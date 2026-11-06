Marcelinho Huertas, el arte de jugar contra el tiempo a los 43 años: "Dejarlo va a ser duro"

En un baloncesto cada vez más físico y vertiginoso, Marcelino Huertas ha demostrado ser un artista a la hora de jugar... contra el tiempo. A sus 43 años, el base brasileño continúa compitiendo al máximo nivel en la Liga Endesa con La Laguna Tenerife, convertido en una excepción en un deporte en el que la edad suele marcar el final de las carreras mucho antes.

Sobre el terreno Marcelinho Huertas: 43 años y casi 3.500 asistencias en la ACB con un "ordenador a bordo" rtve play

Su fórmula no tiene demasiados secretos, aunque sí mucha disciplina, como explica en declaraciones a TVE para la sección de Teledeporte Sobre el terreno. "La alimentación, un poco todo. Intento ser bastante estricto durante la temporada y creo que eso también me permite poder jugar de esta manera con la edad que tengo", declara el jugador, que acumula 25 años como profesional, 20 de los cuales en el baloncesto español.

"Es un lujo y un privilegio poder haber estado tanto tiempo en la mejor Liga de Europa. Ni en mis mejores sueños hubiese pensado que tendría tantos éxitos deportivos a todos los niveles y menos que estaría jugando después de tanto tiempo", reconoce Huertas, que ha vestido las camisetas del Joventut, Bilbao Basket, Baskonia y Barcelona antes de convertirse en uno de los grandes referentes del conjunto tinerfeño.

Su legado se mide también en números. Marcelinho es el máximo asistente histórico de la ACB, con 3.436 pases de canasta, una cifra que refleja su capacidad para hacer mejores a sus compañeros. Pero su influencia va mucho más allá de las estadísticas.

Elogios de sus compañeros y entrenadores

Fernando San Emeterio, con quien compartió vestuario, lo define como "un fenómeno" y destaca su capacidad para transmitir "alegría y optimismo" en el día a día. Juan Carlos Navarro, por su parte, no se sorprende de que siga jugando a este nivel: "Tiene muy buena cabeza y se cuida muy bien. Ya me hubiera gustado a mí poder jugar algún año más".

También los entrenadores que han dirigido al brasileño destacan su manera de entender el juego. Huertas guarda un recuerdo especial de Txus Vidorreta y Xavi Pascual, aunque no olvida a Aíto García Reneses, al que considera una referencia del baloncesto español. El técnico, por su parte, subraya que el base mantiene a los 43 años "el mismo espíritu" que cuando lo conoció: maduro, trabajador e inteligente.

Tiene un ordenador a bordo Txus Vidorreta

Vidorreta, su entrenador durante muchos años en Tenerife, va incluso más allá. Bromea con que algún día terminará siendo ayudante de Huertas, por todo lo que el jugador aporta al equipo. "Cada entrenamiento es un espectáculo verle trabajar", explica antes de destacar sus rutinas físicas, el descanso y su trabajo individual. También su rapidez para decidir: "Tiene un ordenador a bordo, que es su cabeza".

La retirada no tiene fecha en el calendario del brasileño. Huertas admite que dejar el baloncesto "será duro" porque echará de menos "la energía, la adrenalina y la pasión de competir contra los mejores". Pero no quiere poner un día concreto a su despedida.

"Si no eres capaz de jugar al nivel que se exige, te vas a retirar. Pero si no es por eso, creo que simplemente es un tema de que yo esté en paz con mi decisión de dejar de jugar al baloncesto", reflexiona.