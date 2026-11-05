Sin Rodri, Dani Olmo ni Eric García, Luis de la Fuente se reinventa en su lista ante Chequia e Inglaterra

La lesión de Rodri tras el partido del Barça ante el Alavés en Liga es la última gran baja en la selección para el doble enfrentamiento de la UEFA Nations League ante República Checa e Inglaterra, ante el que el seleccionador Luis de la Fuente deberá recomponer el puzzle de una convocatoria con los más que probables regresos de Pedro Porro y Joan García.

Este último contratiempo en el centro del campo, unido a la baja también lesionado Dani Olmo, hace que el técnico deba reinventarse para, o bien encontrar un recambio natural al MVP del pasado Mundial, o cambiar el dibujo de su pizarra retocando posiciones. Para esta primer opción, algunas quinielas apuntan al centrocampista del Atlético, Pablo Barrios a pesar de no actuar como pivote en el Atlético, y en cuanto a la segunda opción, esta circunstancias podría abrir la puerta a Javi Guerra (Valencia), Isco (Real Betis) o Pablo Fornals (Real Betis).

Luis Milla (Como) o Nico González (Newcastle) emergen como otras alternativas para sustituir a Rodri, sin fecha para su regreso tras sufrir una lesión en el bíceps femoral derecho.

Regreso de Pedro Porro y Joan García

Los que sí apuntan a seguros en esta ventana de Nations son Pedro Porro, Joan García y Samu Omorodion, recuperados ya de sus respectivas lesiones, la más grave la del delantero del Oporto, por lo que el equilibrio de jugadores de "calidad" en todas las demarcaciones parece garantizado para los dos partdos que determinarán si los campeones del mundo pasan como primeros o segundos a los cuartos de final.

En defensa, la baja de Eric García podría ser reemlazada por el futbolista del Como Jacobo Ramón, con Jon Martín y Javi Rodríguez como opciones de garantía en una zaga donde parecen seguros Pau Cubarsí y Marc Pubill, con las incógnitas de Dean Huijsen, Alejandro Grimaldo e Iván Fresneda.

Yeremay,Alberto Moleiro oPablo García llaman a la puerta de una delantera que volverá a estar liderada por un Lamine Yamal en estado de gracia, junto a Nico Williams y Ferran Torres o la confirmación de Roberto Fernández (Espanyol).

Luis de la Fuente ofrece este viernes la convocatoria de la selección absoluta masculina para los dos últimos partidos de su grupo en la UEFA Nations League, contra Chequia el 12 de noviembre y contra Inglaterra el día 15. Será en la Ciudad del Fútbol (Las Rozas) donde responderá a la cuestiones de los periodistas acreditados.

España es líder con pleno de victorias y 12 puntos, y con la clasificación para los cuartos de final asegurada, aunque no como primera de grupo, algo que le facilitaría un emparejamiento más accesible en la siguiente ronda, algo que previsiblemente se resolverá en el duelo del Estadio Metropolitano ante Inglaterra.