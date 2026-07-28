Joan Laporta desvela que ha sufrido una arritmia

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha desvelado que ha sufrido una arritmia cardíaca que le ha mantenido algunos días ingresado y que no viajará con el equipo a Inglaterra, donde el conjunto de Hansi Flick realizará su 'stage' de pretemporada, ya que los médicos le han recomendado "tranquilidad".

"¡Todo ha ido bien! ¡Me han revertido la arritmia! Vuelvo a tener el corazón latiendo de forma rítmica. Muy agradecido a los grandes médicos/as, enfermeros/as y personal sanitario del Hospital de Barcelona, dirigidos por el doctor Jordi Morillas. Han hecho un trabajo excelente", escribió en una publicación en la red social Instagram.

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Agradecimientos al equipo sanitario

El máximo mandatario del club azulgrana quiso destacar el trabajo del profesional sanitario que le ha atendido. "Además de su sabiduría y grandes conocimientos, el trato humano es bondadoso, comprensivo, lleno de paciencia y cariñoso, dignificando la medicina y el juramento hipocrático. Una prueba más de que en Barcelona y en Cataluña también hacemos muy buen trabajo y de máxima calidad. Y muy orgulloso especialmente también de los servicios médicos del Barça, con el doctor Xavier Corbella al frente, y de mi jefa de Gabinete, Manana Giorgadze, que han coordinado todo con mucha eficiencia", subrayó.

"También mi agradecimiento al doctor Valentí Fuster y a todo su equipo del Mount Sinai por sus buenos consejos, que me dieron tranquilidad, y al doctor Brugada, para recomendarme el procedimiento a seguir para revertir la arritmia. Por último, quiero agradecer todas las muestras de apoyo y acompañamiento de mis hijos, hermanos, familiares y amigos. Muchas gracias a todos, nunca mejor dicho, de corazón", finalizó.

De esta manera, no podrá acudir finalmente al 'stage' de pretemporada del equipo en St. George's Park, centro nacional de entrenamiento de la Federación Inglesa. Este viernes, los de Hansi Flick, todavía sin la mayoría de los internacionales que participaron en el Mundial, se enfrentarán al Birmingham City, club de la Championship, la segunda división inglesa.