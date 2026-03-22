Mundial de Atletismo de pista cubierta 2026, en directo hoy: última sesión con diez finales

Este domingo por la tarde se disputa la última sesión del Campeonato del Mundo de atletismo 'short track' con la celebración nueve finales además de la resolución del pentatlón y opciones para España en varias pruebas.

En concreto, se disputarán las finales de salto con pértiga femenino, 1.500 metros en ambas categorías, 800 metros en ambas categorías, salto de longitud masculino, 60 metros vallas femeninos, y 4x400 metros en las dos categorías.

Para la afición española, el primer momento estelar llegará a las 18.38 horas con la participación de Mariano García y Carlos Sáez en la final de 1.500, la prueba reina del mediofondo. El murciano, que fue campeón del mundo en pista cubierta en los 800 en 2022, dio muy buenas sensaciones en la ronda eliminatoria del viernes.

Luego también hay que prestar atención a la longitud con Eusebio Cáceres (19.12 h.), el veterano saltador que con 34 años ha hecho este invierno su mejor marca de siempre bajo techo (8.19 m).

Con todo, seguramente el momento más esperado llegará a las 19.38 horas con la final masculina de los 800 m, en la que Mohamed Attaoui aspira a lograr una medalla. En las dos rondas previas demostró estar en muy buena forma.

El colofón lo pondrán las Golden Bubbles con la final femenina del 4x400, última prueba del campeonato. Con dos teóricas reservas, el cuarteto español ha logrado la clasificación de forma ajustada en la sesión matinal, pero para esta carrera se espera la participación de Paula Sevilla y, sobre todo, Blanca Hervás, que ha sido una de las sensaciones del campeonato.

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