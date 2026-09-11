El presidente de la FIA revela que vio a Fernando Alonso "muy triste" en Monza y le pide que no se retire

Con la llegada de la Fórmula 1 a Madrid el foco se ha puesto sobre los dos pilotos españoles. El asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) se sabe que está en la recta final de su carrera con 45 años, pero el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed ben Sulayem, quiere que siga hasta conseguir "un éxito" y ha revelado este viernes que le vio "muy triste" en Monza.

En un desayuno informativo en Madrid, Ben Sulayem ha afirmado: "Tendría que conseguir el éxito y abandonar entonces, dejarlo en ese momento, no porque se viera obligada a hacerlo. No podríamos permitirnos que Alonso se fuera. Una persona como él no se va así del escenario".

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"No sólo por ser un campeón, sino por su credibilidad, su inteligencia, su personalidad, con cuánto dejas, qué aportas al deporte (...) Voy a hablar con él para que cambie de idea, no sería aceptable", ha añadido.

Ben Sulayem ha revelado que estuvo con el piloto asturiano en el Gran Premio de Monza (Italia), celebrado el pasado fin de semana, y que le vio "muy triste" por el flojo rendimiento de su Aston Martin y en el Mundial, donde ocupa la decimonovena posición en la general, de un total de 23 pilotos, con sólo tres puntos.

"Le vi muy triste, y le dije: 'Fernando, entiendo que te da pena llegar a tu país dos veces campeón y ahora estás como estás. No te voy a decir lo que vamos a hacer, dime qué quieres, porque tú eres el piloto. Dime qué podemos hacer nosotros para ayudarte con estos resultados'. Todo cambió, me llamó, nos reunimos y estamos aquí para prestar apoyo y hablar de la pasión que se siente por el deporte", ha añadido.

El presidente de la FIA ha revelado que se reunió con el responsable de Aston Martin y que le garantizó que va a introducir cambios para que la escudería recupere competitividad.