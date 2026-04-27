Jódar no se conforma y quiere más: sin pausa pero sin prisa en su primer Masters de Madrid

"Ha sido increíble, uno de los mejores partidos que he jugado en mi vida". Así definió Rafa Jódar su victoria en tres sets ante el brasileño Joao Fonseca en su duelo de dieciseisavos de final en su primer Mutua Madrid Open. El joven de Leganés, de 19 años, se mide este martes al checo Vít Kopriva, número 60 del mundo, con un claro objetivo, seguir avanzando, paso a paso, en su tercera participación en un Masters 1000.

Hasta ahora, su camino en la tierra batida de Madrid está dejando un gran sabor de boca, que comenzó a inicios de año, cuando decidió dar el salto al circuito profesional. Desde que debutó en su primer Grand Slam en enero en Melbourne, su primera toma de contacto con la élite del tenis mundial, Jódar ha tenido una ascensión meteórica.

En la pista dura de Australia logró pasar la ronda previa, quitándose de en medio a cuatro oponentes, hasta que se encontró con la joven promesa del tenis checo, de 20 años, Jakub Mensik, en segunda ronda, donde cayó en tres sets.

A su debut en Australia le siguieron el Open 500 de Dallas, el 250 de Delray Bech y el Open 500 de Acapulco antes de debutar en su primer Masters 1000 en Indian Wells, donde quedó eliminado en su debut ante el chileno Tabillo en dos sets.

Tomó buena nota Jódar de aquella experiencia y en Miami, su segundo Masters 1000, tocó techo, llegando a tercera ronda, donde perdió ante un habitual del 'top 50', el argentino Tomás Etcheverry. El torneo estadounidense fue su punto de inflexión, donde dio el salto necesario de mentalidad de cara al Open 250 de Marrakech, donde conquistó su primer título de la ATP, en dos sets ante el veterano argentino Marco Trungelliti. Este primer título hizo que el español saltase del puesto 168 al 57 de la ATP.