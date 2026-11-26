La selección española femenina de balonmano disputa este fin de semana en Puertollano (Ciudad Real) el Torneo Internacional de España, en el que se enfrentará a Portugal, Argentina y Túnez, en la que será la última prueba de preparación para Campeonato de Europa que se disputará desde el 3 de diciembre. Los partidos de este prestigioso torneo se disputarán del viernes 27 de noviembre al domingo 29 y serán retransmitidos íntegramente por Teledeporte y RTVE Play.

La selección dirigida por Joaquín Rocamora afrontará así la última competición antes de la cita europea. Serán tres partidos en casa ante rivales de diferentes perfiles para continuar creciendo como equipo, poner a prueba el trabajo realizado y llegar al Campeonato de Europa con las mejores sensaciones posibles. España está encuadrada en el grupo C del Europeo junto a Dinamarca, la favorita del grupo, la anfitriona Turquía y la debutante Grecia.

Los rivales: Portugal, Argentina y Túnez

El estreno de España será este viernes 27 de noviembre, a las 20:45 horas (hora peninsular), ante Portugal. El balance ante el combinado luso es claramanete favorable a las Guerreras con 10 victorias, 2 derrotas y 1 empate. En la historia reciente se ha incrementado la igualdad entre ambas selecciones. España se impuso en el Campeonato de Europa 2024 pero Portugal logró la victoria por la mínima en marzo de 2023.

En el segundo partido el rival será Argentina el sábado 28, a las 16:15 horas. Con la albiceleste, España mantiene un balance impoluto en los enfrentamientos previos, con 11 victorias en 11 partidos. El último precedente tuvo lugar en marzo de 2025, con victoria para las Guerreras en el Torneo Internacional Ciudad de Manzanares. Y España cerrará el torneo el domingo contra Túnez, a las 13:30 horas. Otra selección que se le da muy bien a España, con seis victorias en los seis enfrentamientos previos.

Con respecto al resto de partidos, el TIE arrancará el viernes 27 de noviembre con el Túnez-Argentina, el sábado 28 se disputa el Portugal-Túnez (18:15h.) y el domingo 29 se disputará el Argentina-Portugal, a las 11:30 horas. El Pabellón Municipal Antonio Rivilla de Puertollano será el escenario de tres días del mejor balonmano internacional, en los que la afición acompañará a las Guerreras en su puesta a punto de cara al Europeo.

Convocatoria con cambios de última hora

El seleccionador Joaquín Rocamora ha convocado a 21 jugadoras para disputar el torneo en una lista que ha sufrido variaciones. Las lesiones de Anne Erauskin y Maitane Echeverría han obligado al técnico a modificar la lista inicial de 20. En su lugar, se han incorporado Paula Agulló, del Club Balonmano Elche, y Erika Vladu, también del conjunto ilicitano, que pasan a formar parte de la convocatoria para esta última concentración antes de la cita continental. Además, Rocamora decidió convocar a una jugadora más, por lo que Estitxu Rodríguez, del Club Deportivo Beti-Onak, se ha sumado a la expedición.

Esta es la convocatoria definitiva de 21 jugadoras:

Porteras

Maddi Aalla Rotaetxe (Alba Fehérvár KC), Nicole Alejandra Morales Claure (Club Balonmano Elche) y Lucía Prades Rincondo (Bera Bera R.T.).

Centrales

Elba Álvarez Torrado (Bera Bera R.T.), Paola Bernabé Cobos (Club Balonmano Elche), Alicia Fernández Fraga (MKS Zagłębie Lubin) y Eider Poles Olucha (C.B. Remudas Isla de Gran Canaria).

Lateral Derecho

María Prieto O´Mullony (MKS El Volt Lublin), Belén Rodríguez Lario (Club Balonmano Elche) y Estitxu Rodríguez Sarasola (Club Deportivo Beti-Onak).

Lateral Izquierdo

Danila Patricia So Delgado Pinto (CS Gloria Bistrița), Adriana Mallo Díaz (Club Balonmano Porriño) y Carmen Arroyo Pimiento (Bera Bera R.T.).

Extremo Derecho

Paula María Agulló Pelegrín (Club Balonmano Elche) y Erika Elena Vladu Vladu (Club Balonmano Elche).

Extremo Izquierdo

Jennifer Gutiérrez Bermejo (CS Gloria Bistrița) y Lisa Oppedal Weichbrodt (Club Balonmano Elche).

Pivote

Lysa Tchapthet Defo (FTC Kovács), Lyndie Tchapthet Defo (Metz Handball), Elisabet Cesáreo Romero (MKS Zagłębie Lubin) y Kelly Nnonzie Fonkeng Mfotiog (Bera Bera R.T.).

Hora y dónde ver el Torneo Internacional de España de balonmano femenino

Viernes 27 de noviembre

18:15 horas: Balonmano. Torneo Internacional de España femenino 2026. Túnez - Argentina (Puertollano, Ciudad Real). Teledeporte y RTVE Play

20:30 horas: Balonmano. Torneo Internacional de España femenino 2026. España - Portugal (Puertollano, Ciudad Real). Teledeporte y RTVE Play

Sábado 28 de noviembre

16:15 horas: Balonmano. Torneo Internacional de España femenino 2026. España - Argentina (Puertollano, Ciudad Real). Teledeporte y RTVE Play

18:30 horas: Balonmano. Torneo Internacional de España femenino 2026. Portugal - Túnez (Puertollano, Ciudad Real). Teledeporte y RTVE Play

Domingo 29 de noviembre

13:30 horas: Balonmano. Torneo Internacional de España femenino 2026. España - Túnez (Puertollano, Ciudad Real). Teledeporte y RTVE Play