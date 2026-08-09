España afronta el Europeo de natación en línea con dos grandes bajas y una selección renovada
- El equipo español pierde a dos de sus estrellas, Carles Coll y Carmen Weiler, por sendas bajas
- Los relevos masculinos apuntan a la principal opción de medalla para los de Santi Veiga
El Campeonato de Europa de deportes acuáticos de París entra ahora en una de sus semanas más esperadas.
Del 10 al 16 de agosto, el Centro Acuático Olímpico volverá a convertirse en el epicentro continental con la disputa de la natación en línea, una competición marcada por la irrupción de una nueva generación de talentos y por el regreso de algunas de las mayores estrellas del panorama internacional.
España afronta la cita con una selección profundamente renovada, obligada a reinventarse tras las bajas de sus dos principales referencias.
El vigente campeón del mundo de 200 metros braza, Carles Coll, que ya se perdió los Trials de Palma, todavía no ha podido regresar a España por problemas con su visado en Estados Unidos, mientras que la espaldista Carmen Weiler, campeona de Europa en piscina corta el pasado diciembre, tampoco podrá competir por una lesión en el brazo izquierdo.
Dos ausencias que abren la puerta a nuevos nombres en una selección que mezcla juventud, ambición y relevo generacional con los relevos masculinos como la gran baza para luchar por las medallas.
España, entre las bajas y el relevo generacional
Con las bajas de Coll y Weiler, el peso del equipo recaerá sobre Hugo González de Oliveira.
El campeón del mundo de 200 metros espalda y triple campeón de Europa volverá a ser la principal baza española en las pruebas de espalda y estilos, donde buscará ampliar un palmarés que le mantiene entre los grandes referentes de la natación continental.
A su alrededor emerge una nueva generación llamada a liderar el futuro.
El velocista Luca Hoek, de solo 18 años, ha elevado el nivel de los relevos españoles y será una de las grandes esperanzas para pelear por las medallas en el 4x100 y el 4x200 libre masculino.
También destaca la irrupción de Irene Ciércoles, de apenas 16 años, que llega tras batir el récord de España de los 100 mariposa que Mireia Belmonte mantenía desde 2014 y conquistar cuatro medallas en el Europeo júnior.
En total, seis de veintiocho nadadores debutarán con la selección absoluta en unos Europeos.
Las estrellas que llegan a París
La gran referencia internacional volverá a ser Rusia, que presenta un equipo de 44 nadadores liderado por Kliment Kolesnikov y respaldado por una brillante generación que hace apenas un mes dominó el Europeo júnior de Múnich.
Italia, Alemania y Gran Bretaña también llegan con bloques muy potentes, especialmente en las pruebas de fondo y en los relevos, donde España aspira a abrir su medallero.
La gran estrella del campeonato será, sin embargo, Léon Marchand.
El héroe francés de los Juegos Olímpicos de París 2024 regresa al escenario donde conquistó cuatro oros, aunque lo hace condicionado por la lesión en el aductor derecho que sufrió durante los campeonatos nacionales y que le obligan a perderse las pruebas del 200m y 400m estilos, dos de las cuatro pruebas que ganó en los Juegos Olímpicos.
“🦁¡QUÉ ANIMAL LEÓN MARCHAND!— Teledeporte (@teledeporte) July 30, 2025
✂️¡Venía a esto! A batir el récord del mundo y le ha metido una tijera de un segundo y medio: 1:52.69#AQUASingapore2025
🔴EN DIRECTO: https://t.co/RECPzFcyMw pic.twitter.com/vxgrTWVYMS“
Junto a él sobresalen nombres como David Popovici, Thomas Ceccon, Hubert Kós, Kristóf Milák, Adam Peaty, Sarah Sjostrom o Marrit Steenbergen, que llega tras batir el récord del mundo de los 100 metros libre.
Los retos del campeonato
El torneo servirá además para comprobar el nivel de la nueva hornada de nadadores que ya empieza a irrumpir en la élite continental y que aspira a marcar el próximo ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.
París también hará historia al incluir por primera vez pruebas paralímpicas dentro de unos Europeos de natación, con la disputa de los 50 y 100 metros libre, un nuevo paso hacia la integración de ambas competiciones en un mismo escenario.