Jódar se clasifica por primera vez a semifinales de un Masters 1000 y Tien evita el doblete español al derrotar a Mérida

El español Rafa Jódar se ha clasificado este martes por primera vez para las semifinales de un Masters 1000 tras derrotar por segunda vez por 7-6(5) y 6-3 en dos semanas al francés Arthur Fils, un triunfo con el que escala provisionalmente al puesto 11 del mundo en su temporada de debut. Es el primer nacido en 2006 en lograrlo.

El ascenso meteórico del tenista madrileño no parece tener fin, y pese a que el rival francés (n.24) no se ha ido nunca del todo del encuentro, se ha resuelto en 1 hora y 42 minutos. En semifinales del torneo de Montreal se enfrentará al estadounidense Brandon Nakashima (n.31), que se deshizo también este martes del italo-argentino Luciano Darderi (n.22) por 6-2 y 6-3.

Por contra, en el otro lado del cuadro, Daniel Mérida no ha podido hacer frente al estadounidense Learner Tien (n.19), que ha impuesto su mayor experiencia en las grandes citas del circuito pese a ser más joven, con 6-3 y 6-2 en 1 hora y 12 minutos. No obstante, Mérida ya ha alcanzado en Montreal el mejor resultado de su carrera y su ascenso en el ranking será notorio: del 63 al 40.

El último semifinalista será el campeón vigente y favorito de los jugadores restantes, el estadounidense Ben Shelton (n.10), que ha arrasado a la joven promesa checa Jakub Mensik (n.17) por 6-3 y 6-1 en poco más de una hora.

¿Cuál es el techo de Jódar? Para Jódar, la de Montreal será la cuarta semifinal del año después de Marrakech (ATP 250 y campeón), Barcelona (ATP 500) y Washington (ATP 500 y finalista). Con una victoria, el español tendría muy cerca la posibilidad de entrar en el respetado Top 10 y ganaría muchos enteros para aspirar a ser el primer debutante en el circuito en clasificar a las Finales de la ATP, donde solo juegan los ocho jugadores con más puntos acumulados durante el año natural. Aunque parezca favorito por sensaciones, la alta carga de partidos exigentes para un jugador tan joven puede hacer mella frente a un oponente, Nakashima, que aunque con peores resultados generales, acumula más experiencia en el circuito. La de este martes era la tercera vez que Jódar y Fils cruzaban sus caminos este año. El francés se impuso en la primera, en las semifinales del Godó, pero el madrileño saldó cuentas hace justo dos semanas en Washington, curiosamente, con marcador exacto al de este martes. Pese a que el partido se le puso rápidamente muy de cara a Jódar (rompió el primer juego de Fils y se puso 3-0), el madrileño desperdició otras cinco bolas de break en los siguientes dos juegos de Fils. El francés recuperó la desventaja en el set y, tras una interrupción por lluvia de cerca de una hora con 4-3 abajo, forzó el 'tie-break', donde Jódar se apuntó un mini-break en el tercer punto, ventaja suficiente para ganar el desempate por 7-5 en su tercera bola de set, la primera con su saque. ““ Parecía que el francés perdía toda su esperanza cuando Jódar se apuntó otro break temprano en el segundo set. Fils, frustrado, destrozó su raqueta, pero recuperó la rotura en el siguiente juego. No obstante, el madrileño volvió a romper, en blanco, para el 4-3 y esta vez consolidó el break con su saque para ponerse 5-3. Al resto, Jódar desaprovechó tres bolas de partido antes de sellar, a la cuarta, su pase a las semifinales.