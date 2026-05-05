El Dakar mantiene su apuesta por Arabia Saudí pese a la crisis de Oriente Medio

El rally Dakar de 2027 vivirá su octava edición en Arabia Saudí pese a la situación crítica que vive Oriente Medio, según han confirmado este martes los organizadores al presentar el recorrido de la prueba, el más largo desde que se celebra en ese país.

En total, los pilotos tendrán que recorrer 5.300 kilómetros en 14 jornadas con dos etapas maratón y nuevos territorios no explorados hasta ahora en el desierto arábigo.

La aventura comenzará el 1 de enero en la Ciudad Económica Rey Abdalá y concluirá el día 15 en ese mismo lugar, al borde del Mar Rojo.

El director general de ASO, Yann Le Moenner, reconoció que la actual situación geopolítica les generó dudas, pero que siguen la actualidad al día y que por ahora tienen garantías de que la carrera podrá celebrarse en Arabia Saudí. "Tenemos un socio sólido y comprometido que muestra su estabilidad en las últimas semanas", ha dicho.