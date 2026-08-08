Demi Vollering devuelve el golpe a Kasia Niewadoma y le roba el maillot amarillo a falta de la última jornada del Tour
- La neerlandesa logró la victoria de etapa por 17'' y sumó 10'' de bonificación frente a 4'' de la polaca
- Sigue mañana la última etapa del Tour de Francia desde las 16h. en Teledeporte y RTVE Play
Dicen que después de la tempestad llega la calma, pero en Niza fue Demi Vollering la que apareció. Lo que parecía una jornada de transición, con dos cotas de cuarta categoría en los últimos 20 kilómetros, acabó convirtiéndose en un infierno para Kasia Niewiadoma que vio como el ímpetu de la neerlandesa reventaba sus opciones de llegar a la última etapa como líder.
La organización determinó que la última cota acababa a 7,6 kilómetros de meta, pero a 6,2, en una rampa no puntuable, Demi Vollering vio la opción de asestar su golpe en un final más cercano a una clásica que a una etapa de gran vuelta. El resultado, ver a Kasia Niewiadoma absolutamente rota viendo como le devolvían el golpe moral de Mont Ventoux y con la neerlandesa siendo la que defenderá 8'' de renta con los cuatro ascensos al col d'Eze en el día definitivo.
“¿Para sprinters? ¡PARA REVENTAR LA GENERAL!— Teledeporte (@teledeporte) August 8, 2026
Demi Vollering rompe a ritmo a Kasia Niewiadoma y puede ponerse con el maillot amarillo del #TourRTVE8a
¡Qué Tour de Francia estamos viviendo! pic.twitter.com/Ec3CY1FnT2“
Squiban y Adegeest retan al pelotón
La etapa más larga del Tour ha dejado a dos valientes retando a un pelotón que tenía muchos frentes y gente que quería tirar. Squiban y Adegeest han estado más de 130 kilómetros escapadas ante un pelotón que les dejó más de 6 minutos de ventaja, los cuales fueron desaparecieron con los muchos equipos que llegaban al frente del pelotón. Unos como SD Worx, pensando que Lorena Wiebes podía ganar la etapa, otros como FDJ, pensando que Vollering podía recortar tiempo en la general.
“El dolor de Maëva Squiban no se puede sentir, pero sí escuchar.— Teledeporte (@teledeporte) August 8, 2026
La francesa, que iba en cabeza de carrera, se cayó y luchó por volver a conectar con su compañera de fuga pese al evidente dolor que sufría. #TourRTVE8a
🚴♀️ El desenlace de la etapa en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/m8Djv5vZs3“
Adegeest fue cazada a 10 kilómetros de meta, antes de la última cota que reventó todo. Antes, Maëva Suiban se caía dejando una imagen de auténtica agonía, pedaleando con solo una mano en el manillar por el dolor que tenía en el brazo.
La cote de la Ginestière, a 10 kilómetros de meta, parecía el último escollo antes de que ciclistas como Wiebes o Balsamo luchasen por la victoria parcial. Pero como dijo Vollering tras su triunfo, ''ella había visualizado que se vestía de amarillo''. Lo visualizó tan fuerte que voló a seis kilómetros de meta, con tan solo Longo-Borghini pudiendo salir con Niewiadoma a tapar su fortísimo intento.
“¿Para sprinters? ¡PARA REVENTAR LA GENERAL!— Teledeporte (@teledeporte) August 8, 2026
Demi Vollering rompe a ritmo a Kasia Niewiadoma y puede ponerse con el maillot amarillo del #TourRTVE8a
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Pero la neerlandesa no paró, siguió torturando a sus dos rivales en cada pedalada hasta que sacó auténticamente de punto a Niewiadoma, que pasó de 100 a 0 a pocos metros de coronar el repecho ante una Demi Vollering que ya sí volaba hacia el amarillo.
La polaca tuvo la suerte de que para esos seis últimos kilómetros Longo Borghini se lanzó a buscar el podio, que aún sigue teniendo a más de un minuto de la tercera plaza que marca Reusser. Niewiadoma iba completamente rota y ni siquiera pudo darle un relevo a la italiana de UAE, que consiguió dejar el hueco con Vollering en 17'', que sumados a los 6'' extra de bonificación que consiguió la ahora líder del Tour sobre la polaca deja la diferencia entre las dos candidatas a ganar el Tour de Francia en tan solo 8 segundos.