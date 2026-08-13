Jódar vende cara su derrota ante Nakashima pero se queda sin final en el Masters 1000 de Montreal

El español Rafa Jódar ha perdido la oportunidad de alcanzar su primera final de Masters 1000 tras caer en semifianles contra el estadounidense Brandon Nakashima (n.31), que se ha impuesto 7-6(3) y 6-4 en dos horas y dos minutos. La joven promesa de 19 años ha notado el cansancio acumulado de una gira americana que arrancó alcanzando la final en Washington y no le han dado las fuerzas quebrar el saque de su rival.

Nakashima, de 25 años, ha continuado con su inspiración en Canadá y ha bordado el partido más importante de su carrera. En total, ha salvado seis oportunidades de rotura a favor de Jódar, pero ha necesitado cinco bolas de partido para derrocar al madrileño en el juego decisivo.

Jódar intentaba alcanzar la tercera final de su carrera profesional, tras su victoria en el ATP 250 de Marrakech y perder la final del ATP 500 de Washington contra Taylor Fritz. Pese a la derrota, el tenista español sigue firmando una temporada veraniega en Norteamérica de ensueño y tiene por delante el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open de Nueva York para alcanzar el Top 10 de la ATP.