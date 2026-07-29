La FIFA abre un expediente contra la selección Argentina y Gavi por los incidentes tras la final del Mundial

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un expediente contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tres jugadores y un técnico de su selección, así como contra el futbolista español Gavi tras los incidentes ocurridos al término de la final del Mundial 2026 entre ambos combinados.

Diez días después de esos hechos y tras el informe realizado por el instructor de ética designado para este caso, la federación internacional ha informado este miércoles de que se ha iniciado un procedimiento disciplinario contra los jugadores argentinos Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada y el técnico Roberto Fabián Ayala, así como contra el español Pablo Martín Páez Gavira Gavi.

Según informa Efe, a Nahuel Molina se le imputan dos cargos de agresión, uno consumado y otro en intento, y otro por conducta antideportiva; a Leandro Paredes, tres cargos de agresión, y a Thiago Almada, el de conducta antideportiva. Mientras que al asistente del seleccionador de la albiceleste Lionel Scaloni, el exfutbolista Ayala, un cargo de agresión.

Por parte de España, se investiga a Gavi por conducta antideportiva.

Cuando España empezó a celebrar el triunfo en la final disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey (cerca de Nueva York), varios jugadores argentinos agredieron a futbolistas españoles y Gavi se enzarzó con ellos en la trifulca.

Finalmente, en el caso de la federación argentina, la AFA, la comisión investiga posibles incumplimientos de los artículos 13, 14 y 15 del Código Disciplinario. En particular por "cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina".

Los imputados tendrán ahora la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante.