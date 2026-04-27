Jódar no se conforma y quiere más: sin pausa pero sin prisa en su primer Masters de Madrid
- El joven, de 19 años, está a un paso del que podría ser el primero de muchos enfrentamientos ante Sinner
- En directo: Vít Kopriva - Rafa Jódar, martes en Teledeporte y RTVE Play
"Ha sido increíble, uno de los mejores partidos que he jugado en mi vida". Así definió Rafa Jódar su victoria en tres sets ante el brasileño Joao Fonseca en su duelo de dieciseisavos de final en su primer Mutua Madrid Open. El joven de Leganés, de 19 años, se mide este martes al checo Vít Kopriva, número 60 del mundo, con un claro objetivo, seguir avanzando, paso a paso, en su tercera participación en un Masters 1000.
Hasta ahora, su camino en la tierra batida de Madrid está dejando un gran sabor de boca, que comenzó a inicios de año, cuando decidió dar el salto al circuito profesional. Desde que debutó en su primer Grand Slam en enero en Melbourne, su primera toma de contacto con la élite del tenis mundial, Jódar ha tenido una ascensión meteórica.
En la pista dura de Australia logró pasar la ronda previa, quitándose de en medio a cuatro oponentes, hasta que se encontró con la joven promesa del tenis checo, de 20 años, Jakub Mensik, en segunda ronda, donde cayó en tres sets.
A su debut en Australia le siguieron el Open 500 de Dallas, el 250 de Delray Bech y el Open 500 de Acapulco antes de debutar en su primer Masters 1000 en Indian Wells, donde quedó eliminado en su debut ante el chileno Tabillo en dos sets.
Tomó buena nota Jódar de aquella experiencia y en Miami, su segundo Masters 1000, tocó techo, llegando a tercera ronda, donde perdió ante un habitual del 'top 50', el argentino Tomás Etcheverry. El torneo estadounidense fue su punto de inflexión, donde dio el salto necesario de mentalidad de cara al Open 250 de Marrakech, donde conquistó su primer título de la ATP, en dos sets ante el veterano argentino Marco Trungelliti. Este primer título hizo que el español saltase del puesto 168 al 57 de la ATP.
Un posible enfrentamiento de cuartos ante Sinner
Luego llegó el Conde de Godó, donde Jódar fue una de las sensaciones del torneo catalán. El de Leganés llegó a semifinales, donde perdió en un partidazo ante el francés Arthur Fils, número 30 del mundo. En el camino, dejó a Munar, Carabelli y Norrie.
Ahora, en Madrid, su tercer Masters 1000, Jódar ha cedido solo dos sets en los tres partidos que lleva disputados, lo que le ha permitido alcanzar su mejor ránking hasta la fecha (42). El primero lo perdió el día de su debut ante el neerlandés Jesper de Jong, fruto de los nervios, pero tras el 2-6 inicial, logró acabar con él, 7-5 y 6-4.
Después del debut, llegaría su primera prueba de fuego ante un experimentado tenista y 'top 10' mundial como es el australiano Álex de Miñaur. Jódar mostró un gran nivel y, superados los nervios de su primer partido, dejó una gran sensación tras acabar con todo un número '8' del mundo en dos sets por la vía rápida, (6-3 y 6-1).
El segundo de los dos sets que ha cedido en Madrid ha sido en su último duelo ante el brasileño Joao Fonseca, tras haberse adjudicado el primero en el 'tie-break'. Ahora, Jódar se enfrentará al checo Vít Kopriva, número 66 del mundo.
De seguir con su racha, el español podría acceder a cuartos de final, donde se mediría al 'número uno' del mundo, Jannik Sinner, con permiso del danés Elmer Moller. De darse el choque, sería el enfrentamiento más importante de su recién estrenada carrera en el circuito profesional, el primero de los que pueden ser muchos ante el italiano, que le ha augurado un gran futuro.
"Tiene muchísimo talento. Va a ser un gran jugador en el futuro, y ya lo está demostrando. Me gusta su mentalidad, es bastante tranquilo. No lo conozco personalmente, pero parece muy humilde. Sí, es un jugador muy, muy bueno, y le deseo lo mejor", decía el 'número uno' del mundo sobre el talento español, a quien podría conocer muy pronto en la arcilla de Madrid.