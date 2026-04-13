Guillermo García recibe el Premio Picota del Jerte 2026 por su trayectoria y ejemplo de superación

El nadador cacereño Guillermo García Núñez ha sido distinguido con el Premio Excelencia Picota del Jerte 2026, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria deportiva y su ejemplo de superación. El galardón, otorgado por la DOP Cereza del Jerte, se ha entregado en el marco del Salón Gourmets celebrado en Madrid.

Este premio reconoce cada año a figuras destacadas que representan valores como el esfuerzo, la constancia y la excelencia, cualidades que definen la carrera del deportista extremeño tanto dentro como fuera de la piscina.

La organización ha querido destacar no solo su palmarés, sino también su actitud ante la vida, subrayando que su capacidad es “mayor que cualquier discapacidad”, en referencia a su trayectoria personal y deportiva.

Un referente de la natación adaptada Guillermo nació hace 22 años en Cáceres, con Síndrome de Down. Entró por primera vez a una piscina con tres meses, por recomendación médica, y desde entonces no ha parado de conseguir logros. A lo largo de su carrera se ha consolidado como uno de los nombres más destacados de la natación adaptada, con 27 campeonatos del mundo, 15 de Europa y 46 de España. Además, ostenta 12 récords mundiales y 24 nacionales. Un amplio palmarés que le han convertido en un referente del deporte paralímpico y en un ejemplo de perseverancia. Más allá de las medallas, su trayectoria está marcada por una capacidad de superación que le ha permitido derribar barreras dentro y fuera del ámbito deportivo.

Reconocimiento en el Salón Gourmets El acto de entrega ha tenido lugar en el Salón Gourmets, uno de los principales escaparates gastronómicos del país, donde la Cereza del Jerte promociona cada año sus productos y su vinculación con el territorio. La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha sido la encargada de entregarle el premio, afirmando que es algo que le produce “muchísima alegría”, y destacando la actitud, perseverancia y constancia de Guillermo, cualidades que también atribuye a los agricultores del Jerte. ““ Por su parte, Gracia ha agradecido el galardón, afirmando que “representar a esta región es el mejor título del mundo”. También ha añadido que este premio ayuda a demostrar que, en el deporte con discapacidad, “se trabaja muy duro y nada es imposible”. El presidente del Consejo Regulador, José Antonio Tierno, ha calificado a Guillermo de “ejemplo de esfuerzo constante y de superación diaria”, afirmando que en él ven un reflejo de los valores que quieren transmitir: salir adelante gracias al esfuerzo y al trabajo bien hecho, logrando la excelencia.