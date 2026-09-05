Flick no descarta a Lamine Yamal para el Valencia - Barcelona pese a entrenarse en solitario

El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, no descarta a Lamine Yamal para el partido de este domingo en Mestalla, a pesar de que el de Rocafonda no se ha entrenado con el equipo en la víspera.

"Recibió un golpe y pensamos que era mejor que entrenara al margen, pero viajará y esperemos que pueda jugar mañana. Veremos", ha insistido el entrenador del Barça este sábado en una comparecencia ante los medios. Flick ha comentado que su equipo trabaja para hacer "el pleno de puntos" antes del primer parón de selecciones y ve "una gran actitud, una gran atmósfera" en su Barça.

La derrota del Madrid, una viso para el Barcelona Además ha advertido que la derrota del Real Madrid ante el Betis (1-0) supone un aviso: "Es fútbol, es algo que siempre puede pasar y por eso hay que poner el foco donde interesa. Será duro, queremos ganar, pero también que no será fácil". En cuanto a la composición del grupo de capitanes, Flick ha desvelado que el primer capitán será Raphinha, el segundo Pedri, el tercero Eric y Frenkie de Jong y Lamine Yamal conformarán el quinteto. Los dos primeros los ha decidido personalmente el técnico, mientras que los otros tres han sido por votación de los jugadores, según ha explicado el técnico del Barça, quien ha dicho que Raphinha y Pedri los ha elegido porque son "fijos en la alineación" y era "una elección fácil" ahora que conoce mejor al equipo. "En temporadas anteriores teníamos a jugadores como Marc (Andre ter Stegen) o (Ronald) Araujo o Frenkie (de Jong) que no estaban jugando mucho. Con la elección del equipo y de los cinco estoy contento", ha concretado.