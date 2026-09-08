La RFEF apoyará tratamientos como fecundación in vitro y congelación de óvulos para jugadoras internacionales

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) apoyará los tratamientos a jugadoras internacionales y árbitras para acceder a opciones como la fecundación in vitro o la congelación de óvulos para facilitar su maternidad, tras el acuerdo alcanzado con la clínica especializada Tambre hasta 2029.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, presidió este martes en la Ciudad del Fútbol el acto de presentación del compromiso, que definió como una iniciativa "innovadora a nivel mundial", con "una nueva prestación" que avanza en materia de protección de la salud y la conciliación de las futbolistas, árbitras y empleadas y empleados de la propia RFEF.

"Una nueva prestación que sea el orgullo de todas las personas que forman esta Federación. España es líder mundial en el ámbito deportivo femenino y el masculino y por qué no serlo con medidas innovadoras para jugadores y jugadoras", dijo Louzán, que estuvo acompañado, entre otras, por las internacionales Patri Guijarro y Olga Carmona, la jugadora de fútbol sala Vanessa Sotelo y la árbitra Alicia Espinosa.

El acuerdo entró en vigor el pasado abril La responsable de fútbol femenino de la RFEF, Reyes Bellver, detalló que el acuerdo está en vigor desde abril y es retroactivo para jugadoras de la selección absoluta desde diciembre de 2025, tras el título de la Liga de Naciones, e incluye también a jugadoras que hayan estado convocadas al menos en dos partidos desde entonces, a árbitras y asistentes de Primera y las integrantes de la absoluta de fútbol sala y trabajadores de la RFEF desde abril. Según dijo, se gestó mediante el diálogo con las capitanas de la selección absoluta para tratar de "hacer más" dentro del plan de conciliación y ante la coincidencia de la etapa deportiva con la edad más fértil de las jugadoras y la RFEF ya ha recibido llamadas de otras federaciones interesadas en la iniciativa. ““

Congelación de óvulos, información y confidencialidad La cobertura abarca la congelación de óvulos durante cinco años, pero no los medicamentos, e incluye beneficios como las visitas de información para que dentro de la libertad y con la confidencialidad las beneficiarias decidan si quieren utilizar algún tipo de servicio. La directora general de Tambre, Inge Kormelink, descartó la posibilidad de que se puedan dar casos de dopaje por los tratamientos y recordó la experiencia de más de cuatro décadas de la clínica, que quiere ayudar a que las futbolistas "puedan tomar con total la libertad de decisión de ser madre, basadas en conocimientos y sin ninguna presión". En representación de las jugadoras, las internacionales Olga Carmona y Patri Guijarro, destacaron la importancia de la iniciativa. "El poder elegir cuándo y cómo queremos hacer nuestro futuro, el poder decidir, el poder informarnos es un paso más de todos los que se están dando en la Federación", señaló la primera. "Es muy bueno el hecho de que nos sintamos escuchadas y que se esté trabajando en ello. Lo importante es no tener que elegir entre nuestra carrera profesional y nuestra vida personal", destacó Guijarro, después de que la jugadora de fútbol sala del Alcorcón Vanessa Sotelo aplaudiera "medidas como esta que ayudan a crecer a nuestro deporte". "Es super importante para nosotras, un punto de inflexión en la vida de una deportista es la maternidad y poder tomar con libertad la decisión de ser madre nos quita en parte presión y nos hace tomar decisiones con mayor libertad", añadió la colegiada Alicia Espinosa en un acto que contó, entre otras, con la asistencia de las seleccionadoras absolutas de fútbol y fútbol sala, Sonia Bermúdez y Claudia Pons, respectivamente.