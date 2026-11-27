La selección española femenina de fútbol disputa dos nuevos partidos amistosos que le servirán de preparación de cara al Mundial que disputará el próximo verano en Brasil y en el que defenderá el título conquistado en 2023. Tras los dos partidos disputados contra EEUU en territorio americano en octubre, España juega estos dos siguientes compromisos en casa y en presencia de su público. El sábado a partir de las 18 horas se enfrentará a Chile en el estadio Reino de León de la ciudad castellana y el próximo viernes a las 21 horas recibirá a la selección de Venezuela en A Coruña. Dos encuentros que se podrán ver de forma gratuita y en directo por La 2 y RTVE Play.

España presenta una imagen remozada con ausencias destacadas como Alexia Putellas pero con la vuelta de la triple Balón de Oro Aitana Bonmatí y el debut de seis jugadoras. Una oportunidad que ha aprovechado Sonia Bermúdez para dar entrada en la dinámica de la selección a nuevas jugadoras que están cuajando un buen inicio de temporada en la Liga F y en otras ligas europeas para que se sientan importantes.

La vigente campeona del mundo se encuentra ante la última ventana internacional para afrontar dos compromisos de preparación en los que probar nuevas jugadoras de cara precisamente, tanto a los compromisos de marzo de la Liga de Naciones, como el más importante del verano en Brasil, donde buscar revalidar el título logrado en Nueva Zelanda y Australia 2023.

La seleccionadora, Sonia Bermúdez, tras los dos amistosos en Estados Unidos saldados con victoria y empate, ha convocado a 25 jugadoras entre las que destaca la vuelta de la jugadora del FC Barcelona Aitana Bonmatí, tras superar sus molestias de tobillo, además de otras piezas indiscutibles como Olga Carmona -Paris Saint-Germain- y Jana Fernández -London City Lionesses-. Así se refería Carmona en una entrevista concedida a RTVE sobre su vuelta a la selección tras su lesión de rodilla:

Teledeporte Olga Carmona, a TVE: "Somos las vigentes campeonas del mundo y vamos a ir a ganar cada partido” Ver ahora

Este doble test conllevará una renovación añadida con el debut de seis jugadoras. En la convocatoria, destaca la presencia de recientes campeonas del mundo sub-20 como las defensas Silvia Cristóbal (Real Madrid) y Aïcha Camara (FC Barcelona), y la delantera Daniela Agote (Athletic Club), de 18, 19 y 20 años respectivamente.

Además, Sonia Bermúdez también introdujo otras novedades como las de la centrocampista Jùlia Bartel, jugadora de 22 años de la Juventus FC y campeona del mundo sub-20 en el año 2022, la defensa del Atlético de Madrid Lucía Rodríguez, la también centrocampista Sara Ortega (Athletic Club), de 21 años y campeona del mundo sub-17 en 2022, y la delantera Cecilia Marcos (Real Sociedad).

Entre las bajas, además de la vigente balón de oro Alexia Putellas, destacan Cata Coll, Irene Paredes, Ona Batlle o Mapi León, además de las ausencias por lesión de Mariona Caldentey, Vicky López y Laia Aleixandri.

Chile, con dos 'españolas'

Será el primer encuentro que disputen estas dos selecciones, conocidas popularmente como 'La Roja'. En las filas de Chile está una jugadora que milita actualmente en el Eibar, tras formarse en la cantera del Atlético de Madrid, Nerea Sánchez, que se decidió por ascendencia materna por el combinado andino después de haber sido internacional en categorías inferiores con España.

A ella se une otra integrante del equipo dirigido por Luis Mena que también está en la máxima categoría del fútbol español, la delantera de la Real Sociedad Sonya Keefe, que pasó por las filas del Granada y ya estrenó su capacidad realizadora con el conjunto donostiarra.

El combinado chileno de Luis Mena tendrá un segundo encuentro de preparación en tierras españolas el 3 de diciembre en el estadio Butarque de Leganés ante Estados Unidos sub-23.

Lista de convocadas

Porteras: Adriana Nanclares y Eunate Astralaga (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Arsenal).

Defensas: Laia Codina (West Ham United), Silvia Cristóbal y María Méndez (Real Madrid), Jana Fernández y Lucía Corrales (London City), Olga Carmona (PSG), Aïcha Camara (FC Barcelona) y Lucía Rodríguez (Atlético de Madrid).

Centrocampistas: Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Clara Serrajordi (FC Barcelona), Clara Pinedo y Sara Ortega (Athletic Club), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid) y Júlia Bartel (Juventus FC).

Delanteras: Claudia Pina (FC Barcelona), Salma Paralluelo (Olympique Lyon), Edna Imade (Bayern Múnich), Eva Navarro (Real Madrid), Daniela Agote (Athletic Club), Ainhoa Marín y Cecilia Marcos (Real Sociedad).

Hora y dónde ver gratis en TV los dos amistosos de España

Sábado 28 de noviembre

18:00 horas: Fútbol. Amistoso selección española femenina de fútbol. España - Chile (León). La 2 y RTVE Play

18:00 horas: Futbol. Amistós Selecció Femenina. Espanya - Xile (Lleó). Señal en catalán. RTVE Play

Viernes 4 de diciembre

21:00 horas. Fútbol. Amistoso selección española femenina de fútbol. España - Venezuela (A Coruña). La 2 y RTVE Play

21:00 horas: Futbol. Amistós Selecció Femenina, Espanya - Veneçuela (A Coruña). Señal en catalán. RTVE Play