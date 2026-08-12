Campeonato Europeo de Atletismo 2026, en directo hoy: Quique Llopis y Asier Martínez, eliminados en semifinales

Sigue en directo, en abierto y gratis en RTVE Play y en el reproductor de esta página desde las 20.05 hora peninsular española la sesión vespertina de los Campeonatos de Europa de Atletismo, que se disputan en Birmingham (Reino Unido) hasta el 16 de agosto.

Los 110 m vallas eran uno de los grandes puntos de interés para la delegación española con la participación de los medallistas continentales Quique Llopis y Asier Martínez, que además estaban clasificados directamente para las semifinales por su posición en el ranking.

Pero ninguno de los dos ha podido avanzar en la final. Llopis, que esta temporada no ha tenido la regularidad que le caracteriza, ha quedado tercero en la segunda serie con un tiempo de 13.47. Martínez lo ha hecho un poco mejor. El navarro quedó cuarto de la primera semifinal con 13.45 y aguantó en la silla caliente hasta que en la tercera y última serie superaron su marca.

De esta forma, España se queda sin una de sus mejores opciones de medalla en este campeonato en una prueba en la que llevaba tres Europeos seguidos subiendo al podio. Y después de tres jornadas, la única presea del equipo de momento es la plata de Marta García en los 5.000 m.

Por su parte, Jaël-Sakura Bestué ha dado muy buenas sensaciones y ha quedado segunda en su semifinal de los 200 m solo superada por la campeona de los 100 m, la británica Amy Hunt. De esta forma, la barcelonesa va a disputar su segunda final seguida en los Europeos al aire libre.

Las otras dos españolas que participaban en la prueba no podrán acompañarla y en el caso de Esperança Cladera además queda en el aire su presencia en el relevo 4x100. Y es que la balear se tuvo que parar en la última recta al notar un pinchazo en una pierna, como contó desconsolada tras acabar la prueba en shock.

Por su parte, Alba Borrero ha quedado séptima de su serie con 23.32, tres centésimas mejor que en la primera ronda que disputó por la mañana, y de la que sus compatriotas estaban exentas por su ranking.

A continuación, el programa completo de la sesión vespertina en horario peninsular español, con indicación de la prueba, sexo, ronda y participación española. (El asterisco indica que la participación depende de si el atleta ha avanzado en la ronda previa).

Horarios y participación española 20:05 Altura Decatlón H Grupos A + B 20:45 Martillo M Final 20:55 110 m vallas H Semifinales Enrique Llopis, Asier Martínez 21:20 200 m M Semifinales Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera, Alba Borrero 21:40 Triple salto H Clasificación A + B 21:50 400 m H Final 22:08 400 m vallas M Final 22:22 400 m Decatlón H Series 22:47 110 m vallas H Final Enrique Llopis *, Asier Martínez *

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