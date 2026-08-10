Conexión Vintage, homenaje a la atleta Carmen Valero

El programa Conexión Vintage estrena con motivo del inicio de los Europeos de Atletismo de Birmingham 2026 un programa homenaje a la atleta Carmen Valero.

La primera atleta española que participó en unos Juegos Olímpicos, hace 50 años, y la que para muchos es la mejor atleta española del siglo XX protagoniza un programa especial en la noche del canal temático deportivo.

A través de la mayoría de imágenes que se conservan de ella en el archivo de Televisión Española se recorre la vida y trayectoria de Valero de la mano de su hermana Leonor y de la periodista Ana José Cancio.

Nacida en Castelserás (Teruel), inició su carrera como atleta en Cataluña, en la Joventut Atlètica Sabadell. La propia Valero, fallecida en enero de 2024, rememora sus primeros pasos y el esfuerzo de la familia para que ella pudiera alcanzar su sueño, que no era otro que el de, simplemente, “correr y correr”.

Bajo la tutela del entrenador Josep Molíns demostró un dominio abrumador en pruebas de medio fondo y cross durante la década de los 70. La cima de su trayectoria como atleta la alcanzó en los años 1976 y 1977 al proclamarse campeona mundial de cross en dos ediciones consecutivas: Chepstow y Düsseldorf (había sido medalla de bronce en Rabat 1975).

En los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, se convirtió en la primera mujer en representar a España en atletismo dentro de una cita olímpica.

Levantó 25 títulos absolutos de España: 8 veces campeona de España de Campo a Través, 15 títulos al aire libre (3 en 800m, 7 en 1500m, 4 en 3000m y 1 en 5000m) y 2 títulos en pista cubierta (1500m). Igual de destacable fueron sus hitos deportivos como su lucha por el trato igualitario a las mujeres atletas.

En palabras del reconocido periodista Álex Calabuig, “no solo fue lo que consiguió Carmen Valero sino cómo lo consiguió”. Valero nunca se plegó a sus tiempos y a las desigualdades entre hombres y mujeres deportistas.

“✍️Uno de los periodistas que mejor conoció a Carmen Valero fue @Alex_Calabuig



🗣Pocos como él para definir a la bicampeona mundial.



📆El lunes 10 de agosto a las 23:35h. en @teledeporte será uno de los protagonistas del #VintageCarmenValero dedicado a la atleta.#atletismo pic.twitter.com/ySHms2B0B3“ — Conexión Vintage RTVE (@VintageRTVE) August 9, 2026

Calabuig es solo uno de los muchos testimonios que recordará a la gran atleta a lo largo de un programa que se grabó en la pista de ceniza de la Universidad Complutense de Madrid y las instalaciones Carmen Valero del CAR de Madrid.