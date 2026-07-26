Campeonato de España de Atletismo 2026, en directo: última sesión con 14 finales

Este domingo 26 de julio se disputa en el estadio Ciudad de Málaga la sesión de tarde de la tercera jornada de los Campeonatos de España absolutos de atletismo, entre otras finales, las de salto de altura femenino, el lanzamiento de jabalina masculino, y el lanzamiento de peso en mujeres con Belén Toimil.

La sesión comienza a las 19:45 horas con la disputa de la final del salto con pértiga masculino, prevista inialmente para el pasado viernes y aplazada a hoy domingo debido a las fuertes rachas de viento que soplaron en el estadio Ciudad de Málaga.

Jaël Bestué, una de las estrellas de los campeonatos pone a prueba su claro favoritismo en la final de los 200 metros lisos tras haber firmado unos espectaculares 22.74 en su semifinal.

Otro de los concursos con más expectación es la final del salto de longitud en categoría masculina, donde Lester Lescay, Jaime Guerra, Eusebio Cáceres y Héctor Santos prometen emociones fuertes en el foso.

Los 800 metros volverán a ofrecer la pugna entre Mohamed Attaoui y Elvin Josué Canales en categoría masculina, y Lorea Ibarzabal, Daniel García y Rocío Arroyo, en la femenina.

Uno de los duelos de la noche es, sin duda, el que a priori protagonizarán Asier Martínez y Quique Llopis en los 110 metros vallas, quienes disputan las semifinales a partir de las 21:05 horas.

Las pruebas de relevos 4x100 metros y 4x400 metros pondrán el punto final a unos Campeonatos que sirven como antesala al Europeo de Birmingham que se disputa del 10 al 16 de agosto y que podrás ver también en Teledeporte y RTVE Play.