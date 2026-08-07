Walter Bouzán y Alberto Llera defienden cetro en el 88º Descenso Internacional del Sella ante 1.300 rivales

Este sábado se disputa la 88ª edición del Descenso Internacional del Sella, una cita tradicional de agosto en el piragüismo mundial que reúne a palistas de todas partes del mundo, quienes buscan arrebatar el cetro a dos locales: Walter Bouzán y Alberto Llera. Naturales de Ribadesella (Asturias), localidad de meta de la prueba que tiene salida en Arriondas, los dos veteranos piragüistas defienden el título logrado en 2025 en K2 sénior.

En el caso de Bouzán sería su décimo título en caso de ganar también este año. Ambos marcaron este jueves el mejor tiempo de la contrarreloj de cabezas de serie, disputada entre el puente de San Román, en Llovio, y el puente de Ribadesella, con un registro de 13:27 minutos, lo que les otorga la primera posición de salida en Arriondas.

Javier López y Pedro Vázquez fueron segundos con un tiempo de 13:34, mientras que David Rodríguez y Adrián Martín completaron el podio provisional con 13:44. Miguel Llorens y Valdemar Jorgensen ocuparon la cuarta posición con 13:47 y los argentinos Juan Ignacio Cáceres y Pedro Agustín Ratto cerraron el top cinco de K2 con 13:50.

En la categoría K1 masculina, el mejor registro correspondió a Joaquín Iglesias, con un tiempo de 15:35, por delante de Alberto Plaza, segundo con 15:40, y del británico James Russell, tercero con 15:43. Guillermo Alonso Canteli, con 15:49, y el sudafricano Joshua Fenn, con 15:56, completaron las cinco primeras plazas de K1, informa Efe.

En categoría femenina Tania Fernández y Tania Alvarez, 'Las Tanias', no estarán este año en la salida, por lo que dejan vacante el trono. Sí han confirmado su presencia dos K2 extranjeras de nivel, caso la de las hùngarás Panna Sinko y Panna Sepe y la de las danesas Pernille Hostrup y Catharine Nielsen.

En K1, por contra, sí estará la asturiana Yaiza Novo ante el reto de revalidar título por primera vez en más de una década. No lo tendrá fácil con rivales como la también local Andrea Rodriguez, tercera el año pasado, la húngara Zsofia Cfellay y la sudafricana Saskia Hockly.

Los tiempos auguran un nivel de competitividad acorde con el ambiente festivo que lleva marcando la semana en la comarca asturiana, que reúne en el evento a un número en torno a los 1.300 deportistas repartidos en 800 embarcaciones.

La salida en verso: el pregón a cargo de Santi Cazorla Después de varios días de celebraciones previas, la fiesta de las Piraguas de Asturias comenzará el sábado a las 10.00 horas con el tradicional desfile por las calles de Arriondas. A las 11:50 horas está prevista la salida en verso, el pregón, a cargo del futbolista asturiano Santi Cazorla, previa a la interpretación colectiva del himno de Asturias y al característico cañonazo de las 12:00 horas que da inicio a la competición, momento en el que la palista Sara Ouzande hará la tradicional levantada del cepo. La jornada festiva continuará en los Campos de Oba, en Llovio, donde a partir de las 14.30 horas se celebra la comida para los participantes, seguida a las 17:00 horas por la ceremonia de entrega de premios a los vencedores de las distintas categorías. La jornada del sábado concluirá a las 20:00 horas con el Desfile de los Campeones del Sella por el casco urbano de Ribadesella, informa Europa Press. El recorrido es de unos 20 kilómetros y la llegada de los primeros palistas se espera en torno a las 13:00 horas. El descenso no es sólo un evento deportivo, sino una fiesta de interés turístico a la que se prevé la asistencia de 300.000 personas, para lo que se activará un dispositivo especial.