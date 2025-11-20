La natación española sigue renovándose y competirá en el Europeo de piscina corta con un equipo muy grande
- 25 nadadores, incluidos siete debutantes, se han clasificado para el campeonato; la cifra más alta en 16 años
- Campeonato de Europa de piscina corta de Lublin, en directo del 2 al 7 de diciembre en Teledeporte y RTVE Play
España va a competir en el Europeo de piscina corta de Lublin (Polonia) con uno de los equipos más grandes de su historia formado por 25 deportistas y con una decidida apuesta por la renovación.
Y es que en los últimos meses se suceden los nombres de nadadores jovencísimos que empiezan a imponer su talento no solo a nivel nacional, sino continental.
El caso más sonado fue el Luca Hoeck, que irrumpió la pasada temporada en la élite batiendo tres veces en pocas semanas el récord de España absoluto de los 100 m libre con solo 17 años. El catalán fue de una de las grandes estrellas del Europeo junior junto a María Daza, otra gran velocista del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sant Cugat.
Daza, de 18 años, continúa su progresión y es una de las que llega en mejor forma a este primer campeonato internacional de la nueva campaña. De hecho, la pupila de Ben Titley fue la autora de la marca de más nivel (según las tablas de puntuación de World Aquatics) del recién celebrado Open de España de invierno de Barcelona.
En la piscina de la Escullera también destacaron otro nadador de 18 años como Cristóbal Vargas --la última perla de Xavi Casademont, el reputado entrenador de fondistas en el CAR de Málaga-- o los ya un poco más mayores Eudald Tarrats (22) y Diego Mira (24), que batieron respectivamente los récords de España de 50 braza y 400 estilos.
Estos dos últimos, además de Isak Fernández (18), Mario Méndez (22), Carla Carrón (20) y Paula González Miralles (21), harán su debut como internacionales absolutos en Lublin 2025, como destacó en un mensaje en X el director técnico de Natación de la federación española (RFEN), Santiago Veiga.
La cita --seguramente la de menor trascendencia del calendario de grandes campeonatos-- es además una gran ocasión para que estos jóvenes sumen experiencia y para que el equipo español gane en competitividad de cara al gran objetivo a medio plazo, definido de forma muy gráfica en el título del programa de alto rendimiento de la RFEN 'Objetivo final olímpica 2028'.
Carles Coll y Hugo González al frente
Entre tanto, el liderazgo del equipo nacional recae en Carles Coll, el nadador español que más éxitos logró la temporada pasada, especialmente en piscina corta (de 25 metros); y en Hugo González de Oliveira, que va a volver a medirse con los grandes nadadores europeos tras el bajón que sufrió después de los Juegos de París.
También ejercerán ascendencia sobre esta joven selección con siete debutantes y poco más de 21 años de media los veteranos María de Valdés y César Castro, este también de vuelta en su enésima muestra de superación personal.
Completan la lista de 14 hombres y 11 mujeres Estella Tonrath, Sergio de Celis, Miguel Pérez-Godoy, Iván Martínez, Arbidel González, Miguel Martínez Novoa, Carmen Weiler, Ainhoa Campabadal, Ángela Martínez, Laura Cabanes, Emma Carrasco y Alba Vázquez.
25 nadadores es la tercera delegación más numerosa de España en un Europeo de piscina corta después de los 27 de Estambul 2007 --hace 18 años-- y de Valencia 2000, entonces como anfitriona.
Se da la circunstancia añadida de que en la pasada edición, en 2023, España no llevó ningún nadador a Otopeni (Rumanía), entonces en plena temporada olímpica recargada de competiciones. En las tres anteriores rondaron la decena. Ahora, el grupo se multiplicará para Lublin, sede de la 23ª edición de estos Europeos del 2 al 7 de diciembre.
Un acontecimiento que, por otra parte, está rodeado de polémicas extradeportivas por la situación geopolítica en los confines orientales del continente y el conflicto entre Rusia y Ucrania.