El Dakar mantiene su apuesta por Arabia Saudí pese a la crisis de Oriente Medio
- La edición del rally en 2027 será la más larga desde que se celebra en este país
- Rally Dakar, del 1 al 15 de enero de 2027 en Teledeporte y RTVE Play
El rally Dakar de 2027 vivirá su octava edición en Arabia Saudí pese a la situación crítica que vive Oriente Medio, según han confirmado este martes los organizadores al presentar el recorrido de la prueba, el más largo desde que se celebra en ese país.
En total, los pilotos tendrán que recorrer 5.300 kilómetros en 14 jornadas con dos etapas maratón y nuevos territorios no explorados hasta ahora en el desierto arábigo.
La aventura comenzará el 1 de enero en la Ciudad Económica Rey Abdalá y concluirá el día 15 en ese mismo lugar, al borde del Mar Rojo.
El director general de ASO, Yann Le Moenner, reconoció que la actual situación geopolítica les generó dudas, pero que siguen la actualidad al día y que por ahora tienen garantías de que la carrera podrá celebrarse en Arabia Saudí. "Tenemos un socio sólido y comprometido que muestra su estabilidad en las últimas semanas", ha dicho.
Bisha, eje de la segunda mitad
Tras un prólogo en la King Abdullah Economic City, la caravana pondrá rumbo al norte para comenzar un largo bucle en el sentido de las agujas del reloj con las primeras paradas en Alula, Hail y Al Duwudimi.
Luego Bisha se convertirá en el eje de varias etapas (entre la 7ª y la 11ª, con un paso entre medias por Wadi Ad-Dawasir) antes de regresar a la ciudad de salida y llegada del rally.
El argentino Luciano Benavides, ganador de la última edición en motos, se ha felicitado por que la de 2027 sea la edición más larga: "Los pilotos mejor preparados física y mentalmente estarán más en forma al final, es algo que me gusta".
"A mí me gustan las jornadas largas y también las dos maratón y el hecho de tener la segunda al final puede aportar cosas interesantes. Habrá menos información y estrategia y eso puede convertir la carrera en más palpitante", ha agregado el piloto de KTM.
En la presentación del rally en París, el director David Castera ha asegurado que su objetivo pasa por mantener el suspense hasta el final como ya hicieron el año pasado, cuando Benavides se impuso en la última etapa y por tan sólo 2 segundos.