Tres históricos de la Liga buscan la permanencia: Deportivo, Málaga y Racing de Santander

Tres históricos equipos de la Liga han ascendido a Primera División después de varios años fuera de la máxima competición nacional y afrontan el reto de conseguir la permanencia. Esta misma semana el Málaga recibía en la Rosaleda al Deportivo de A Coruña. Los visitantes se adelantaron en el marcador con un gol de su nueva gran estrella, Pierre-Emerick Aubameyang. Sin embargo, los locales solo necesitaron poco más de 10 minutos para lograr el empate gracias al tanto de Chupete, quién convirtió una pena máxima que les daba el primer punto de la temporada.

Distinto presupuesto pero mismos objetivos La situación de ambos equipos dista notablemente debido a sus presupuestos. El Deportivo de A Coruña presenta el proyecto más ambicioso y cuenta con más masa salarial. Sus fichajes hablan por sí solos: Aubameyang, Leo Román, Angeliño y el que está sonando ahora, otro ex del Barça, Adama Traoré. En la primera jornada el Dépor ya rascó otro empate contra el Elche, situándose así como el mejor parado de los ascendidos (10º en la clasificación). Este domingo, Riazor recibe a otro histórico, el Valencia. La afición coruñesa espera con ganas otra jornada en la que poder seguir sumando puntos y quién sabe si en unos meses podremos hablar del regreso del 'Super Dépor'. Por su parte, el Málaga arranca la temporada como el equipo con menor presupuesto de la categoría, cerca de los 40 millones. De momento es el peor parado en la tabla (16º), aunque dejó una gran imagen contra el Atlético de Simeone en el Metropolitano, durante los primeros 45 minutos. Sus fichajes también ilusionan y mejoran la plantilla, destacando Fernando Calero (Espanyol), Pablo Martínez (Levante) y Juan Cruz (Leganés), un jugador que puede marcar diferencias en zona de ataque. Los boquerones asumen así un inicio liguero con rivales que pelean por estar en lo más alto. Tras su inicio contra el Atlético, repiten jornada intensiva. Otra prueba de fuego al medirse contra el Real Madrid en su estadio. Una cita marcada en el calendario para unos jugadores y aficionados que hace unos meses peleaban por el ascenso en Play Off. Tres grandes, tres incógnitas: qué les queda por resolver en el mercado a Barça, Madrid y Atleti JAVIER BASTIDA