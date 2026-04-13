El exciclista Óscar Freire, condenado por un delito de vejaciones injustas hacia su mujer tras ser detenido este domingo

El triple campeón del mundo de ciclismo Óscar Freire ha sido condenado por un delito leve de vejaciones injustas a su mujer. El exciclista fue detenido este domingo en su localidad natal, Torrelavega (Cantabria), tras la denuncia de su mujer, que aseguró que no dejaba de acosarla, según informaron a EFE fuentes cercanas a las investigación. Tras pasar a disposición judicial, este lunes, en un juicio rápido, ha sido condenado tras cerrar un acuerdo.

La sentencia impone a Freire una pena de nueve días de localización permanente en un domicilio diferente al de la víctima y una orden de alejamiento durante seis meses. El fallo judicial precisa que no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio de su esposa, ni de su lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente ni comunicarse con ella. El matrimonio está en trámites de divorcio.

El exciclista reconoció los hechos y admitió la pena solicitada por la fiscalía, a la que se adhirió la acusación particular que ejerce su exmujer, según informó este lunes en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria

Este domingo, la esposa de Freire acudió al cuartel de la Guardia Civil de Torrelavega para denunciar que el exciclista no dejaba de perseguirla, además de vejarla e insultarla. Declaró además que creía que le estaba poniendo micrófonos. La denunciante solicitó una orden de protección y el exciclista fue detenido. Freire, tras declarar ante la Guardia Civil, fue puesto a disposición judicial y posteriormente ha sido puesto en libertad con medidas de alejamiento.

Freire es uno de los ciclistas españoles más laureados, tras lograr el maillot arcoíris de campeón del mundo en 1999, 2001 y 2004 y es triple ganador de la Milán-San Remo (2004, 2007 y 2010). Tras pasar por algunos de los mejores equipos profesionales de la época (Mapei-Quick Step, Rabobank y Katusha), se retiró en 2012 tras una caída en el Tour de Francia que le obligó a renunciar a los Juegos Olímpicos de Londres de ese mismo año.