Míchel no continuará en el Girona la próxima temporada

El entrenador Míchel Sánchez, que terminaba contrato con el Girona el próximo 30 de junio, no dirigirá al equipo rojiblanco a partir de la próxima temporada, según ha confirmado este jueves el club catalán.

El técnico madrileño llegó a Montilivi en el verano de 2021 y llevó al Girona a los mayores éxitos deportivos de su historia, la tercera posición de la temporada 2023-24 y la posterior participación en la Liga de Campeones, pero dejará la entidad catalana tras descender a LaLiga Hypermotion en la última jornada del campeonato.

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