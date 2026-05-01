Las 'Golden Bubbles' vuelven a liderar a España en los World Relays de Botsuana

Atletas españoles convocados: Mujeres 4x100: Jaël-Sakura Bestué, Lucía Carrillo, Esperança Cladera, Esther Navero, María Isabel Pérez, Aitana Rodrigo. 4x400: Rocío Arroyo, Carmen Avilés, Blanca Hervás, Ana Prieto, Eva Santidrián y Paula Sevilla. Hombres 4x100: Andoni Calbano, Alberto Calero, Juan Carlos Castillo, Guillem Crespí, Ander Garaiar, Jorge Hernández y Jaime Sancho. 4x400: Julio Arenas, Bernat Erta, Markel Fernández, Samuel García, David García, Manuel Guijarro, Óscar Husillos.

España participa este fin de semana en una nueva edición de los World Relays, la competición de relevos en la que el año pasado los equipos nacionales femeninos causaron sensación y que van a servir de clasificación para el Mundial de atletismo de Pekín 2027.

De hecho, entre este sábado y domingo en Gaborone (Botsuana) se van a repartir casi todos los billetes para las seis pruebas de relevos (4x100 y 4x400 m masculinos, femeninos y mixtos) de cara a la gran cita del año que viene y ese va a ser el gran objetivo de la mayoría de las selecciones, incluida la española.

El sistema de competición es básicamente el mismo de Guangzhou 2025. El sábado se disputarán solo series de clasificación (con entre cinco o seis equipos por carrera, dependiendo del número de inscripciones). Se clasificarán para el Mundial los dos mejores de cada serie. Además, esos mismos pasarán a la final, mientras que el resto irán a la repesca, en ambos casos el domingo.

La segunda jornada en el Estadio Nacional de Gaborone empezará precisamente con esa nueva oportunidad de clasificación para Pekín 2027 con otros dos billetes en juego por cada una de las dos series de repesca en las respectivas pruebas. Y el colofón serán las finales por las medallas de esta octava edición de los World Relays.

La clasificación de los World Relays al Mundial de Pekín 2027 y el Ultimate 2026 worldathletics.org

Complicada defensa del título en 4x400 Las opciones de la delegación española de subir al podio se centran de nuevo en las mujeres, y en concreto en el 4x400 que defiende el título con la misma base del equipo, aunque con algún cambio. Tras unos meses irregulares no ha sido seleccionada Daniela Fra, regresa Eva Santidrián después de no haber competido en pista cubierta por una lesión y se han incorporado a las Golden Bubbles las pujantes Ana Prieto y Rocío Arroyo. De hecho, las dos jóvenes atletas ya formaron parte del cuarteto que ganó el bronce en la final del Mundial indoor de Torun de hace poco más de un mes junto a Blanca Hervás y Paula Sevilla. Completa el grupo otra cuatrera de garantías como Carmen Avilés. En total, para cada distancia el seleccionador español, Pepe Peiró, ha convocado a seis o siete atletas y luego los responsables técnicos eligen de entre ellos a los que quieren para cada carrera. Este año en los 4x400 de mujeres no participará Estados Unidos, pero sí lo hará una potencia de la prueba en los últimos años como Países Bajos, que no estuvo en la cita cantonesa el año pasado. Eso sí, las neerlandesas ya no tienen a Femke Bol, que se ha pasado a los 800 m. Con todo, el favorito es Jamaica con un equipo liderado por la especialista en vallas Rushell Clayton. En categoría masculina, por marcas España está muy lejos de las mejores selecciones en la prueba más esperada por la afición local ya que Bostuana es el vigente campeón del mundo de 4x400 después de que en Tokio 2025 Collen Kebinatshipi se impusiera a los relevistas de Estados Unidos y Sudáfrica en una emocionante recta final para rematar el trabajo de sus compañeros Lee Bhekempilo Eppie, Bayapo Ndori y el gran Letsile Tebogo. Eso sí, en el 4x400 mixto España también alberga esperanzas después de que en Torun 2026 el equipo nacional consiguiera la plata. España confirma su nivel en relevos con la plata en el 4x400 mixto del Mundial de atletismo de pista cubierta Mario Vallejo

Gran expectación en los 4x100 El otro cuarteto español que deslumbró al mundo el año pasado en Guangzhou fue el femenino del 4x100, en el que también se mantiene el núcleo duro con Jaël-Sakura Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez, recuperada de los problemas que le impidieron competir en invierno; mientras que la incombustible Paula Sevilla se centrará en los 400. Las otras integrantes del equipo son Esther Navero, Aitana Rodrigo y Lucía Carrillo. Con todo, este año el nivel de las rivales es enorme, empezando otra vez por Jamaica, que contará con estrellas como la quíntuple campeona olímpica Elaine Thompson-Herah, la doble campeona del mundo de los 200 Shericka Jackson o las gemelas Tia y Tina Clayton, que con 21 años ya no son el futuro, sino el presente de esta potencia de la velocidad. Otro dato que da cuenta del aumento de la competencia es que este año participarán cuatro equipos femeninos más de 4x100 que en la anterior edición de los World Relays. También es notable la participación en la prueba masculina con grandes nombres como el canadiense Andre De Grasse, el británico Jeremiah Azu o el estadounidense Courtney Lindsey, que liderará a un equipo de circunstancias, pero siempre poderoso. Además, en esta primera edición de los World Relays en el continente africano, habrá muchos ojos puestos en Sudáfrica --con un Akani Simbine que llega entre algodones-- además de Botsuana, lógicamente. España --sin su mejor sprinter Abel Jordán-- tendrá pues que rendir al máximo para tener opciones de clasificación tanto en esta prueba como en el 4x100 mixto, modalidad que se estrenará en el programa de un Mundial absoluto al aire libre en Pekín 2027. Y tendrá que evitar errores como el que le dejó el año pasado sin opciones en uno de los cambios de testigo más difíciles que hay en el atletismo. Para llegar bien preparados, los velocistas españoles se han concentrado primero en el CAR de Sant Cugat y estos últimos días en Pretoria (Sudáfrica) para acostumbrarse a la altitud de Gaborone, que está justo por encima de los 1.000 m sobre el nivel del mar. En total, España acude a la capital de Botsuana con 26 atletas: 14 hombres y 12 mujeres. En los relevos mixtos, además de los billetes para Pekín, también está en juego la clasificación para la primera edición del World Athletics Ultimate Championship, en este caso solo a los ocho primeros de las dos distancias. El Ultimate, que se celebrará en Budapest del 11 al 13 de septiembre, es el campeonato que ha puesto en marcha la federación internacional como colofón a la única temporada del ciclo olímpico en la que no había una gran campeonato mundial al aire libre.