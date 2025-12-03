Carmen Weiler estrena su palmarés con un oro en el Europeo de piscina corta

Carmen Weiler ha logrado el oro en los 200 espalda en el Europeo de natación en piscina corta de Lublin 2025, su primera medalla internacional en categoría absoluta y la primera también para España en este campeonato en Polonia.

Weiler, de 21 años, logró numerosos éxitos como junior, en 2024 se clasificó para los Juegos Olímpicos de París y la temporada pasada ya fue la mejor mujer de la natación española. Entonces se quedó a las puertas de la final en el Mundial de Singapur (en piscina olímpica), pero su progresión ha dado por fin sus frutos en este Europeo con su victoria este miércoles en la prueba larga de su especialidad.

Esta deportista cosmopolita --criada precisamente en Singapur, universitaria en Estados Unidos-- ha dominado la final de los 200 espalda desde su ecuador y ha acabado con un tiempo de 2:01.66, batiendo su propio récord de España por medio segundo exacto y aventajando en más de uno a su inmediata seguidora, la británica Katie Shanahan.

España no lograba una medalla en esta competición continental en piscina corta (de 25 m) desde que Jessica Vall se proclamara campeona de los 200 braza en Copenhague 2017. Y en el palmarés español de los 200 espalda, Weiler sucede a Duane da Rocha.

También ha habido participación española en la final masculina de los 200 espalda, con Iván Martínez Sota. El riojano, de 20 años, ha acabado octavo (1:51.58).