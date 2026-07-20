La piscina climatizada de la Ciudad Deportiva de Cáceres ya lleva el nombre del campeón paralímpico Guillermo Gracia

La piscina climatizada de la Ciudad Deportiva de Cáceres ya lleva oficialmente el nombre de Guillermo Gracia. La Junta de Extremadura ha rendido homenaje este lunes al nadador cacereño, uno de los grandes referentes de la natación adaptada española, en un acto presidido por la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola.

El reconocimiento llega después de una trayectoria deportiva repleta de éxitos. El deportista acaba de regresar del Campeonato del Mundo celebrado en Polonia, donde consiguió 12 medallas, seis de ellas de oro, además de tres récords del mundo y cuatro récords de España, ampliando un palmarés que lo sitúa entre los mejores nadadores paralímpicos del panorama internacional.

Un referente para futuras generaciones Durante el acto, María Guardiola aseguró que dedicar esta instalación al deportista supone reconocer "el talento, el esfuerzo y la capacidad de superación" de Guillermo Gracia, al tiempo que permitirá que los jóvenes que entrenen en estas instalaciones tengan un referente cercano. La presidenta recordó además que la Junta continúa apostando por la mejora de las infraestructuras deportivas de la región. En el complejo de la Ciudad Deportiva de Cáceres se han realizado inversiones superiores a 10,5 millones de euros, destinadas a la mejora de distintas instalaciones, entre ellas la propia piscina climatizada, el pabellón o la residencia para deportistas. También destacó otras actuaciones, como la construcción del rocódromo o la subvención concedida al Ayuntamiento de Cáceres para levantar la futura piscina climatizada de Nuevo Cáceres-Casa Plata. “Qué mejor manera de reconocer a este pedazo de deportista que llamando a esta piscina con su nombre para que las nuevas generaciones puedan identificar al gran referente que es Guillermo.“ María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura

Un homenaje muy especial Visiblemente emocionado, Guillermo Gracia agradeció el reconocimiento y recordó todo lo que la natación ha significado en su vida. El deportista aseguró que en la piscina ha aprendido "a esforzarse, a seguir adelante y a no rendirse", además de vivir algunos de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva. Durante su intervención también tuvo palabras de agradecimiento para su familia, entrenadores, compañeros y todas las personas que le han acompañado desde sus comienzos, asegurando que este reconocimiento también les pertenece a ellos. Asimismo, expresó su deseo de que la piscina siga siendo un espacio donde nuevas generaciones descubran el deporte y aprendan que "con esfuerzo e ilusión los sueños se cumplen". Guillermo Gracia con su madre y el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, el 17 de julio de 2026