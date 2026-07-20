En directo Esperando a la Roja: Estrella 2, el programa especial sobre la llegada de la Selección a Madrid

La Selección Española ha aterrizado en Madrid tras su histórico triunfo en Nueva York para recorrer las calles de la capital en una tarde marcada por la euforia colectiva. RTVE Noticias ha puesto en marcha un dispositivo digital especial para seguir cada detalle de la celebración en redes sociales y plataformas: RTVE Play, YouTube de RTVE Noticias, TikTok, IG y Facebook.

Dieciséis años después de aquella mágica noche en Sudáfrica que cambió la historia deportiva de nuestro país, España vuelve a sentirse campeona del mundo. Si 2010 fue el año del inicio de un mito, este 2026 será recordado como el momento en que una nueva generación de futbolistas ha logrado coser una segunda estrella en el pecho. El triunfo frente a Argentina no es solo un título, es la confirmación de que este equipo ha sabido heredar el legado ganador sin quedar atrapado en la nostalgia.

Recibimiento entre vítores ““ La primera parada de los campeones ha sido el Palacio de la Zarzuela, donde han sido recibidos entre vítores. El capitán, Rodri, no se separa del trofeo y, junto a Luis de la Fuente, encabeza la comitiva. El equipo ha contado con un pasillo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los exteriores del palacio y a continuación, ha sido recibido por la Familia Real al completo. "Sois un conjunto estelar y legendario para la historia de nuestro fútbol y del deporte español", ha afirmado emocionado Felipe VI.

El triunfo de la constancia y la ambición RTVE Noticias Vídeo Jaime Garrido habla de la ambición e ilusión joven en el mundo del fútbol Jaime Garrido, futbolista del R. S. D. Alcalá, ha contado los sacrificios que implica llegar a convertirse en un profesional de este deporte... Ver ahora Muchos jóvenes sueñan con llegar a la Selección, pero el camino exige picar piedra lejos de los focos. Jaime Garrido, futbolista del R. S. D. Alcalá, ha contado los sacrificios que implica llegar a convertirse en un profesional de este deporte. "Lo más importante es ser autocrítico, porque ahí está el verdadero crecimiento de un futbolista", ha afirmado.

La misma ilusión a cualquier edad RTVE Noticias Vídeo El triunfo de La Roja se ha vivido con gran ilusión en residencias de ancianos de toda España Carmen Carrió, de Residencia Los Fresnos de Gijón, ha contado en directo cómo ha sido una noche en la que la edad no ha impedido la celebración... Ver ahora En la Residencia Los Fresnos, de Gijón, el triunfo de la Selección Española se ha vivido con gran ilusión. Carmen Carrió, una de sus residentes, ha intervenido en directo para contar cómo ha sido una noche en la que la edad no ha impedido la celebración. ““ Lo mismo ocurre con los más pequeños. Muchos de ellos viven la euforia de un Mundial por primera vez en su vida. Es el caso de este grupo de niños de un pueblo de Almería, que cuentan como han disfrutado con el triunfo de su Selección.