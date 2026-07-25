El Atlético de Madrid culminó este sábado el fichaje del extremo internacional surcoreano Kang in Lee, que reforzará el ataque del conjunto rojiblanco para las próximas cinco temporadas, hasta 2031, después de lograr su traspaso desde el París-Saint Germain, en el que ha jugado desde 2023.

El futbolista, de 25 años, es el tercer fichaje del club madrileño para el nuevo curso, junto al lateral izquierdo e internacional español Alejandro Grimaldo, procedente del Bayer Leverkusen, y al medio centro de la selección danesa Morten Hjulmand, que viene desde el Sporting de Portugal, también traspasado. El primero ha firmado hasta 2030. El segundo, hasta 2031.

A la vez, mientras negocia la posible permanencia del argentino Nico González, una vez finalizado su año de cesión desde el Juventus, y no haya ejecutado la opción de compra de 32 millones de euros (el club rojiblanco quiere rebajarla ostensiblemente), hay dos bajas respecto a la pasada campaña: el delantero y máximo goleador de la historia del club, Antoine Griezmann, fichado por el Orlando City, y el defensa central Clement Lenglet, al Benfica.