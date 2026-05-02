Muere Alex Zanardi, expiloto de F1 al que un accidente le hizo reinventarse y ser luego medallista paralímpico

El italiano Alex Zanardi, expiloto de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, ha muerto a los 59 años, dejando un legado de superación dentro y fuera de la competición, tras una vida dedicada al deporte y a la capacidad de sobreponerse a la tragedia.

"Con profundo pesar, la familia anuncia el repentino fallecimiento de Alessandro Zanardi ayer por la noche, 1 de mayo", informó su familia este sábado en un comunicado. "Alex falleció en paz, rodeado del amor de sus seres queridos. La familia agradece sinceramente a todos aquellos que han expresado sus condolencias en estos momentos y solicita respeto a su dolor y privacidad durante este período de duelo", agregaron.

Durante su etapa como piloto de Fórmula Uno, en 1993 Zanardi sufrió un grave accidente que casi le cuesta la vida y le tuvo varios meses fuera de los circuitos. Ocho años después, ya en la categoría Champ CART, tuvo otro que le costó la amputación de las piernas.

Se reinventó como exitoso ciclista paralímpico y llegó a ganar dos oros en los Juegos de Londres, hasta que en 2020, un camión lo atropelló. Desde entonces estuvo en casa sin apenas aparecer en público..

Un trayectoria deportiva única En F1 Zanardi disputó 44 pruebas entre 1991 y 1994 y en 1999, con los equipos Jordan, Minardi, Lotus y Williams. Fue en el circuito de Spa-Francochamps donde en la temporada de 1993, cunado formaba parte de la escudería Lotus, tuvo un grave accidente. La conmoción cerebral por ese impacto le mantuvo fuera de la competición durante varios meses. El 15 de septiembre de 2001, cuando competía en la CART en el circuito alemán de Lausitzring, sufrió un terrible accidente en el que perdió el control de su monoplaza, que quedó partido en dos tras el impacto y a causa del cual le tuvieron que amputar ambas piernas. Siguió compitiendo, en el Mundial de turismos antes de encontrar una nueva motivación en el ciclismo de mano, y en 2011 ganó el Maratón de Nueva York en la modalidad ‘handbike’, estableciendo además un nuevo récord de la prueba. Como paraciclista, conquistó dos medallas de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y, cuatro años después, en Río 2016 sumó otro oro y una plata más; además, acumuló otros éxitos internacionales, consolidándose como uno de los grandes referentes del deporte adaptado.