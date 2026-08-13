Jódar vende cara su derrota ante Nakashima pero se queda sin final en el Masters 1000 de Montreal
- La joven promesa de 19 años ha notado el cansancio acumulado de la gira americana y ha caído 7-6(3) y 6-4
- El estadounidense ha necesitado cinco bolas de partido para derrocar al madrileño en el juego decisivo
El español Rafa Jódar ha perdido la oportunidad de alcanzar su primera final de Masters 1000 tras caer en semifianles contra el estadounidense Brandon Nakashima (n.31), que se ha impuesto 7-6(3) y 6-4 en dos horas y dos minutos. La joven promesa de 19 años ha notado el cansancio acumulado de una gira americana que arrancó alcanzando la final en Washington y no le han dado las fuerzas quebrar el saque de su rival.
Nakashima, de 25 años, ha continuado con su inspiración en Canadá y ha bordado el partido más importante de su carrera. En total, ha salvado seis oportunidades de rotura a favor de Jódar, pero ha necesitado cinco bolas de partido para derrocar al madrileño en el juego decisivo.
Jódar intentaba alcanzar la tercera final de su carrera profesional, tras su victoria en el ATP 250 de Marrakech y perder la final del ATP 500 de Washington contra Taylor Fritz. Pese a la derrota, el tenista español sigue firmando una temporada veraniega en Norteamérica de ensueño y tiene por delante el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open de Nueva York para alcanzar el Top 10 de la ATP.
Superioridad de Nakashima pese a la combatividad de Jódar
El cominezo del encuentro ya adelantó cómo se iba desarrollar el partido. Jódar tuvo que salvar varias bolas de break y apenas le podía complicar el servicio a Nakashima. Hastas seis opciones de rotura evitó el madrileño antes de sucumbir finalmente en el tie-break por 7-3.
En la segunda manga la remontada se complicó nada más arrancar, con el estadounidense logrando la rotura de forma contundente en el primer juego y presionando para instalar el 3-0.
No obstante, ahí surgió el espíritu combativo de Jódar, que logró reencontrarse con su mejor tenis. Pese a ello, Nakashima se refugió en su saque en los momentos de duda y tuvo su primera bola de partido con 5-3 y el español al saque.
Desde ese momento hasta el final del partido, pasaron más de 20 minutos.
Solo en el último juego, Nakashima tuvo que invertir 12' más y otras cuatro bolas de partido para cantar victoria, mientras Jódar reavivaba las esperanzas de remontada con otras cuatro opciones de rotura a su favor.
Nakashima se medirá a un compatriota en la final, la primera entre estadunidenses en un Masters 1000 desde 2003, puesto que la otra semifinal enfrenta a Learner Tien (n.19) y al campeón vigente, Ben Shelton (n.10).