España afronta el Europeo de natación en línea con dos grandes bajas y una selección renovada

El Campeonato de Europa de deportes acuáticos de París entra ahora en una de sus semanas más esperadas.

Del 10 al 16 de agosto, el Centro Acuático Olímpico volverá a convertirse en el epicentro continental con la disputa de la natación en línea, una competición marcada por la irrupción de una nueva generación de talentos y por el regreso de algunas de las mayores estrellas del panorama internacional.

00.50 min El equipo español de natación en línea ya está listo para el Europeo de París

España afronta la cita con una selección profundamente renovada, obligada a reinventarse tras las bajas de sus dos principales referencias.

El vigente campeón del mundo de 200 metros braza, Carles Coll, que ya se perdió los Trials de Palma, todavía no ha podido regresar a España por problemas con su visado en Estados Unidos, mientras que la espaldista Carmen Weiler, campeona de Europa en piscina corta el pasado diciembre, tampoco podrá competir por una lesión en el brazo izquierdo.

Dos ausencias que abren la puerta a nuevos nombres en una selección que mezcla juventud, ambición y relevo generacional con los relevos masculinos como la gran baza para luchar por las medallas.

España, entre las bajas y el relevo generacional Con las bajas de Coll y Weiler, el peso del equipo recaerá sobre Hugo González de Oliveira. El campeón del mundo de 200 metros espalda y triple campeón de Europa volverá a ser la principal baza española en las pruebas de espalda y estilos, donde buscará ampliar un palmarés que le mantiene entre los grandes referentes de la natación continental. 01.07 min Hugo González, a TVE: "Entrenando en España pierdo la fuerza del grupo de EEUU, pero tengo más apoyo emocional" A su alrededor emerge una nueva generación llamada a liderar el futuro. El velocista Luca Hoek, de solo 18 años, ha elevado el nivel de los relevos españoles y será una de las grandes esperanzas para pelear por las medallas en el 4x100 y el 4x200 libre masculino. 03.45 min Luca Hoek pulveriza su récord de los 100 m libre en la carrera del siglo de la natación española También destaca la irrupción de Irene Ciércoles, de apenas 16 años, que llega tras batir el récord de España de los 100 mariposa que Mireia Belmonte mantenía desde 2014 y conquistar cuatro medallas en el Europeo júnior. En total, seis de veintiocho nadadores debutarán con la selección absoluta en unos Europeos.

Las estrellas que llegan a París La gran referencia internacional volverá a ser Rusia, que presenta un equipo de 44 nadadores liderado por Kliment Kolesnikov y respaldado por una brillante generación que hace apenas un mes dominó el Europeo júnior de Múnich. Italia, Alemania y Gran Bretaña también llegan con bloques muy potentes, especialmente en las pruebas de fondo y en los relevos, donde España aspira a abrir su medallero. La gran estrella del campeonato será, sin embargo, Léon Marchand. El héroe francés de los Juegos Olímpicos de París 2024 regresa al escenario donde conquistó cuatro oros, aunque lo hace condicionado por la lesión en el aductor derecho que sufrió durante los campeonatos nacionales y que le obligan a perderse las pruebas del 200m y 400m estilos, dos de las cuatro pruebas que ganó en los Juegos Olímpicos. “🦁¡QUÉ ANIMAL LEÓN MARCHAND!



✂️¡Venía a esto! A batir el récord del mundo y le ha metido una tijera de un segundo y medio: 1:52.69#AQUASingapore2025



🔴EN DIRECTO: https://t.co/RECPzFcyMw pic.twitter.com/vxgrTWVYMS“ — Teledeporte (@teledeporte) July 30, 2025 Junto a él sobresalen nombres como David Popovici, Thomas Ceccon, Hubert Kós, Kristóf Milák, Adam Peaty, Sarah Sjostrom o Marrit Steenbergen, que llega tras batir el récord del mundo de los 100 metros libre.