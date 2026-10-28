Dream vs. Valkyries: la WNBA se decide a la hora de comer y con una hipotética celebración en una pista de entrenamiento

Atlanta Dream y Golden State Valkyries se dan cita este jueves en el State Farm Arena para disputar el sexto partido de las Finales de la WNBA, con ventaja de 3-2 para el equipo de San Francisco. El encuentro comenzará a las 17:30, hora peninsular española, las 12:30 en Atlanta, y podrá seguirse en Teledeporte y RTVE Play. Por si fuese poco esa hora de Atlanta equivale a las 9:30 en horario del Pacífico, es decir, el correspondiente a San Francisco, ciudad de las Valkyries.

Por tanto, se puede dar el caso de que Golden State sean campeonas de liga por primera vez en su historia y sus aficionados lo tengan que celebrar a la hora del desayuno. Una situación nadahabitual y con pocos precedentes para una cita de esta trascendencia, que ha generado polémica en el desenlace de la temporada.

Una situación rocambolesca por el motivo del cambio

Las Dream tenían un conflicto de calendario con un partido de temporada regular de la NBA entre Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers, previsto para esa misma noche en el mismo pabellón.

La WNBA decidió adelantar el sexto encuentro de las Finales desde las 20:00 hasta las 12:30 locales para poder disputar el partido en el State Farm Arena, con capacidad para unos 17.000 espectadores, en lugar de hacerlo en el Gateway Center, el pabellón habitual de las Atlanta Dream durante la temporada, con una capacidad de solo 3.500 personas.

Si Valkyries gana el partido serán campeonas de liga y tendrán que abandonar rápidamente la pista y desplazarse a un pabellón de entrenamiento para celebrar el título. Todo ello para que los trabajadores dispongan del tiempo suficiente para preparar las instalaciones de cara al partido de los Hawks y Cavaliers.

Un horario inusual que amenaza la audiencia

La decisión también plantea interrogantes sobre el seguimiento televisivo de un partido que podría cerrar las finales. Según datos de Nielsen, empresa de medición de audiencias, publicados por Front Office Sports, la audiencia televisiva total en Estados Unidos durante la franja de las 12:00 este mes ha sido de 44,3 millones de espectadores, frente a los 106,2 millones registrados a las 20:00.

Los datos indican que cambiar un acontecimiento deportivo de máximo nivel de la franja de máxima audiencia a las horas centrales del día puede reducir entre un 40 % y un 60 % el número de espectadores.

El cambio también ha obligado a reorganizar la distribución televisiva en Estados Unidos. Según informó la periodista de ESPN Alexa Philippou, el partido no se emitirá de forma simultánea en CNBC, como sucede con otros encuentros de la serie. La polémica contrasta con el interés que ha despertado la serie. Philippou informó de que las Dream habían vendido más de 10.000 entradas durante los primeros 90 minutos de venta para el sexto partido.

Las Valkyries, a un triunfo de hacer historia

En lo deportivo, Golden State llegan reforzadas tras remontar la eliminatoria ganando dos partidos seguidos. En el quinto encuentro cuajaron una muy buena actuación defensiva que dejó a Dream en 22 puntos al descanso y 55 al final.

Kiah Stokes fue una de las protagonistas del triunfo, con 13 puntos, ocho rebotes y tres tapones. Su impacto defensivo y su acierto desde el perímetro contribuyeron a frenar el ataque de las Dream, que tuvieron serias dificultades para encontrar continuidad ofensiva.

Atlanta, por su parte, está obligada a ganar para forzar un séptimo partido. Las Dream necesitarán mejorar su eficacia de cara al aro y encontrar respuestas ante la intensidad defensiva de Golden State si quieren evitar que las finales terminen este jueves.