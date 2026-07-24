Jurgen Klopp es confirmado oficialmente como seleccionador alemán para la próxima Eurocopa y el Mundial 2030

El técnico alemán Jurgen Klopp ha sido confirmado oficialmente como seleccionador de Alemania este viernes en rueda de prensa y un comunicado, después de varias semanas de negociaciones. Desde el cese de su antecesor, Julian Nagelsmann, tras la eliminación del Mundial de fútbol ante Paraguay en la primera eliminatoria, el ex entrenador del Liverpool había sido el elegido, pero mantenía contrato con el área deportiva de Red Bull.

Klopp asumirá el cargo oficialmente el próximo 15 de agosto, después del parón veraniego, y firmará un contrato que se extenderá por cuatro años, abarcando la Eurocopa 2028 y el Mundial de 2030. Nagelsmann renunció el 3 de julio, tres días después de la eliminación de Alemania en una tanda de penaltis contra Paraguay en dieciseisavos de final.

Aunque la intención inicial del joven seleccionador era continuar, los dirigentes de la DFB ya habían puesto sus ojos en Klopp y su nombre ya había sido puesto negro sobre blanco. Sólo faltaba resolver el contrato que tenía con Red Bull.

Peter Krawietz, Pepijn Lijnders y Sven Bender se unirán a Klopp como entrenadores asistentes. Ambos son colaboradores habituales de Klopp, con quien ganaron la Champions con el Liverpool en 2019 y la Premier League inglesa en 2020, entre otros trofeos.

"La selección nacional puede unirnos a los alemanes como casi ninguna otra cosa. Eso es precisamente lo que hace que esta tarea sea tan especial para mí. Agradezco todo lo que he vivido y aprendido en Red Bull durante el último año y medio, y la franqueza que hizo posible este acuerdo. Ahora afronto con ilusión esta tarea tan especial en el fútbol alemán, que abordaremos juntos con humildad y paciencia: construir un equipo que luche unido, que disfrute del fútbol y al que la gente de nuestro país pueda apoyar con total convicción", afirmó Klopp en su presentación.

Klopp se estrenará contra los Países Bajos el 24 de septiembre en Ámsterdam, Alemania se enfrentará a Grecia tres días después en Augsburgo, en el primer partido internacional de Klopp como local. Posteriormente jugará contra Serbia en Múnich el 1 de octubre y contra Grecia en Salónica el 4 de octubre.