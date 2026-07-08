El Fulham hace oficial la contratación de Arbeloa

Álvaro Arbeloa tiene un nuevo club: se trata del Fulham, equipo londinense de la Premier League, con el que ha firmado hasta 2029. Esta será su segunda experiencia en las grandes ligas y la primera fuera de España.

El exentrenador del Real Madrid y del Castilla será el sustituto del portugués Marco Silva, quien dejó Craven Cottage después de cinco años para unirse al Benfica. Con esto, se completa una cadena de cambios de entrenadores, ya que José Mourinho, que era técnico del equipo portugués, será el sucesor de Arbeloa en el Real Madrid, y Silva tomará el lugar de 'The Special One' en el equipo portugués.

El exjugador del Real Madrid inició su carrera como entrenador en 'La Fábrica' (nombre por el que se conoce a la cantera del Real Madrid) en 2022, dirigiendo al Juvenil A del club. Allí estuvo tres temporadas, destacando tanto que en 2025 fue nombrado técnico del Real Madrid Castilla, reemplazando en el banquillo a una leyenda merengue como Raúl González Blanco. Sin embargo, en el filial madridista permaneció solo seis meses, ya que con la salida de Xabi Alonso del primer equipo, Arbeloa fue nombrado entrenador del Real Madrid, donde se mantuvo hasta el final de la temporada.

Reencuentro con Xabi Alonso En la primera jornada de la Premier League 2026-2027, su Fulham se enfrentará al Chelsea de Xabi Alonso, un 'West London Derby' con pasado madridista. El oriundo de Salamanca vuelve a Inglaterra, país en el que ya vistió las camisetas de Liverpool y West Ham United, después de una trayectoria repleta de títulos: 2 Champions con el Real Madrid y el Mundial de 2010.