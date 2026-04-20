La Real Sociedad se funde con su afición en una marea txuri urdin que llena Donosti en la celebración de su Copa del Rey

Hay pocos paseos más bonitos que uno por Donosti en una perfecta tarde soleada de primavera, pero uno de ellos es uno por Donosti en una perfecta tarde soleada de primavera... celebrando que la Real Sociedad ha ganado una Copa del Rey.

Si en abril de 2021 la pandemia impidió a la ciudad de San Sebastián echarse a la calle para celebrar con su equipo su anterior triunfo copero, este 20 de abril de 2026 ha servido para saldar esa deuda histórica. Su población no llega a los 190.000 habitantes y según las primeras cifras más de 100.000 se han congregado este lunes para homenajear a los campeones.

El momento de mayor euforia ha tenido lugar a las siete y media de la tarde, cuando el capitán realista, Mikel Oyarzabal, ha salido al balcón del Ayuntamiento con la Copa del Rey en sus manos para ofrecer el trofeo a los miles de aficionados que abarrotaban Alderdi Eder desde cerca de dos horas antes.

La exhibición de la Copa del Rey desde la balconada del Ayuntamiento por los jugadores de la Real Sociedad ha declarado esta tarde el estado de felicidad colectiva en la ciudad.

Una situación anímica en la que la afición donostiarra entró el sábado con la victoria ante el Atlético de Madrid y que ha alcanzado el éxtasis con el recibimiento al equipo en los jardines de Alderdi Eder, frente al Ayuntamiento y la bahía de la Concha.