la opción de que puedan debutar otras siete jugadoras, destacando que "los minutos que restan ahora multiplicarán en Brasil".

"Somos un staff que no ponemos en riesgo a ninguna futbolista y hay un trabajo detrás para gestionar el amplio abanico de jugadoras que pueden venir a la selección", ha continuado.

Ante Chile y Venezuela tenemos la oportunidad de probrar a nuevas jugadoras

Sobre los partidos ante Chile y Venezuela, Sonia Bermúdez ha destacado que son rivales que "nos van a demandar otro tipo de circunstancias en el juego y queremos probarlo", destacando que nunca han jugado con equipos sudamericanos y señalando que, en el caso de la selección venezolana, todavía tiene opciones de clasificarse para el próximo Mundial.

Bermúdez ha analizado que estos dos compromisos ante equipos que seguramente defenderán "en bloque bajo", por lo que es una gran oportunidad para probar a futbolistas "muy encaradoras" como Cecilia, Agote o Ainhoa Marín, que van muy bien en el uno contra uno, lo que les permite probar este tipo de circunstancias del juego.