Carles Coll confirma su poderío con el oro en los 200 braza del Europeo de piscina corta

Un año después de su extraordinario desempeño en piscina corta, que culminó con el oro en los 200 braza del Mundial de Budapest, el español Carles Coll ha confirmado su poderío con el título continental en esta misma prueba al imponerse en una tremenda final en Lublin 2025 a Caspar Corbeau.

Y es que el neerlandés llegaba a este campeonato en Polonia como gran favorito después de haberse convertido hace solo unas semanas en el primer hombre que bajaba de los dos minutos en el doble hectómetro a braza. En concreto Corbeau hizo 1:59.52 en la Copa del Mundo de Toronto.

El jueves, en las semifinales, a Corbeau y a Coll les tocó la misma serie en semifinales y el catalán ya dio un aviso al flamante plusmarquista mundial.

“Campeón del mundo 🆚 Plusmarquista mundial



Carles Coll 🇪🇸 le da un aviso a Caspar Corbeau 🇳🇱 en las semifinales de los 200 braza



📲Sigue el #EuropeanAquatics de piscina corta en DIRECTO en @rtveplay https://t.co/iAW9aMqwGe pic.twitter.com/KH9xy2P23I“ — Teledeporte (@teledeporte) December 4, 2025

Pero el duelo que importaba era el de este viernes. Como la víspera, los dos partían por las calles centrales y fueron muy igualados durante casi toda la carrera.

Corbeau --que ha vivido siempre en Estados Unidos-- fue en cabeza los dos primeros largos, pero desde el tercero Coll se puso por delante y no cedió pese al empeño de su rival, que acabó exhausto y casi desfondado en el último largo, en el que cedió 31 de las 41 décimas que les separaron.

Además, con su marca de 2:00.86, Coll --que también estudia en EE.UU., en su caso en Virginia Tech-- ha batido por casi siete décimas su propio récord de España, que consiguió precisamente en el Mundial de piscina corta en 2024.

Justo antes de aquel campeonato, el tarraconense dijo en una entrevista con RTVE.es que está más acostumbrado a nadar en piscinas cortas y consideró que aún tenía tiempo para mejorar en las de medida olímpica (50 m). Será el próximo reto del pupilo de Sergi López, que con 24 años ya ha demostrado que es el mejor de los 200 braza volteando cada 25 metros.

En esta jornada del campeonato también han nadado finales otras tres españolas. Dos días después de lograr el oro en los 200 espalda, Carmen Weiler se ha tenido que conformar con la quinta posición en los 100. Por su parte, en los 800 libre, María de Valdés y Ángela Martínez han sido quinta y octava, respectivamente.

Además, Luca Hoek y Sergio de Celis han reclamado su protagonismo al clasificarse para la final de los 100 libre con sus mejores marcas, es decir, con récord de España. Primero superó su propia plusmarca De Celis y a continuación, en la segunda semifinal, lo rebajó Hoek hasta los 46.04... con solo 17 años.

En categoría femenina, María Daza a punto estuvo también de lograr el pase, pero terminó novena con 52.61, con lo que ha igualado el récord nacional de Lidón Muñoz.

En fin, después de cuatro días de competición, España suma dos medallas, ambas de oro, en la primera gran cita de una temporada que culminará con el Europeo de París en piscina de 50 m.