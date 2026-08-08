Demi Vollering devuelve el golpe a Kasia Niewadoma y le roba el maillot amarillo a falta de la última jornada del Tour

Dicen que después de la tempestad llega la calma, pero en Niza fue Demi Vollering la que apareció. Lo que parecía una jornada de transición, con dos cotas de cuarta categoría en los últimos 20 kilómetros, acabó convirtiéndose en un infierno para Kasia Niewiadoma que vio como el ímpetu de la neerlandesa reventaba sus opciones de llegar a la última etapa como líder.

La organización determinó que la última cota acababa a 7,6 kilómetros de meta, pero a 6,2, en una rampa no puntuable, Demi Vollering vio la opción de asestar su golpe en un final más cercano a una clásica que a una etapa de gran vuelta. El resultado, ver a Kasia Niewiadoma absolutamente rota viendo como le devolvían el golpe moral de Mont Ventoux y con la neerlandesa siendo la que defenderá 8'' de renta con los cuatro ascensos al col d'Eze en el día definitivo.

“¿Para sprinters? ¡PARA REVENTAR LA GENERAL!



Demi Vollering rompe a ritmo a Kasia Niewiadoma y puede ponerse con el maillot amarillo del #TourRTVE8a



¡Qué Tour de Francia estamos viviendo! pic.twitter.com/Ec3CY1FnT2“ — Teledeporte (@teledeporte) August 8, 2026