Una enorme selección española para competir en una meca del atletismo en el Europeo de Birmingham

España acude al Europeo de Birmingham que se disputa desde el lunes 10 al domingo 16 de agosto con una de las mayores delegaciones de su historia, casi un centenar de atletas, para competir en una meca de este deporte.

En concreto, España ha inscrito a 93 atletas (47 mujeres y 46 hombres) --descontada la baja anunciada tras la publicación de la convocatoria de la maratoniana Laura Luengo--. Será la tercera delegación más numerosa del campeonato, sólo por detrás de Italia (132 atletas) y de la anfitriona Gran Bretaña (98), como explica la propia Real Federación Española de Atletismo en una completa guía para este campeonato.

Hasta ahora, el récord de participantes españoles son 92 en el Europeo de Berlín 2018. A aquel campeonato España acudió con una selección de 96, pero luego cuatro no llegaron a competir; y se lograron diez medallas.

Ese año fue el último en el que el campeonato continental no coincidió con el del Mundo o con los Juegos Olímpicos --en un calendario que durante unas temporadas resultó alterado por la pandemia del coronavirus-- y es una buena referencia.

María Pérez, superestrella Esta selección española es muy diversa, con los jóvenes en alza, pero también con veteranos de mucho peso. La marcha, el mayor caladero de medallas de España, simboliza bien este hecho, con la supercampeona María Pérez como gran estrella. La granadina, de 30 años, demostró además estar en una gran forma en el reciente nacional. Y ahora se suma a la selección Aldara Meilán, de solo 19 años. Por cierto, la maltratada marcha que estrena nuevas distancias en un gran campeonato internacional: ahora, redondeando, la prueba corta será de 21 km y la larga de 42 km, o sea, las distancias clásicas de ruta de media maratón y maratón. Otra característica que habla bien de la salud del atletismo español es que tendrá presencia en casi todas las pruebas... con algunas excepciones. Aunque una vez más, la atención principal estará sobre todo en las carreras, desde la velocidad con el máximo exponente en el relevo femenino 4x400; hasta el fondo, con Marta García; pasando cómo no por el mediofondo, esta vez con más opciones en las pruebas masculinas, aunque con la duda del estado de Mohamed Attaoui; y finalmente en las vallas, con Enrique Llopis otra vez como aspirante al podio. En Roma 2024 España logró ocho medallas; y el récord es de 15 en Múnich 2002. Sin querer hacer pronósticos, el seleccionador Pepe Peiró confía "plenamente" en la competitividad de los atletas. "Lo han demostrado multitud de veces. Hemos ido a campeonatos donde las previsiones eran las que eran... y luego los atletas le dieron la vuelta", explicó el técnico al anunciar la preselección. "Y nos van a volver a demostrar de lo que son capaces cada uno de ellos cuando visten la camiseta nacional", añadió.