Gran Premio de Mónaco 2026, en directo hoy la carrera de Fórmula 1

El Mundial de Fórmula 1 vuelve con el Gran Premio de Mónaco, en la sexta carrera de lo que va de temporada. Andrea Kimi Antonelli llega tras haber vencido a George Russell en la última carrera en Canadá. El italiano acumula cuatro victorias consecutivas y se escapa en el liderato de la clasificación; en cambio, Russell deberá recuperar terreno después de su abandono en Montreal debido a una rotura en el módulo de la batería.

Ferrari buscará volver a la cima en este premio y mejorar lo conseguido por Lewis Hamilton, que logró colarse en el podio en Canadá. A esto se le suma el recién renovado Charles Leclerc, que corre en su casa y querrá mejorar el tercer lugar conseguido en 2024.

Tanto McLaren como Red Bull llegan con la urgente necesidad de frenar el dominio que ha mostrado Mercedes en las últimas temporadas. La escudería británica se encuentra en una búsqueda activa para recuperar posiciones en la clasificación, especialmente después de sus tropiezos en Canadá, y anhela celebrar su 1000.º premio disputado con una victoria contundente. Por su parte, la escudería austriaca confía en que Max Verstappen pueda mantenerse en la pelea por el título, que a medida que avanzan las carreras, comienza a distanciarse de sus rivales.

Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso llegan a Mónaco con sensaciones muy diferentes. Sainz ha estado mejorando, ya que logró sumar puntos con Williams en Canadá y espera seguir manteniendo su 100% de efectividad al acabar en los puntos en Montecarlo, después de haber corrido al menos diez veces. Por su parte, Alonso llega a esta carrera con el objetivo de dar la vuelta al comienzo difícil de Aston Martin con su motor Honda.